https://ria.ru/20220411/vybory-1783010310.html

Эксперт не считает победу Ле Пен во втором туре "абсолютно невозможной"

Эксперт не считает победу Ле Пен во втором туре "абсолютно невозможной" - РИА Новости, 11.04.2022

Эксперт не считает победу Ле Пен во втором туре "абсолютно невозможной"

У кандидата в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен все еще есть шансы на победу во втором туре, хотя это... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T23:48

2022-04-11T23:48

2022-04-11T23:48

выборы президента франции — 2022

франция

марин ле пен

эммануэль макрон

в мире

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. У кандидата в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен все еще есть шансы на победу во втором туре, хотя это "маловероятно", рассказал РИА Новости французский политолог Ален де Бенуа.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД Франции, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.Эксперт отметил, что предвыборная кампания крайне правого основателя партии "Отвоевание" Эрика Земмура сделала Ле Пен менее ультраправым кандидатом во время первого тура. По словам де Бенуа, несмотря на то, что Земмур в воскресенье призвал своих сторонников голосовать за Ле Пен во втором туре, у этих кандидатов абсолютно разный электорат и разные стратегии. Поэтому политолог предполагает, что произойдет разделение между крайне правыми и правоцентристами, и избиратели с более умеренными взглядами выберут Макрона."Главное событие - это крах классических правых, представленных Валери Пекресс. Вслед за Социалистической партией, которая больше ничего из себя не представляет, исчезают все старые, так называемые правительственные партии, уступая место трем новым блокам: буржуазно-элитарному блоку вокруг Макрона, народному блоку вокруг Марин Ле Пен и составному левому блоку, который возглавляет крайне левый кандидат Жан-Люк Меланшон, который будет выступать в качестве судьи во втором туре", - добавил де Бенуа.В первом туре Меланшон занял третье место с 21,95% голосов, Земмур набрал 7,07%, а Пекресс 4,78%.

https://ria.ru/20220410/france-1782529979.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

выборы президента франции — 2022, франция, марин ле пен, эммануэль макрон, в мире