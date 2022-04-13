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Казахстан отказался проводить военный парад ко Дню Победы - РИА Новости, 13.04.2022
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Казахстан отказался проводить военный парад ко Дню Победы
Казахстан отказался проводить военный парад ко Дню Победы - РИА Новости, 13.04.2022
Казахстан отказался проводить военный парад ко Дню Победы
Казахстан не планирует проводить парад ко Дню Победы в этом году, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны республики. Власти Казахстана в 2020-2021... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:37
2022-04-13T10:50
в мире
казахстан
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
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НУР-СУЛТАН, 13 апр - РИА Новости. Казахстан не планирует проводить парад ко Дню Победы в этом году, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны республики. Власти Казахстана в 2020-2021 году отменяли парад из-за ситуации с коронавирусом."В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, не планируется", - говорится в сообщении. При этом не поясняется, с чем связано такое решение.Вместе с тем, как отмечает пресс-служба, в стране запланированы военно-патриотические мероприятия, отдельный блок которых направлен на чествование ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил республики. Всего министерство обороны намерено организовать около 50 различных мероприятий во всех регионах республики.
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в мире, казахстан, великая отечественная война (1941-1945), день победы
10:37 13.04.2022 (обновлено: 10:50 13.04.2022)
 
Казахстан отказался проводить военный парад ко Дню Победы

Минобороны Казахстана заявило, что не будет проводить военный парад ко Дню Победы

© Sputnik / Серикжан КовланбаевВоеннослужащие Вооруженных сил Казахстана
Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Sputnik / Серикжан Ковланбаев
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НУР-СУЛТАН, 13 апр - РИА Новости. Казахстан не планирует проводить парад ко Дню Победы в этом году, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны республики. Власти Казахстана в 2020-2021 году отменяли парад из-за ситуации с коронавирусом.
"В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, не планируется", - говорится в сообщении. При этом не поясняется, с чем связано такое решение.
Вместе с тем, как отмечает пресс-служба, в стране запланированы военно-патриотические мероприятия, отдельный блок которых направлен на чествование ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил республики. Всего министерство обороны намерено организовать около 50 различных мероприятий во всех регионах республики.
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 14:11
Россия отпразднует День Победы как обычно, подчеркнули в Кремле
 
В миреКазахстанВеликая Отечественная война (1941-1945)День Победы
 
 
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