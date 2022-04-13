https://ria.ru/20220413/samolet-1783256889.html

Правительство утвердило правила покупки самолетов у недружественных стран

Правительство утвердило правила покупки самолетов у недружественных стран - РИА Новости, 13.04.2022

Правительство утвердило правила покупки самолетов у недружественных стран

Правительство сообщило о введении временных правил оплаты лизинга, аренды и покупки самолетов у компаний из недружественных стран в 2022 году. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:06

2022-04-13T10:06

2022-04-13T10:58

экономика

россия

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Правительство сообщило о введении временных правил оплаты лизинга, аренды и покупки самолетов у компаний из недружественных стран в 2022 году.Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.Их размер будут рассчитывать по курсу ЦБ на день платежа.В том случае, если связанная с недружественной страной иностранная компания работает с российскими партнерами через "дочку", зарегистрированную в неприсоединившемся к санкциям государстве, платежи будут идти в национальной валюте этого государства или в рублях.Подписанное постановление направлено на выполнение президентского указа от 1 апреля о временном порядке платежей в сфере транспорта перед иностранными кредиторами.После начала специальной военной операции на Украине западные страны заявили о новых санкциях против России. В частности, ЕС запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались услуги по техобслуживанию и страхованию самолетов.Одиннадцатого марта Госдума приняла закон о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях санкционного давления. Как указано в пояснительной записке, документ разрешает выдавать сертификаты летной годности иностранным самолетам, находящимся в лизинге в России, что поможет отрасли бесперебойно функционировать. Кроме того, документ дает отсрочку на проведение сертификации технических средств транспортной безопасности.

https://ria.ru/20220331/lizing-1781179935.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220408/samolet-1782504618.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия