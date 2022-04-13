https://ria.ru/20220413/aukus-1783245849.html

Япония получила приглашение участвовать в AUKUS, сообщили СМИ

Япония получила приглашение участвовать в AUKUS, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.04.2022

Япония получила приглашение участвовать в AUKUS, сообщили СМИ

Япония неофициально получила приглашение для участия в оборонном альянсе США, Британии и Австралии AUKUS, о создании которого было объявлено в сентябре прошлого РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T08:58

2022-04-13T08:58

2022-04-13T10:14

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ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. Япония неофициально получила приглашение для участия в оборонном альянсе США, Британии и Австралии AUKUS, о создании которого было объявлено в сентябре прошлого года, сообщила японская газета "Санкэй".Согласно сведениям газеты, Япония получила такие приглашения от каждой страны-участника альянса. Страны AUKUS заинтересованы в партнерстве с Японией, так как при разработке гиперзвукового оружия и средств радиоэлектронной борьбы может быть использован высокий технологический потенциал Японии в таких областях как киберпространство, квантовые технологии, искусственный интеллект и других.Мнения в правительстве относительно перспектив такого сотрудничества разделились. Одни считают важным укрепление альянса вокруг США на фоне растущей военной мощи Китая, другие, наоборот, сомневаются в его целесообразности, так как у Японии уже есть двусторонние сотруднические отношения с каждым из трех государств, но при этом она не сможет войти в ряд проектов, таких, как проект атомных подводных лодок.Япония приветствовала создание оборонного альянса в прошлом году и поддержала его решение, направленное на разработку гиперзвукового оружия весной этого года.Ранее США, Великобритания и Австралия договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него.В середине прошлого сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". В недавних контактах лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина стороны высказались, что блок AUKUS подрывает ядерное равновесие и взвинчивает напряженность в регионе.

https://ria.ru/20220104/aukus-1766524902.html

https://ria.ru/20211209/aukus-1762908758.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, жан-ив ле дриан, владимир путин, япония, россия, мид франции‎, aukus, сша, си цзиньпин