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Выборы в Южной Осетии прошли демократично, заявил наблюдатель от Совфеда - РИА Новости, 11.04.2022
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Выборы в Южной Осетии прошли демократично, заявил наблюдатель от Совфеда
Выборы в Южной Осетии прошли демократично, заявил наблюдатель от Совфеда - РИА Новости, 11.04.2022
Выборы в Южной Осетии прошли демократично, заявил наблюдатель от Совфеда
Выборы президента Южной Осетии прошли свободно и демократично, без каких-либо нарушений и фальсификаций, заявил РИА руководитель делегации наблюдателей от... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:25
2022-04-11T10:40
политика
южная осетия
россия
совет федерации рф
сергей цеков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Выборы президента Южной Осетии прошли свободно и демократично, без каких-либо нарушений и фальсификаций, заявил РИА руководитель делегации наблюдателей от Совета Федерации, сенатор Сергей Цеков."Выборы прошли абсолютно демократично и безусловно свободно. Мы не увидели даже минимальных нарушений законодательства и неправомерного использования голосов избирателей, каких-либо фальсификаций", - сказал он.По словам сенатора, доказательством этого служит и то, что и представители оппозиции согласились с результатами первого тура выборов. "У Южной Осетии можно поучиться опыту проведения выборов", - отметил Цеков.
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политика, южная осетия, россия, совет федерации рф, сергей цеков
10:25 11.04.2022 (обновлено: 10:40 11.04.2022)
 
Выборы в Южной Осетии прошли демократично, заявил наблюдатель от Совфеда

Сенатор Цеков назвал прошедшие в Южной Осетии выборы свободными и демократичными

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Выборы президента Южной Осетии прошли свободно и демократично, без каких-либо нарушений и фальсификаций, заявил РИА руководитель делегации наблюдателей от Совета Федерации, сенатор Сергей Цеков.
"Выборы прошли абсолютно демократично и безусловно свободно. Мы не увидели даже минимальных нарушений законодательства и неправомерного использования голосов избирателей, каких-либо фальсификаций", - сказал он.
По словам сенатора, доказательством этого служит и то, что и представители оппозиции согласились с результатами первого тура выборов. "У Южной Осетии можно поучиться опыту проведения выборов", - отметил Цеков.
Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов голосует на выборах главы республики на избирательном участке №17 во Дворце спорта в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
Вчера, 23:39
Бибилов заявил, что выходит во второй тур выборов вместе с Аланом Гаглоевым
 
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