Фанаты "Маски" оценили уход Понаровской из шоу

"С самого начала (и до последнего момента, пока Пончик не снял маску) мое отношение к нему было скептическим, хоть и после определенной песни мы вроде как услышали Понаровскую, но лично мне не верилось, что такая элегантная женщина согласилась на данную авантюру. Да, я также как и многие из выпуска в выпуск хотела, чтобы Пончика слили, наконец-то настал этот момент, но! После снятия маски увидев, что там действительно оказалась Понаровская, мое отношение к Пончику поменялась кардинально. Это великая женщина, артистка, певица с шикарнейшим голосом!" – отметили в социальных сетях.