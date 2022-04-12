https://ria.ru/20220412/karabakh-1783224564.html
Алиев считает необходимой вторую встречу по Южному Кавказу в формате 3+3
Алиев считает необходимой вторую встречу по Южному Кавказу в формате 3+3 - РИА Новости, 12.04.2022
Алиев считает необходимой вторую встречу по Южному Кавказу в формате 3+3
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимой организацию в скором времени второй встречи в формате сотрудничества 3+3 (подразумевает участие трех... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T23:09
2022-04-12T23:09
2022-04-12T23:09
в мире
армения
азербайджан
нагорный карабах
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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БАКУ, 12 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимой организацию в скором времени второй встречи в формате сотрудничества 3+3 (подразумевает участие трех стран Южного Кавказа – Азербайджана, Армении и Грузии – и трех ближайших соседей этого региона – России, Ирана и Турции – ред.)."Радует запуск формата сотрудничества 3+3. Первая подобная встреча уже состоялась. У первой встречи не было повестки дня. Это была просто встреча с целью создания этого формата. У нас есть планы по повестке дня второй встречи, какие вопросы там должны быть обсуждены. Считаю, что в ближайшее время должна состояться и вторая встреча. То есть не нужно тратить время", - сказал Алиев во вторник на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом квартале текущего года.Напомнив, о том, что на днях состоялся первый за долгие десятилетия телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Армении, глава государства оценил данный факт положительно."Считаю, что рабочие группы по делимитации границы, которые будут сформированы до конца апреля, а также рабочие группы по подготовке мирного договора должны начать свою работу в ближайшее время. На этот процесс мы смотрим с огромными надеждами и не нужно тратить время. Во всяком случае, мы за то, чтобы, не теряя времени, приступить к решению вопроса", - подчеркнул президент Азербайджана.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211102/mid-1757422624.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220409/peregovory-1782689424.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
Алиев считает необходимой вторую встречу по Южному Кавказу в формате 3+3
Президент Азербайджана Алиев считает необходимой организацию второй встречи в формате 3+3
БАКУ, 12 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимой организацию в скором времени второй встречи в формате сотрудничества 3+3 (подразумевает участие трех стран Южного Кавказа – Азербайджана, Армении и Грузии – и трех ближайших соседей этого региона – России, Ирана и Турции – ред.).
"Радует запуск формата сотрудничества 3+3. Первая подобная встреча уже состоялась. У первой встречи не было повестки дня. Это была просто встреча с целью создания этого формата. У нас есть планы по повестке дня второй встречи, какие вопросы там должны быть обсуждены. Считаю, что в ближайшее время должна состояться и вторая встреча. То есть не нужно тратить время", - сказал Алиев во вторник на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом квартале текущего года.
Напомнив, о том, что на днях состоялся первый за долгие десятилетия телефонный разговор между главами МИД Азербайджана
и Армении
, глава государства оценил данный факт положительно.
"Считаю, что рабочие группы по делимитации границы, которые будут сформированы до конца апреля, а также рабочие группы по подготовке мирного договора должны начать свою работу в ближайшее время. На этот процесс мы смотрим с огромными надеждами и не нужно тратить время. Во всяком случае, мы за то, чтобы, не теряя времени, приступить к решению вопроса", - подчеркнул президент Азербайджана.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе
возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы
Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван
также передал Баку
Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.