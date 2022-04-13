https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783284530.html
В Совфеде усомнились, что Медведчука задержали только сейчас
В Совфеде усомнились, что Медведчука задержали только сейчас - РИА Новости, 13.04.2022
В Совфеде усомнились, что Медведчука задержали только сейчас
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что главу украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:16
2022-04-13T12:16
2022-04-13T12:16
в мире
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виктор медведчук
совет федерации рф
сергей цеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что главу украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука могли задержать более месяца назад и все это время политик находился в качестве заложника у киевского режима.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании по поручению Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев."Сомневаюсь, что его задержали вчера. Не исключаю, что его исчезновение было связано с задержанием более месяца назад и все это время Медведчук находился в качестве заложника у нацистского режима в Киеве. По внешнему виду можно заключить, что Медведчук подвергался мощном моральному и, возможно, физическому давлению. Зеленский без суда уже назвал его изменником и предлагает обменять на украинских военнопленных, то есть фактически обменять гражданина Украины на граждан Украины", - заявил Цеков РИА Новости.По его мнению, Зеленский не только поддерживает нацистов, он сам стал нацистом и возглавил нацистов. "Надеюсь, что за все то, что творят нацисты на Украине и он как главный нацист, они будут преданы военному трибуналу", - сказал российский сенатор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783259650.html
https://ria.ru/20220411/yakhta-1782915865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, виктор медведчук, совет федерации рф, сергей цеков
В Совфеде усомнились, что Медведчука задержали только сейчас
Сенатор Цеков усомнился, что украинские силовики задержали Медведчука только сейчас
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что главу украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука могли задержать более месяца назад и все это время политик находился в качестве заложника у киевского режима.
Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании по поручению Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев.
"Сомневаюсь, что его задержали вчера. Не исключаю, что его исчезновение было связано с задержанием более месяца назад и все это время Медведчук находился в качестве заложника у нацистского режима в Киеве. По внешнему виду можно заключить, что Медведчук подвергался мощном моральному и, возможно, физическому давлению. Зеленский без суда уже назвал его изменником и предлагает обменять на украинских военнопленных, то есть фактически обменять гражданина Украины на граждан Украины", - заявил Цеков РИА Новости.
По его мнению, Зеленский не только поддерживает нацистов, он сам стал нацистом и возглавил нацистов. "Надеюсь, что за все то, что творят нацисты на Украине
и он как главный нацист, они будут преданы военному трибуналу", - сказал российский сенатор.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.