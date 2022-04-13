https://ria.ru/20220413/karabakh-1783250904.html

Пашинян назвал потери Армении при обострении конфликта в Карабахе

Пашинян назвал потери Армении при обострении конфликта в Карабахе - РИА Новости, 13.04.2022

Пашинян назвал потери Армении при обострении конфликта в Карабахе

Армения во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года потеряла 3825 человек убитыми, сообщил в среду в парламенте премьер-министр Никол... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T09:34

2022-04-13T09:34

2022-04-13T09:34

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

азербайджан

никол пашинян

нагорный карабах

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ЕРЕВАН, 13 апр - РИА Новости. Армения во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года потеряла 3825 человек убитыми, сообщил в среду в парламенте премьер-министр Никол Пашинян."Количество наших жертв 44-дневной войны составило 3825 человек", - сказал Пашинян.По его словам, тела большинства погибших обнаружены или идентифицированы.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220329/karabakh-1780600937.html

армения

азербайджан

нагорный карабах

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, нагорный карабах