https://ria.ru/20220411/vybory-1782854236.html

Выборы в Южной Осетии прошли демократично, заявил наблюдатель от Совфеда

Выборы в Южной Осетии прошли демократично, заявил наблюдатель от Совфеда - РИА Новости, 11.04.2022

Выборы в Южной Осетии прошли демократично, заявил наблюдатель от Совфеда

Выборы президента Южной Осетии прошли свободно и демократично, без каких-либо нарушений и фальсификаций, заявил РИА руководитель делегации наблюдателей от... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:25

2022-04-11T10:25

2022-04-11T10:40

политика

южная осетия

россия

совет федерации рф

сергей цеков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Выборы президента Южной Осетии прошли свободно и демократично, без каких-либо нарушений и фальсификаций, заявил РИА руководитель делегации наблюдателей от Совета Федерации, сенатор Сергей Цеков."Выборы прошли абсолютно демократично и безусловно свободно. Мы не увидели даже минимальных нарушений законодательства и неправомерного использования голосов избирателей, каких-либо фальсификаций", - сказал он.По словам сенатора, доказательством этого служит и то, что и представители оппозиции согласились с результатами первого тура выборов. "У Южной Осетии можно поучиться опыту проведения выборов", - отметил Цеков.

https://ria.ru/20220410/vybory-1782815789.html

южная осетия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, южная осетия, россия, совет федерации рф, сергей цеков