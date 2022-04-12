https://ria.ru/20220412/valeriya-1783179906.html
"Бедная девочка": Валерия пожалела беременную Тодоренко
"Бедная девочка": Валерия пожалела беременную Тодоренко - РИА Новости, 12.04.2022
"Бедная девочка": Валерия пожалела беременную Тодоренко
Валерия пожалела беременную Регину Тодоренко на съемках шоу "Маска". В перерыве между номерами ведущей пришлось выйти на сцену и, стоя на четвереньках, сделать... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:45
2022-04-12T18:45
2022-04-12T18:45
шоубиз
знаменитости
валерия (алла перфилова)
шоу-бизнес
регина тодоренко
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Валерия пожалела беременную Регину Тодоренко на съемках шоу "Маска". В перерыве между номерами ведущей пришлось выйти на сцену и, стоя на четвереньках, сделать несколько упражнений, чтобы размяться.Регина в ответ заметила, что у нее все хорошо. Пользователи похвалили артистку за стойкость.До финала третьего сезона "Маски" осталось несколько выпусков: в числе последних из проекта выбыла Ирина Понаровская. Она скрывалась в костюме Пончика.
https://ria.ru/20220321/todorenko-1779291802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, валерия (алла перфилова), шоу-бизнес, регина тодоренко
"Бедная девочка": Валерия пожалела беременную Тодоренко
Валерия пожалела беременную Тодоренко на съемках шоу "Маска"