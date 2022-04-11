https://ria.ru/20220411/ponarovskaya-1782856668.html
Фанаты "Маски" оценили уход Понаровской из шоу
Фанаты "Маски" оценили уход Понаровской из шоу - РИА Новости, 11.04.2022
Фанаты "Маски" оценили уход Понаровской из шоу
Поклонники шоу "Маска" оценили уход Ирины Понаровской из проекта. Певица скрывалась в костюме Пончика. В своем заключительном номере она исполнила песню Лаймы... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:47
2022-04-11T10:47
2022-04-11T13:09
шоубиз
знаменитости
ирина понаровская
шоу "маска"
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Поклонники шоу "Маска" оценили уход Ирины Понаровской из проекта. Певица скрывалась в костюме Пончика. В своем заключительном номере она исполнила песню Лаймы Вайкуле "Легкой джазовой походкой".В социальных сетях пользователи отметили, что давно ждали ухода артистки.Многие члены жюри, действительно, угадали артистку, но были и те, кто ошибся в своих предположениях. Так, Филипп Киркоров решил, что под маской Пончика скрывается Наргиз Закирова.Часть подписчиков осталась в восхищении от таланта Понаровской.В комментарии РИА Новости Понаровская рассказала, что хотела бы спеть дуэтом с Мухомором.Ранее Наталья Подольская показала поэтапный процесс превращения в Осьминога на шоу.
https://ria.ru/20220404/maska-1781625892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, ирина понаровская, шоу "маска", шоу-бизнес
10:47 11.04.2022 (обновлено: 13:09 11.04.2022)
Фанаты "Маски" оценили уход Понаровской из шоу
Фанаты "Маски" оценили уход Ирины Понаровской в костюме Пончика из шоу
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Поклонники шоу "Маска" оценили уход Ирины Понаровской из проекта. Певица скрывалась в костюме Пончика. В своем заключительном номере она исполнила
песню Лаймы Вайкуле "Легкой джазовой походкой".
В социальных сетях пользователи отметили, что давно ждали ухода артистки.
"Неужели ее выгнали?", "Понаровская очень узнаваема. У меня такое чувство, что в этом сезоне маски уже все разгаданы", "Она должна была свалить раньше", "Давно уже разгадали ее", – написали подписчики.
Многие члены жюри, действительно, угадали артистку, но были и те, кто ошибся в своих предположениях. Так, Филипп Киркоров решил, что под маской Пончика скрывается Наргиз Закирова.
"Как это возможно? Я не мог себе представить, что вы могли на это путешествие согласиться. У меня нет слов", – признался Филипп.
Часть подписчиков осталась в восхищении от таланта Понаровской.
"С самого начала (и до последнего момента, пока Пончик не снял маску) мое отношение к нему было скептическим, хоть и после определенной песни мы вроде как услышали Понаровскую, но лично мне не верилось, что такая элегантная женщина согласилась на данную авантюру. Да, я также как и многие из выпуска в выпуск хотела, чтобы Пончика слили, наконец-то настал этот момент, но! После снятия маски увидев, что там действительно оказалась Понаровская, мое отношение к Пончику поменялась кардинально. Это великая женщина, артистка, певица с шикарнейшим голосом!" – отметили в социальных сетях.
В комментарии РИА Новости Понаровская рассказала, что хотела бы спеть дуэтом с Мухомором.
"Мне очень интересно, кто же там. Слышу только, что это неюный исполнитель, потому что у него есть раскачка в голосовых связках. Мухомор очень талантливый и гипермузыкальный артист", – призналась артистка.
Ранее Наталья Подольская показала
поэтапный процесс превращения в Осьминога на шоу.