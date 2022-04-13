https://ria.ru/20220413/studenty-1783277566.html

В Совфеде рассказали, как посольства давят на студентов-иностранцев

В Совфеде рассказали, как посольства давят на студентов-иностранцев - РИА Новости, 13.04.2022

В Совфеде рассказали, как посольства давят на студентов-иностранцев

На иностранных студентов, обучающихся в России, оказывают давление их посольства, чтобы они покинули нашу страну, заявила глава комитета Совфеда по науке,... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:49

2022-04-13T11:49

2022-04-13T11:57

общество

образование - общество

россия

совет федерации рф

лилия гумерова

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. На иностранных студентов, обучающихся в России, оказывают давление их посольства, чтобы они покинули нашу страну, заявила глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.В ходе пленарного заседания в среду сенатор подчеркнула, что наши студенты за рубежом столкнулись с незаконными действиями в их адрес. При этом "ни один иностранный студент (обучающийся в РФ) не пострадал", подчеркнула она. Вместе с тем, существует другая проблема, сами иностранные студенты сталкиваются с давлением со стороны собственных посольств с тем, чтобы они покинули Россию, добавила она.Гумерова привела в пример слова ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе, что его иностранных студентов вызывают в посольство, заставляют уезжать из России. В частности, один финский ученик Цискаридзе вызывался в посольство пять раз, и затем ему пригрозили, что, если он не захочет уезжать, ему будет поставлена в паспорте метка, что он неблагонадежный гражданин, рассказала Гумерова. В итоге студент был вынужден уехать из России.

https://ria.ru/20220301/oplata-1775875783.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, образование - общество, россия, совет федерации рф, лилия гумерова, санкции в отношении россии