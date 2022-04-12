https://ria.ru/20220412/pvo-1783153249.html

Россия и Киргизия объединят системы ПВО

Россия и Киргизия объединят системы ПВО - РИА Новости, 12.04.2022

Россия и Киргизия объединят системы ПВО

Россия вслед за соглашениями об объединении ПВО с другими странами СНГ подпишет такой документ с Киргизией – проект проходит внутригосударственные согласования. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:36

2022-04-12T16:36

2022-04-12T16:36

безопасность

россия

снг

киргизия

пво

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ШЫМКЕНТ (Казахстан), 12 апр – РИА Новости. Россия вслед за соглашениями об объединении ПВО с другими странами СНГ подпишет такой документ с Киргизией – проект проходит внутригосударственные согласования. Об этом сообщил во вторник зампред Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ генерал-полковник Юрий Грехов."Продолжается работа по практической реализации соглашений между Российской Федерацией и Республикой Армения, Республикой Казахстан. Проект Соглашения о создании объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Кыргызской Республики доработан и направлен на внутригосударственное согласование", - сказал Грехов. По его словам, для реализации соглашения по ПВО с Таджикистаном проходит согласование в управлении ПВО Центрального военного округа перечень объектов, выделяемых в состав объединенной ПВО.РФ и Таджикистан ратифицировали соответствующее соглашение в минувшем декабре. Учитывая разобщенность территорий двух стран, участники соглашения выделят в составе региона отдельный район коллективной безопасности в пределах воздушного пространства Таджикистана.

https://ria.ru/20211230/pvo-1766224964.html

россия

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, снг, киргизия, пво