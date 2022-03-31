https://ria.ru/20220331/podolskaya-1781078895.html

Подольская показала процесс превращения в Осьминога в шоу "Маска"

Подольская показала процесс превращения в Осьминога в шоу "Маска" - РИА Новости, 31.03.2022

Подольская показала процесс превращения в Осьминога в шоу "Маска"

Наталья Подольская в социальных сетях разместила видео, в котором облачается в костюм Осьминога в шоу "Маска". РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:52

2022-03-31T14:52

2022-03-31T14:52

шоубиз

знаменитости

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Наталья Подольская в социальных сетях разместила видео, в котором облачается в костюм Осьминога в шоу "Маска".Сперва девушка надевает плотный комбинезон, затем добавляет каркас из щупалец, а завершением наряда служит эффектная маска. Кажется, что процесс не занимает много времени, но певице иногда оказывается необходима помощь ассистентов.Подольская отмечала, что костюм нетяжелый, маневренный, в нем легко передвигаться и дышать. Из минусов – в наряде был не очень хороший обзор, но артистка смогла подстроиться.Ранее Мари Краймбрери назвала время облачения в костюм Леопарда.

https://ria.ru/20220313/maska-1777469876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости