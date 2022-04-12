https://ria.ru/20220412/valeriya-1783179906.html

"Бедная девочка": Валерия пожалела беременную Тодоренко

"Бедная девочка": Валерия пожалела беременную Тодоренко - РИА Новости, 12.04.2022

"Бедная девочка": Валерия пожалела беременную Тодоренко

Валерия пожалела беременную Регину Тодоренко на съемках шоу "Маска". В перерыве между номерами ведущей пришлось выйти на сцену и, стоя на четвереньках, сделать... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T18:45

2022-04-12T18:45

2022-04-12T18:45

шоубиз

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валерия (алла перфилова)

шоу-бизнес

регина тодоренко

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Валерия пожалела беременную Регину Тодоренко на съемках шоу "Маска". В перерыве между номерами ведущей пришлось выйти на сцену и, стоя на четвереньках, сделать несколько упражнений, чтобы размяться.Регина в ответ заметила, что у нее все хорошо. Пользователи похвалили артистку за стойкость.До финала третьего сезона "Маски" осталось несколько выпусков: в числе последних из проекта выбыла Ирина Понаровская. Она скрывалась в костюме Пончика.

https://ria.ru/20220321/todorenko-1779291802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, валерия (алла перфилова), шоу-бизнес, регина тодоренко