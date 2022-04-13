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Правительство утвердило правила покупки самолетов у недружественных стран - РИА Новости, 13.04.2022
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Правительство утвердило правила покупки самолетов у недружественных стран
Правительство утвердило правила покупки самолетов у недружественных стран - РИА Новости, 13.04.2022
Правительство утвердило правила покупки самолетов у недружественных стран
Правительство сообщило о введении временных правил оплаты лизинга, аренды и покупки самолетов у компаний из недружественных стран в 2022 году. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:06
2022-04-13T10:58
экономика
россия
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Правительство сообщило о введении временных правил оплаты лизинга, аренды и покупки самолетов у компаний из недружественных стран в 2022 году.Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.Их размер будут рассчитывать по курсу ЦБ на день платежа.В том случае, если связанная с недружественной страной иностранная компания работает с российскими партнерами через "дочку", зарегистрированную в неприсоединившемся к санкциям государстве, платежи будут идти в национальной валюте этого государства или в рублях.Подписанное постановление направлено на выполнение президентского указа от 1 апреля о временном порядке платежей в сфере транспорта перед иностранными кредиторами.После начала специальной военной операции на Украине западные страны заявили о новых санкциях против России. В частности, ЕС запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались услуги по техобслуживанию и страхованию самолетов.Одиннадцатого марта Госдума приняла закон о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях санкционного давления. Как указано в пояснительной записке, документ разрешает выдавать сертификаты летной годности иностранным самолетам, находящимся в лизинге в России, что поможет отрасли бесперебойно функционировать. Кроме того, документ дает отсрочку на проведение сертификации технических средств транспортной безопасности.
https://ria.ru/20220331/lizing-1781179935.html
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экономика, россия
10:06 13.04.2022 (обновлено: 10:58 13.04.2022)
 
Правительство утвердило правила покупки самолетов у недружественных стран

Правительство утвердило правила расчетов за покупку самолетов у недружественных стран

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Правительство сообщило о введении временных правил оплаты лизинга, аренды и покупки самолетов у компаний из недружественных стран в 2022 году.
Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
"Если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны имеет структурное подразделение, зарегистрированное в России, платежи будут идти на его счет в российском банке в рублях — в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте", — указано в сообщении.
Их размер будут рассчитывать по курсу ЦБ на день платежа.
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В том случае, если связанная с недружественной страной иностранная компания работает с российскими партнерами через "дочку", зарегистрированную в неприсоединившемся к санкциям государстве, платежи будут идти в национальной валюте этого государства или в рублях.
Подписанное постановление направлено на выполнение президентского указа от 1 апреля о временном порядке платежей в сфере транспорта перед иностранными кредиторами.
После начала специальной военной операции на Украине западные страны заявили о новых санкциях против России. В частности, ЕС запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались услуги по техобслуживанию и страхованию самолетов.
Одиннадцатого марта Госдума приняла закон о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях санкционного давления. Как указано в пояснительной записке, документ разрешает выдавать сертификаты летной годности иностранным самолетам, находящимся в лизинге в России, что поможет отрасли бесперебойно функционировать. Кроме того, документ дает отсрочку на проведение сертификации технических средств транспортной безопасности.
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