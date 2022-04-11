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Эксперт не считает победу Ле Пен во втором туре "абсолютно невозможной" - РИА Новости, 11.04.2022
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Эксперт не считает победу Ле Пен во втором туре "абсолютно невозможной"
Эксперт не считает победу Ле Пен во втором туре "абсолютно невозможной" - РИА Новости, 11.04.2022
Эксперт не считает победу Ле Пен во втором туре "абсолютно невозможной"
У кандидата в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен все еще есть шансы на победу во втором туре, хотя это... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T23:48
2022-04-11T23:48
выборы президента франции — 2022
франция
марин ле пен
эммануэль макрон
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. У кандидата в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен все еще есть шансы на победу во втором туре, хотя это "маловероятно", рассказал РИА Новости французский политолог Ален де Бенуа.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД Франции, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.Эксперт отметил, что предвыборная кампания крайне правого основателя партии "Отвоевание" Эрика Земмура сделала Ле Пен менее ультраправым кандидатом во время первого тура. По словам де Бенуа, несмотря на то, что Земмур в воскресенье призвал своих сторонников голосовать за Ле Пен во втором туре, у этих кандидатов абсолютно разный электорат и разные стратегии. Поэтому политолог предполагает, что произойдет разделение между крайне правыми и правоцентристами, и избиратели с более умеренными взглядами выберут Макрона."Главное событие - это крах классических правых, представленных Валери Пекресс. Вслед за Социалистической партией, которая больше ничего из себя не представляет, исчезают все старые, так называемые правительственные партии, уступая место трем новым блокам: буржуазно-элитарному блоку вокруг Макрона, народному блоку вокруг Марин Ле Пен и составному левому блоку, который возглавляет крайне левый кандидат Жан-Люк Меланшон, который будет выступать в качестве судьи во втором туре", - добавил де Бенуа.В первом туре Меланшон занял третье место с 21,95% голосов, Земмур набрал 7,07%, а Пекресс 4,78%.
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выборы президента франции — 2022, франция, марин ле пен, эммануэль макрон, в мире
23:48 11.04.2022
 
Эксперт не считает победу Ле Пен во втором туре "абсолютно невозможной"

Эксперт де Бенуа не считает победу Ле Пен во втором туре выборов "абсолютно невозможной"

© REUTERS / Pascal RossignolМарин Ле Пен после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
Марин Ле Пен после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Марин Ле Пен после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. У кандидата в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен все еще есть шансы на победу во втором туре, хотя это "маловероятно", рассказал РИА Новости французский политолог Ален де Бенуа.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД Франции, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
"Марин Ле Пен сделает из второго тура своего рода большой референдум против Макрона, объединив голоса правых и левых, в то время как Макрон будет призывать к блокировке крайне правых. Победа Марин Ле Пен остается маловероятной, но не абсолютно невозможной", - сказал де Бенуа.
Эксперт отметил, что предвыборная кампания крайне правого основателя партии "Отвоевание" Эрика Земмура сделала Ле Пен менее ультраправым кандидатом во время первого тура. По словам де Бенуа, несмотря на то, что Земмур в воскресенье призвал своих сторонников голосовать за Ле Пен во втором туре, у этих кандидатов абсолютно разный электорат и разные стратегии. Поэтому политолог предполагает, что произойдет разделение между крайне правыми и правоцентристами, и избиратели с более умеренными взглядами выберут Макрона.
"Главное событие - это крах классических правых, представленных Валери Пекресс. Вслед за Социалистической партией, которая больше ничего из себя не представляет, исчезают все старые, так называемые правительственные партии, уступая место трем новым блокам: буржуазно-элитарному блоку вокруг Макрона, народному блоку вокруг Марин Ле Пен и составному левому блоку, который возглавляет крайне левый кандидат Жан-Люк Меланшон, который будет выступать в качестве судьи во втором туре", - добавил де Бенуа.
В первом туре Меланшон занял третье место с 21,95% голосов, Земмур набрал 7,07%, а Пекресс 4,78%.
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