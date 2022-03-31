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Подольская показала процесс превращения в Осьминога в шоу "Маска" - РИА Новости, 31.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220331/podolskaya-1781078895.html
Подольская показала процесс превращения в Осьминога в шоу "Маска"
Подольская показала процесс превращения в Осьминога в шоу "Маска" - РИА Новости, 31.03.2022
Подольская показала процесс превращения в Осьминога в шоу "Маска"
Наталья Подольская в социальных сетях разместила видео, в котором облачается в костюм Осьминога в шоу "Маска". РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:52
2022-03-31T14:52
шоубиз
знаменитости
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Наталья Подольская в социальных сетях разместила видео, в котором облачается в костюм Осьминога в шоу "Маска".Сперва девушка надевает плотный комбинезон, затем добавляет каркас из щупалец, а завершением наряда служит эффектная маска. Кажется, что процесс не занимает много времени, но певице иногда оказывается необходима помощь ассистентов.Подольская отмечала, что костюм нетяжелый, маневренный, в нем легко передвигаться и дышать. Из минусов – в наряде был не очень хороший обзор, но артистка смогла подстроиться.Ранее Мари Краймбрери назвала время облачения в костюм Леопарда.
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знаменитости
14:52 31.03.2022
 
Подольская показала процесс превращения в Осьминога в шоу "Маска"

Подольская поэтапно показала процесс облачения в костюм Осьминога на шоу "Маска"

© Фото предоставлено пресс-службой НТВНаталья Подольская в шоу "Маска"
Наталья Подольская в шоу Маска
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Наталья Подольская в социальных сетях разместила видео, в котором облачается в костюм Осьминога в шоу "Маска".
Сперва девушка надевает плотный комбинезон, затем добавляет каркас из щупалец, а завершением наряда служит эффектная маска. Кажется, что процесс не занимает много времени, но певице иногда оказывается необходима помощь ассистентов.

"Я тут поняла, что подзажала видео с бекстейджа "Маски". Ловите!" – написала певица.

© Наталья Подольская/Telegram

Сперва певица надевает обтягивающий комбинезон.

Скриншот видео из Telegram канала Натальи Подольской
1 из 3

Сперва певица надевает обтягивающий комбинезон.

© Наталья Подольская/Telegram
© Наталья Подольская/Telegram

Затем на лямках крепятся щупальца.

Скриншот видео из Telegram канала Натальи Подольской
2 из 3

Затем на лямках крепятся щупальца.

© Наталья Подольская/Telegram
© Наталья Подольская/Telegram

Финальный этап - роскошная маска.

Скриншот видео из Telegram канала Натальи Подольской
3 из 3

Финальный этап - роскошная маска.

© Наталья Подольская/Telegram
1 из 3

Сперва певица надевает обтягивающий комбинезон.

© Наталья Подольская/Telegram
2 из 3

Затем на лямках крепятся щупальца.

© Наталья Подольская/Telegram
3 из 3

Финальный этап - роскошная маска.

© Наталья Подольская/Telegram
Подольская отмечала, что костюм нетяжелый, маневренный, в нем легко передвигаться и дышать. Из минусов – в наряде был не очень хороший обзор, но артистка смогла подстроиться.
"Многочисленные щупальца не только мне не мешали, а, наоборот, помогали, придавая движениям большую амплитуду", – говорила звезда.
Ранее Мари Краймбрери назвала время облачения в костюм Леопарда.
Шоу Маска - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:01Шоубиз
Секреты "Маски": как делается шоу на НТВ
 
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