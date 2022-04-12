Сибирские ученые разрабатывают метод заживления ран с помощью паразитов
Ученые ИЦиГ СО РАН разрабатывают метод заживления ран с помощью белка паразитов
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 12 апр – РИА Новости. Ученые Института цитологии и генетики СО РАН в рамках гранта Российского научного фонда (РНФ) разрабатывают новый метод заживления ран с помощью белка паразитов, вызывающих описторхоз, сообщает научный институт во вторник.
На протяжении нескольких лет ученые успешно исследуют паразитических червей рода Opisthorchis, являющихся возбудителями описторхоза - заболевания, хроническое течение которого может приводить к тяжелым повреждениям печени, поджелудочной железы и желчного пузыря.
"Благодаря экспериментальным данным нашей исследовательской группы и данным зарубежных коллег, нами была выдвинута гипотеза, что белки, входящие в состав тела паразита и его секретируемый продукт, могут обладать ранозаживляющими свойствами", - приводятся в сообщении слова научного сотрудника ИЦиГ СО РАН Анны Ковнер.
Ученые пояснили, что такая гипотеза появилась благодаря одной из отличительных черт описторхоза - непрекращающегося заживления тканевых повреждений желчных протоков. Паразиты наносят повреждения, а затем стимулируют их быстрое восстановление, что необходимо для их питания.
В научном институте отметили, что с проблемой незаживающих ран очень часто сталкиваются пациенты, страдающие сахарным диабетом и рядом других аутоиммунных заболеваний, болезнями системы кровообращения, получившие механические и ожоговые травмы, а также пожилые люди. В России сейчас более 5 миллионов человек больны сахарным диабетом и почти четверть из них страдают незаживающей язвой диабетической стопы.
"Большинство этих пациентов получают стандартную помощь, которая при критическом состоянии заключается в удалении отмирающей ткани. Мы предполагаем, что использование белков описторха в будущем может помочь корректировать или вовсе избежать подобных тяжелых состояний", - отмечает Ковнер.
Проект выиграл грант Российского научного фонда. В течение двух лет ученые получат три миллиона рублей от РНФ и правительства Новосибирской области. За это время ученые, используя лабораторных мышей, должны получить экспериментальные данные о том, как белки описторха влияют на различные процессы заживления ран.
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