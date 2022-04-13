https://ria.ru/20220413/kazakhstan-1783261762.html
Казахстан отказался проводить военный парад ко Дню Победы
Казахстан отказался проводить военный парад ко Дню Победы - РИА Новости, 13.04.2022
Казахстан отказался проводить военный парад ко Дню Победы
Казахстан не планирует проводить парад ко Дню Победы в этом году, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны республики. Власти Казахстана в 2020-2021... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:37
2022-04-13T10:37
2022-04-13T10:50
в мире
казахстан
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
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НУР-СУЛТАН, 13 апр - РИА Новости. Казахстан не планирует проводить парад ко Дню Победы в этом году, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны республики. Власти Казахстана в 2020-2021 году отменяли парад из-за ситуации с коронавирусом."В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, не планируется", - говорится в сообщении. При этом не поясняется, с чем связано такое решение.Вместе с тем, как отмечает пресс-служба, в стране запланированы военно-патриотические мероприятия, отдельный блок которых направлен на чествование ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил республики. Всего министерство обороны намерено организовать около 50 различных мероприятий во всех регионах республики.
https://ria.ru/20220405/pobeda-1781888314.html
казахстан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, великая отечественная война (1941-1945), день победы
10:37 13.04.2022 (обновлено: 10:50 13.04.2022)
Казахстан отказался проводить военный парад ко Дню Победы
Минобороны Казахстана заявило, что не будет проводить военный парад ко Дню Победы