https://ria.ru/20220331/podolskaya-1781078895.html
Подольская показала процесс превращения в Осьминога в шоу "Маска"
Подольская показала процесс превращения в Осьминога в шоу "Маска" - РИА Новости, 31.03.2022
Подольская показала процесс превращения в Осьминога в шоу "Маска"
Наталья Подольская в социальных сетях разместила видео, в котором облачается в костюм Осьминога в шоу "Маска". РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:52
2022-03-31T14:52
2022-03-31T14:52
шоубиз
знаменитости
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Наталья Подольская в социальных сетях разместила видео, в котором облачается в костюм Осьминога в шоу "Маска".Сперва девушка надевает плотный комбинезон, затем добавляет каркас из щупалец, а завершением наряда служит эффектная маска. Кажется, что процесс не занимает много времени, но певице иногда оказывается необходима помощь ассистентов.Подольская отмечала, что костюм нетяжелый, маневренный, в нем легко передвигаться и дышать. Из минусов – в наряде был не очень хороший обзор, но артистка смогла подстроиться.Ранее Мари Краймбрери назвала время облачения в костюм Леопарда.
https://ria.ru/20220313/maska-1777469876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости
Подольская показала процесс превращения в Осьминога в шоу "Маска"
Подольская поэтапно показала процесс облачения в костюм Осьминога на шоу "Маска"
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Наталья Подольская в социальных сетях разместила видео, в котором облачается в костюм Осьминога в шоу "Маска".
Сперва девушка надевает плотный комбинезон, затем добавляет каркас из щупалец, а завершением наряда служит эффектная маска. Кажется, что процесс не занимает много времени, но певице иногда оказывается необходима помощь ассистентов.
"Я тут поняла, что подзажала видео с бекстейджа "Маски". Ловите!" – написала певица.
1 из 3
Сперва певица надевает обтягивающий комбинезон.
2 из 3
Затем на лямках крепятся щупальца.
3 из 3
Финальный этап - роскошная маска.
1 из 3
Сперва певица надевает обтягивающий комбинезон.
2 из 3
Затем на лямках крепятся щупальца.
3 из 3
Финальный этап - роскошная маска.
Подольская отмечала, что костюм нетяжелый, маневренный, в нем легко передвигаться и дышать. Из минусов – в наряде был не очень хороший обзор, но артистка смогла подстроиться.
"Многочисленные щупальца не только мне не мешали, а, наоборот, помогали, придавая движениям большую амплитуду", – говорила звезда.
Ранее Мари Краймбрери назвала
время облачения в костюм Леопарда.