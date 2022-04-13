Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде усомнились, что Медведчука задержали только сейчас - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783284530.html
В Совфеде усомнились, что Медведчука задержали только сейчас
В Совфеде усомнились, что Медведчука задержали только сейчас - РИА Новости, 13.04.2022
В Совфеде усомнились, что Медведчука задержали только сейчас
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что главу украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:16
2022-04-13T12:16
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
виктор медведчук
совет федерации рф
сергей цеков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783219775_0:49:744:468_1920x0_80_0_0_3085cb314ada29b4314a1f875145f5ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что главу украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука могли задержать более месяца назад и все это время политик находился в качестве заложника у киевского режима.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании по поручению Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев."Сомневаюсь, что его задержали вчера. Не исключаю, что его исчезновение было связано с задержанием более месяца назад и все это время Медведчук находился в качестве заложника у нацистского режима в Киеве. По внешнему виду можно заключить, что Медведчук подвергался мощном моральному и, возможно, физическому давлению. Зеленский без суда уже назвал его изменником и предлагает обменять на украинских военнопленных, то есть фактически обменять гражданина Украины на граждан Украины", - заявил Цеков РИА Новости.По его мнению, Зеленский не только поддерживает нацистов, он сам стал нацистом и возглавил нацистов. "Надеюсь, что за все то, что творят нацисты на Украине и он как главный нацист, они будут преданы военному трибуналу", - сказал российский сенатор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783259650.html
https://ria.ru/20220411/yakhta-1782915865.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783219775_0:0:744:558_1920x0_80_0_0_5260c2b806a79e9fdb845e6725f78b7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, виктор медведчук, совет федерации рф, сергей цеков
12:16 13.04.2022
 
В Совфеде усомнились, что Медведчука задержали только сейчас

Сенатор Цеков усомнился, что украинские силовики задержали Медведчука только сейчас

© Фото : СБУВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что главу украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука могли задержать более месяца назад и все это время политик находился в качестве заложника у киевского режима.
Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании по поручению Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 10:23
МВД Украины осадило Зеленского после предложения по обмену Медведчука
"Сомневаюсь, что его задержали вчера. Не исключаю, что его исчезновение было связано с задержанием более месяца назад и все это время Медведчук находился в качестве заложника у нацистского режима в Киеве. По внешнему виду можно заключить, что Медведчук подвергался мощном моральному и, возможно, физическому давлению. Зеленский без суда уже назвал его изменником и предлагает обменять на украинских военнопленных, то есть фактически обменять гражданина Украины на граждан Украины", - заявил Цеков РИА Новости.
По его мнению, Зеленский не только поддерживает нацистов, он сам стал нацистом и возглавил нацистов. "Надеюсь, что за все то, что творят нацисты на Украине и он как главный нацист, они будут преданы военному трибуналу", - сказал российский сенатор.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 14:46
Яхту Медведчука передали Агентству по розыску и управлению активами
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассВиктор МедведчукСовет Федерации РФСергей Цеков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала