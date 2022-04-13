11:15 13.04.2022 (обновлено: 11:41 13.04.2022)
Пашинян раскритиковал ОДКБ за позицию по ситуации в Сюникской области
Пашинян раскритиковал ОДКБ за позицию по ситуации на границе с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал ОДКБ за позицию по ситуации на армяно-азербайджанской границе после взятия азербайджанскими вооруженными силами в мае 2021 года под контроль части территории Армении в Сюникской области на юге страны.
"Ситуация на участке Сотк-Хознавар была провалом ВС и правительства Армении, но то, как отреагировала на ситуацию Организация Договора о коллективной безопасности, думаю, была и провалом ОДКБ. Вопреки действующим процедурам, ОДКБ пока не приняла решения о проведении мониторинга на проблематичном участке, оправдывая существующую в армянском обществе долгие годы обеспокоенность, что важнейшая для безопасности Армении организация в нужное время ничего не предпримет, оставаясь в роли наблюдателя", - сказал Пашинян.
Он добавил, что под контролем Азербайджана после майских событий минувшего года находятся 45 квадратных километров. По его словам, эта ситуация делает актуальным профессионализацию армии, преобразование срочной военной службы в периодические сборы резервистов.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.