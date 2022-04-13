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В Совфеде рассказали, как посольства давят на студентов-иностранцев - РИА Новости, 13.04.2022
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В Совфеде рассказали, как посольства давят на студентов-иностранцев
В Совфеде рассказали, как посольства давят на студентов-иностранцев - РИА Новости, 13.04.2022
В Совфеде рассказали, как посольства давят на студентов-иностранцев
На иностранных студентов, обучающихся в России, оказывают давление их посольства, чтобы они покинули нашу страну, заявила глава комитета Совфеда по науке,... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:49
2022-04-13T11:57
общество
образование - общество
россия
совет федерации рф
лилия гумерова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. На иностранных студентов, обучающихся в России, оказывают давление их посольства, чтобы они покинули нашу страну, заявила глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.В ходе пленарного заседания в среду сенатор подчеркнула, что наши студенты за рубежом столкнулись с незаконными действиями в их адрес. При этом "ни один иностранный студент (обучающийся в РФ) не пострадал", подчеркнула она. Вместе с тем, существует другая проблема, сами иностранные студенты сталкиваются с давлением со стороны собственных посольств с тем, чтобы они покинули Россию, добавила она.Гумерова привела в пример слова ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе, что его иностранных студентов вызывают в посольство, заставляют уезжать из России. В частности, один финский ученик Цискаридзе вызывался в посольство пять раз, и затем ему пригрозили, что, если он не захочет уезжать, ему будет поставлена в паспорте метка, что он неблагонадежный гражданин, рассказала Гумерова. В итоге студент был вынужден уехать из России.
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общество, образование - общество, россия, совет федерации рф, лилия гумерова, санкции в отношении россии
11:49 13.04.2022 (обновлено: 11:57 13.04.2022)
 
В Совфеде рассказали, как посольства давят на студентов-иностранцев

Сенатор Гумерова: посольства давят на студентов из своих стран, чтобы те уехали из России

© Пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова
© Пресс-служба Совета Федерации
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. На иностранных студентов, обучающихся в России, оказывают давление их посольства, чтобы они покинули нашу страну, заявила глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
В ходе пленарного заседания в среду сенатор подчеркнула, что наши студенты за рубежом столкнулись с незаконными действиями в их адрес. При этом "ни один иностранный студент (обучающийся в РФ) не пострадал", подчеркнула она. Вместе с тем, существует другая проблема, сами иностранные студенты сталкиваются с давлением со стороны собственных посольств с тем, чтобы они покинули Россию, добавила она.
Гумерова привела в пример слова ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе, что его иностранных студентов вызывают в посольство, заставляют уезжать из России. В частности, один финский ученик Цискаридзе вызывался в посольство пять раз, и затем ему пригрозили, что, если он не захочет уезжать, ему будет поставлена в паспорте метка, что он неблагонадежный гражданин, рассказала Гумерова. В итоге студент был вынужден уехать из России.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 16:56
Москалькова: студенты не могут оплатить обучение за рубежом из-за санкций
 
ОбществоОбразование - ОбществоРоссияСовет Федерации РФЛилия ГумероваСанкции в отношении России
 
 
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