https://ria.ru/20220411/vybory-1782854236.html
Выборы в Южной Осетии прошли демократично, заявил наблюдатель от Совфеда
Выборы в Южной Осетии прошли демократично, заявил наблюдатель от Совфеда - РИА Новости, 11.04.2022
Выборы в Южной Осетии прошли демократично, заявил наблюдатель от Совфеда
Выборы президента Южной Осетии прошли свободно и демократично, без каких-либо нарушений и фальсификаций, заявил РИА руководитель делегации наблюдателей от... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:25
2022-04-11T10:25
2022-04-11T10:40
политика
южная осетия
россия
совет федерации рф
сергей цеков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Выборы президента Южной Осетии прошли свободно и демократично, без каких-либо нарушений и фальсификаций, заявил РИА руководитель делегации наблюдателей от Совета Федерации, сенатор Сергей Цеков."Выборы прошли абсолютно демократично и безусловно свободно. Мы не увидели даже минимальных нарушений законодательства и неправомерного использования голосов избирателей, каких-либо фальсификаций", - сказал он.По словам сенатора, доказательством этого служит и то, что и представители оппозиции согласились с результатами первого тура выборов. "У Южной Осетии можно поучиться опыту проведения выборов", - отметил Цеков.
https://ria.ru/20220410/vybory-1782815789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, южная осетия, россия, совет федерации рф, сергей цеков
10:25 11.04.2022 (обновлено: 10:40 11.04.2022)
Выборы в Южной Осетии прошли демократично, заявил наблюдатель от Совфеда
Сенатор Цеков назвал прошедшие в Южной Осетии выборы свободными и демократичными