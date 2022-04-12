https://ria.ru/20220412/karabakh-1783224564.html

Алиев считает необходимой вторую встречу по Южному Кавказу в формате 3+3

Алиев считает необходимой вторую встречу по Южному Кавказу в формате 3+3 - РИА Новости, 12.04.2022

Алиев считает необходимой вторую встречу по Южному Кавказу в формате 3+3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимой организацию в скором времени второй встречи в формате сотрудничества 3+3 (подразумевает участие трех... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T23:09

2022-04-12T23:09

2022-04-12T23:09

в мире

армения

азербайджан

нагорный карабах

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774281463_0:0:3162:1778_1920x0_80_0_0_ca357006d00b149c4305b7b17b087496.jpg

БАКУ, 12 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимой организацию в скором времени второй встречи в формате сотрудничества 3+3 (подразумевает участие трех стран Южного Кавказа – Азербайджана, Армении и Грузии – и трех ближайших соседей этого региона – России, Ирана и Турции – ред.)."Радует запуск формата сотрудничества 3+3. Первая подобная встреча уже состоялась. У первой встречи не было повестки дня. Это была просто встреча с целью создания этого формата. У нас есть планы по повестке дня второй встречи, какие вопросы там должны быть обсуждены. Считаю, что в ближайшее время должна состояться и вторая встреча. То есть не нужно тратить время", - сказал Алиев во вторник на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом квартале текущего года.Напомнив, о том, что на днях состоялся первый за долгие десятилетия телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Армении, глава государства оценил данный факт положительно."Считаю, что рабочие группы по делимитации границы, которые будут сформированы до конца апреля, а также рабочие группы по подготовке мирного договора должны начать свою работу в ближайшее время. На этот процесс мы смотрим с огромными надеждами и не нужно тратить время. Во всяком случае, мы за то, чтобы, не теряя времени, приступить к решению вопроса", - подчеркнул президент Азербайджана.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211102/mid-1757422624.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220409/peregovory-1782689424.html

армения

азербайджан

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе