Рейтинг@Mail.ru
Пашинян раскритиковал ОДКБ за позицию по ситуации в Сюникской области - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220413/karabakh-1783269447.html
Пашинян раскритиковал ОДКБ за позицию по ситуации в Сюникской области
Пашинян раскритиковал ОДКБ за позицию по ситуации в Сюникской области - РИА Новости, 13.04.2022
Пашинян раскритиковал ОДКБ за позицию по ситуации в Сюникской области
Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал ОДКБ за позицию по ситуации на армяно-азербайджанской границе после взятия азербайджанскими вооруженными... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:15
2022-04-13T11:41
в мире
азербайджан
армения
никол пашинян
нагорный карабах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765873477_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_0a2155bf22b17a1c98a5a4a2bc16de7c.jpg
ЕРЕВАН, 13 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал ОДКБ за позицию по ситуации на армяно-азербайджанской границе после взятия азербайджанскими вооруженными силами в мае 2021 года под контроль части территории Армении в Сюникской области на юге страны."Ситуация на участке Сотк-Хознавар была провалом ВС и правительства Армении, но то, как отреагировала на ситуацию Организ­ация Договора о коллективной безопасности, думаю, была и провалом ОДКБ. Вопреки действующим процедурам, ОДКБ пока не приняла решения о проведении мониторинга на проблематичном участке, оправдывая существующую в армянском обществе долгие годы обеспокоенность, что важнейшая для безопасности Армении организация в нужное время ничего не предпримет, оставаясь в роли наблюдателя", - сказал Пашинян.Он добавил, что под контролем Азербайджана после майских событий минувшего года находятся 45 квадратных километров. По его словам, эта ситуация делает актуальным профессионализацию армии, преобразование срочной военной службы в периодические сборы резервистов.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220413/karabakh-1783250904.html
азербайджан
армения
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765873477_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_712688dff31257906401e26d65228f94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, нагорный карабах
11:15 13.04.2022 (обновлено: 11:41 13.04.2022)
 
Пашинян раскритиковал ОДКБ за позицию по ситуации в Сюникской области

Пашинян раскритиковал ОДКБ за позицию по ситуации на границе с Азербайджаном

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал ОДКБ за позицию по ситуации на армяно-азербайджанской границе после взятия азербайджанскими вооруженными силами в мае 2021 года под контроль части территории Армении в Сюникской области на юге страны.
"Ситуация на участке Сотк-Хознавар была провалом ВС и правительства Армении, но то, как отреагировала на ситуацию Организ­ация Договора о коллективной безопасности, думаю, была и провалом ОДКБ. Вопреки действующим процедурам, ОДКБ пока не приняла решения о проведении мониторинга на проблематичном участке, оправдывая существующую в армянском обществе долгие годы обеспокоенность, что важнейшая для безопасности Армении организация в нужное время ничего не предпримет, оставаясь в роли наблюдателя", - сказал Пашинян.
Он добавил, что под контролем Азербайджана после майских событий минувшего года находятся 45 квадратных километров. По его словам, эта ситуация делает актуальным профессионализацию армии, преобразование срочной военной службы в периодические сборы резервистов.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Мужчина возле частично разрушенного дома в Мартакерте - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 09:34Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян назвал потери Армении при обострении конфликта в Карабахе
 
В миреАзербайджанАрменияНикол ПашинянНагорный Карабах
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала