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Россия и Киргизия объединят системы ПВО - РИА Новости, 12.04.2022
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Россия и Киргизия объединят системы ПВО
Россия и Киргизия объединят системы ПВО - РИА Новости, 12.04.2022
Россия и Киргизия объединят системы ПВО
Россия вслед за соглашениями об объединении ПВО с другими странами СНГ подпишет такой документ с Киргизией – проект проходит внутригосударственные согласования. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:36
2022-04-12T16:36
безопасность
россия
снг
киргизия
пво
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ШЫМКЕНТ (Казахстан), 12 апр – РИА Новости. Россия вслед за соглашениями об объединении ПВО с другими странами СНГ подпишет такой документ с Киргизией – проект проходит внутригосударственные согласования. Об этом сообщил во вторник зампред Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ генерал-полковник Юрий Грехов."Продолжается работа по практической реализации соглашений между Российской Федерацией и Республикой Армения, Республикой Казахстан. Проект Соглашения о создании объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Кыргызской Республики доработан и направлен на внутригосударственное согласование", - сказал Грехов. По его словам, для реализации соглашения по ПВО с Таджикистаном проходит согласование в управлении ПВО Центрального военного округа перечень объектов, выделяемых в состав объединенной ПВО.РФ и Таджикистан ратифицировали соответствующее соглашение в минувшем декабре. Учитывая разобщенность территорий двух стран, участники соглашения выделят в составе региона отдельный район коллективной безопасности в пределах воздушного пространства Таджикистана.
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безопасность, россия, снг, киргизия, пво
16:36 12.04.2022
 
Россия и Киргизия объединят системы ПВО

Россия подпишет с Киргизией документ об объединении систем ПВО

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетная система перед боевыми стрельбами
Зенитно-ракетная система перед боевыми стрельбами - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Зенитно-ракетная система перед боевыми стрельбами
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ШЫМКЕНТ (Казахстан), 12 апр – РИА Новости. Россия вслед за соглашениями об объединении ПВО с другими странами СНГ подпишет такой документ с Киргизией – проект проходит внутригосударственные согласования. Об этом сообщил во вторник зампред Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ генерал-полковник Юрий Грехов.
"Продолжается работа по практической реализации соглашений между Российской Федерацией и Республикой Армения, Республикой Казахстан. Проект Соглашения о создании объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Кыргызской Республики доработан и направлен на внутригосударственное согласование", - сказал Грехов. По его словам, для реализации соглашения по ПВО с Таджикистаном проходит согласование в управлении ПВО Центрального военного округа перечень объектов, выделяемых в состав объединенной ПВО.
РФ и Таджикистан ратифицировали соответствующее соглашение в минувшем декабре. Учитывая разобщенность территорий двух стран, участники соглашения выделят в составе региона отдельный район коллективной безопасности в пределах воздушного пространства Таджикистана.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 18:25
Путин ратифицировал соглашение с Таджикистаном о региональной системе ПВО
 
БезопасностьРоссияСНГКиргизияПВО
 
 
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