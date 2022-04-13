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Пашинян заявил, что планирует скорее подписать мирный договор с Баку - РИА Новости, 13.04.2022
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Пашинян заявил, что планирует скорее подписать мирный договор с Баку
Пашинян заявил, что планирует скорее подписать мирный договор с Баку - РИА Новости, 13.04.2022
Пашинян заявил, что планирует скорее подписать мирный договор с Баку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что скорейшее подписание мирного договора с Азербайджаном входит в планы Еревана. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:22
2022-04-13T10:22
в мире
армения
азербайджан
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
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ЕРЕВАН, 13 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что скорейшее подписание мирного договора с Азербайджаном входит в планы Еревана."Подписание мирного договора как можно скорее входит в наши планы", - сказал Пашинян в ходе заседания парламента. При этом он добавил, что в этом вопросе у армянской стороны нет иллюзий, так как не исключено, что Азербайджан попытается завести процесс мирных переговоров в тупик, превратив его в повод для агрессивных действий.Он также добавил, что во исполнение договоренностей, достигнутых на встрече в Брюсселе 6 апреля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем, ведутся работы над форматом и составом комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. "Самое позднее до 30 апреля мы должны попытаться уточнить состав комиссии", - сказал Пашинян, добавив, что параллельно с этим необходимо вести работы с азербайджанской стороной. Он добавил, что Армения в переговорах по делимитации границы должна быть максимально легитимной в своей позиции, основываться на фактах, а не желаниях.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220408/zakavkaze-1782520762.html
https://ria.ru/20220329/spor-1780615229.html
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в мире, армения, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, никол пашинян, ильхам алиев
10:22 13.04.2022
 
Пашинян заявил, что планирует скорее подписать мирный договор с Баку

Премьер Пашинян: скорейшее подписание мирного договора с Баку входит в планы Еревана

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что скорейшее подписание мирного договора с Азербайджаном входит в планы Еревана.
"Подписание мирного договора как можно скорее входит в наши планы", - сказал Пашинян в ходе заседания парламента. При этом он добавил, что в этом вопросе у армянской стороны нет иллюзий, так как не исключено, что Азербайджан попытается завести процесс мирных переговоров в тупик, превратив его в повод для агрессивных действий.
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Он также добавил, что во исполнение договоренностей, достигнутых на встрече в Брюсселе 6 апреля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем, ведутся работы над форматом и составом комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. "Самое позднее до 30 апреля мы должны попытаться уточнить состав комиссии", - сказал Пашинян, добавив, что параллельно с этим необходимо вести работы с азербайджанской стороной. Он добавил, что Армения в переговорах по делимитации границы должна быть максимально легитимной в своей позиции, основываться на фактах, а не желаниях.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В миреАрменияАзербайджанУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам Алиев
 
 
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