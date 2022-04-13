https://ria.ru/20220413/karabakh-1783269447.html

Пашинян раскритиковал ОДКБ за позицию по ситуации в Сюникской области

Пашинян раскритиковал ОДКБ за позицию по ситуации в Сюникской области - РИА Новости, 13.04.2022

Пашинян раскритиковал ОДКБ за позицию по ситуации в Сюникской области

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал ОДКБ за позицию по ситуации на армяно-азербайджанской границе после взятия азербайджанскими вооруженными... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:15

2022-04-13T11:15

2022-04-13T11:41

в мире

азербайджан

армения

никол пашинян

нагорный карабах

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ЕРЕВАН, 13 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал ОДКБ за позицию по ситуации на армяно-азербайджанской границе после взятия азербайджанскими вооруженными силами в мае 2021 года под контроль части территории Армении в Сюникской области на юге страны."Ситуация на участке Сотк-Хознавар была провалом ВС и правительства Армении, но то, как отреагировала на ситуацию Организ­ация Договора о коллективной безопасности, думаю, была и провалом ОДКБ. Вопреки действующим процедурам, ОДКБ пока не приняла решения о проведении мониторинга на проблематичном участке, оправдывая существующую в армянском обществе долгие годы обеспокоенность, что важнейшая для безопасности Армении организация в нужное время ничего не предпримет, оставаясь в роли наблюдателя", - сказал Пашинян.Он добавил, что под контролем Азербайджана после майских событий минувшего года находятся 45 квадратных километров. По его словам, эта ситуация делает актуальным профессионализацию армии, преобразование срочной военной службы в периодические сборы резервистов.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220413/karabakh-1783250904.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, нагорный карабах