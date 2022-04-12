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"Бедная девочка": Валерия пожалела беременную Тодоренко - РИА Новости, 12.04.2022
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Шоубиз
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"Бедная девочка": Валерия пожалела беременную Тодоренко
"Бедная девочка": Валерия пожалела беременную Тодоренко - РИА Новости, 12.04.2022
"Бедная девочка": Валерия пожалела беременную Тодоренко
Валерия пожалела беременную Регину Тодоренко на съемках шоу "Маска". В перерыве между номерами ведущей пришлось выйти на сцену и, стоя на четвереньках, сделать... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:45
2022-04-12T18:45
шоубиз
знаменитости
валерия (алла перфилова)
шоу-бизнес
регина тодоренко
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Валерия пожалела беременную Регину Тодоренко на съемках шоу "Маска". В перерыве между номерами ведущей пришлось выйти на сцену и, стоя на четвереньках, сделать несколько упражнений, чтобы размяться.Регина в ответ заметила, что у нее все хорошо. Пользователи похвалили артистку за стойкость.До финала третьего сезона "Маски" осталось несколько выпусков: в числе последних из проекта выбыла Ирина Понаровская. Она скрывалась в костюме Пончика.
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знаменитости, валерия (алла перфилова), шоу-бизнес, регина тодоренко
18:45 12.04.2022
 
"Бедная девочка": Валерия пожалела беременную Тодоренко

Валерия пожалела беременную Тодоренко на съемках шоу "Маска"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМузыкальная премия "Жара Music Awards"
Музыкальная премия Жара Music Awards - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Валерия пожалела беременную Регину Тодоренко на съемках шоу "Маска". В перерыве между номерами ведущей пришлось выйти на сцену и, стоя на четвереньках, сделать несколько упражнений, чтобы размяться.

"Бедная девочка! У которой в животике малыш. Не может так долго сидеть на одном месте…", – посочувствовала певица.

© Фото : @valeriyaofficial / TelegramФото из telegram-аккаунта Валерии
Фото из telegram-аккаунта Валерии - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : @valeriyaofficial / Telegram
Регина в ответ заметила, что у нее все хорошо. Пользователи похвалили артистку за стойкость.

"Как она вообще выдерживает столько часов. Настоящий герой", – написали в комментариях.

До финала третьего сезона "Маски" осталось несколько выпусков: в числе последних из проекта выбыла Ирина Понаровская. Она скрывалась в костюме Пончика.
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