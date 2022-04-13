https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783344620.html

В Кремле прокомментировали возможность обмена Медведчука

В Кремле прокомментировали возможность обмена Медведчука - РИА Новости, 13.04.2022

В Кремле прокомментировали возможность обмена Медведчука

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, которого накануне задержала СБУ, не гражданин России, заявил представитель Кремля РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:47

2022-04-13T15:47

2022-04-13T19:24

обострение ситуации в днр и лнр

виктор медведчук

дмитрий песков

россия

украина

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, которого накануне задержала СБУ, не гражданин России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможность обмена политика на пленных украинцев."Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации ", — пояснил пресс-секретарь российского президента.Он напомнил, что украинский оппозиционный политик, в том числе по просьбе киевских властей, активно участвовал в организации обменов задержанными между Украиной и республиками Донбасса и в решении других гуманитарных вопросов."Медведчук всегда был за мир, всегда выступал за мир, выступал против войны, против расширения конфликта на Донбассе. <...> Все, что случилось с Виктором Медведчуком, это яркая иллюстрация того, что на деле из себя представляет киевский режим", — добавил Песков.Судебный процесс, который начали против лидера ОПЗЖ в Киеве, в Кремле считают политически мотивированным и надуманным. При этом украинский депутат не покинул страну, а принял непростое решение "участвовать в этом судилище", продолжил представитель Кремля.Если бы идеи Медведчука и его партии легли в основу государственной политики Украины, "то никакой военной операции не было бы", заключил Песков.Во вторник в Службе безопасности Украины сообщили о задержании Медведчука, который, по данным прокуратуры, исчез в конце февраля. Президент Владимир Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. По мнению члена международного комитета Совета Федерации Сергея Цекова, Медведчука могли задержать больше месяца назад, и все это время его держали в качестве заложника.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783259650.html

https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783287599.html

https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783294041.html

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Песков о Медведчуке: "Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России" Аудиозапись разговора с Дмитрием Песковым о ситуации по Виктору Медведчуку 2022-04-13T15:47 true PT3M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виктор медведчук, дмитрий песков, россия, украина