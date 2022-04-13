11:49 13.04.2022 (обновлено: 11:57 13.04.2022)
В Совфеде рассказали, как посольства давят на студентов-иностранцев
Сенатор Гумерова: посольства давят на студентов из своих стран, чтобы те уехали из России
© Пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова
© Пресс-служба Совета Федерации
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. На иностранных студентов, обучающихся в России, оказывают давление их посольства, чтобы они покинули нашу страну, заявила глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
В ходе пленарного заседания в среду сенатор подчеркнула, что наши студенты за рубежом столкнулись с незаконными действиями в их адрес. При этом "ни один иностранный студент (обучающийся в РФ) не пострадал", подчеркнула она. Вместе с тем, существует другая проблема, сами иностранные студенты сталкиваются с давлением со стороны собственных посольств с тем, чтобы они покинули Россию, добавила она.
Гумерова привела в пример слова ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе, что его иностранных студентов вызывают в посольство, заставляют уезжать из России. В частности, один финский ученик Цискаридзе вызывался в посольство пять раз, и затем ему пригрозили, что, если он не захочет уезжать, ему будет поставлена в паспорте метка, что он неблагонадежный гражданин, рассказала Гумерова. В итоге студент был вынужден уехать из России.