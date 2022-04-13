Пашинян заявил, что планирует скорее подписать мирный договор с Баку
Премьер Пашинян: скорейшее подписание мирного договора с Баку входит в планы Еревана
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что скорейшее подписание мирного договора с Азербайджаном входит в планы Еревана.
"Подписание мирного договора как можно скорее входит в наши планы", - сказал Пашинян в ходе заседания парламента. При этом он добавил, что в этом вопросе у армянской стороны нет иллюзий, так как не исключено, что Азербайджан попытается завести процесс мирных переговоров в тупик, превратив его в повод для агрессивных действий.
Он также добавил, что во исполнение договоренностей, достигнутых на встрече в Брюсселе 6 апреля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем, ведутся работы над форматом и составом комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. "Самое позднее до 30 апреля мы должны попытаться уточнить состав комиссии", - сказал Пашинян, добавив, что параллельно с этим необходимо вести работы с азербайджанской стороной. Он добавил, что Армения в переговорах по делимитации границы должна быть максимально легитимной в своей позиции, основываться на фактах, а не желаниях.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.