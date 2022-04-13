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АПК Ленобласти получил на посевную 2,2 млрд рублей господдержки - РИА Новости, 13.04.2022
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Ленинградская область
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АПК Ленобласти получил на посевную 2,2 млрд рублей господдержки
АПК Ленобласти получил на посевную 2,2 млрд рублей господдержки - РИА Новости, 13.04.2022
АПК Ленобласти получил на посевную 2,2 млрд рублей господдержки
Аграриям Ленинградской области направлено 2,2 миллиарда рублей из федерального бюджета на организацию посевной кампании, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:26
2022-04-13T13:26
ленинградская область
ленинградская область
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Аграриям Ленинградской области направлено 2,2 миллиарда рублей из федерального бюджета на организацию посевной кампании, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.По его словам, также из регионального бюджета сельхозпредприятиям Ленобласти добавлено ещё более 400 миллионов рублей. Дополнительные средства пойдут на выращивание картофеля, закупку техники.По прогнозу, полевые работы начнутся в конце апреля. Сейчас аграрии ведут подкормку растений. Всего яровой сев 2022 года в Ленинградской области запланировано провести на площади 67 тысяч гектаров – 103,2% к 2021 году.В свою очередь, в пресс-службе областной администрации пояснили, что зерновые культуры планируется посеять на площади 45 тысяч гектаров (102,7%), рапса – 4,7 тысячи гектаров (151%), картофеля – 2,95 тысячи гектаров (107%), овощей – 1,9 тысячи гектаров (100%), кормовых культур: однолетних многолетних трав 27,4 тысячи гектаров (133%)."Семян зерновых культур заготовлено 110% от потребности, семенного картофеля — 10,7 тысячи тонн (107%), семян овощных культур — практически 100%. К весенне-полевым работам вспахано зяби 19,6 тысячи гектаров (103,7%), органических удобрений вывезено на поля 1,39 миллиона тонн, внесено 835 тысяч тонн на площадь 17 тысяч гектаров (113%). Минеральных удобрений приобретено 7 тысяч тонн (125%)", — добавили в пресс-службе.
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ленинградская область, экономика
13:26 13.04.2022
 

АПК Ленобласти получил на посевную 2,2 млрд рублей господдержки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Аграриям Ленинградской области направлено 2,2 миллиарда рублей из федерального бюджета на организацию посевной кампании, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
По его словам, также из регионального бюджета сельхозпредприятиям Ленобласти добавлено ещё более 400 миллионов рублей. Дополнительные средства пойдут на выращивание картофеля, закупку техники.
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"Сегодня область полностью готова к посевной: есть семена, удобрения, техника и запасные части к ней, заключены договоры на бесперебойную поставку топлива. Аграрии активно входят в посевную и будут обеспечивать жителей продовольствием", — подчеркнул Малащенко.
По прогнозу, полевые работы начнутся в конце апреля. Сейчас аграрии ведут подкормку растений. Всего яровой сев 2022 года в Ленинградской области запланировано провести на площади 67 тысяч гектаров – 103,2% к 2021 году.
В свою очередь, в пресс-службе областной администрации пояснили, что зерновые культуры планируется посеять на площади 45 тысяч гектаров (102,7%), рапса – 4,7 тысячи гектаров (151%), картофеля – 2,95 тысячи гектаров (107%), овощей – 1,9 тысячи гектаров (100%), кормовых культур: однолетних многолетних трав 27,4 тысячи гектаров (133%).
"Семян зерновых культур заготовлено 110% от потребности, семенного картофеля — 10,7 тысячи тонн (107%), семян овощных культур — практически 100%. К весенне-полевым работам вспахано зяби 19,6 тысячи гектаров (103,7%), органических удобрений вывезено на поля 1,39 миллиона тонн, внесено 835 тысяч тонн на площадь 17 тысяч гектаров (113%). Минеральных удобрений приобретено 7 тысяч тонн (125%)", — добавили в пресс-службе.
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