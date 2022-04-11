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Биография Шехбаза Шарифа - РИА Новости, 11.04.2022
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Биография Шехбаза Шарифа
Биография Шехбаза Шарифа - РИА Новости, 11.04.2022
Биография Шехбаза Шарифа
Пакистанский государственный деятель Шехбаз Шариф родился 21 сентября 1951 года в Лахоре (провинция Пенджаб) в семье Миана Мухаммада Шарифа, крупного... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:02
2022-04-11T17:02
справки
пакистан
наваз шариф
имран хан
пакистанская мусульманская лига
политика
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Пакистанский государственный деятель Шехбаз Шариф родился 21 сентября 1951 года в Лахоре (провинция Пенджаб) в семье Миана Мухаммада Шарифа, крупного пакистанского промышленника, положившего начало группе компаний Sharif Group. Является младшим братом бывшего премьер-министра Пакистана (1990-1993, 1997-1999, 2013-2017) Наваза Шарифа.Получил степень магистра экономики в Государственном колледже Лахора.После окончания колледжа присоединился к семейному бизнесу. В 1985 году был избран президентом Лахорской торговой палаты.Шехбаз Шариф начал свою политическую карьеру в 1988 году после избрания в Ассамблею провинции Пенджаб. В последующем переизбирался в 1990, 1993 и 1997 годах.В 1997 году он впервые возглавил правительство Пенджаба, но его пребывание на должности главного министра прекратилось досрочно с военным переворотом против его брата, в ту пору премьер-министра Намаза Шарифа, из-за которого оба оказались в изгнании в Саудовской Аравии.В 2007 году Шехбаз Шариф, как и брат, вернулся в Пакистан.В 2008 году был вновь избран в Ассамблею провинции Пенджаб. В 2013 году был переизбран.В 2008 и 2013 годах избирался на пост главного министра (главы правительства) Пенджаба.Шехбаз Шариф также избирался в Национальную ассамблею в 1990 и 2013 годах, но в последствие отказывался от своего места.В изгнании в 2002 и 2006 годах избирался президентом Пакистанской мусульманской лиги (PML-N) – правоцентристской политической партии. В феврале 2018 года он был назначен временно исполняющим обязанности президента Пакистанской мусульманской лиги после того, как Верховный суд Пакистана запретил его брату Навазу Шарифу занимать партийные должности. В марте 2018 года был избран президентом PML-N.В июле 2018 года Шехбаз Шариф был избран членом Национальной ассамблеи Пакистана. Боролся за пост премьер-министра Пакистана, но уступил Имрану Хану (176 голосов против 96 за Шарифа). В результате Шахбаз Шариф стал лидером оппозиции в парламенте Пакистана. 9 апреля 2022 года парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. За это решение проголосовали 174 члена парламента при необходимых 172 голосах.11 апреля нижняя палата парламента Пакистана выбрала Шехбаза Шарифа новым премьером страны. На Шахбаза Шарифа заведено несколько уголовных дел, которые не закончились ни обвинениями, ни оправданием. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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7 495 645-6601
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справки, пакистан, наваз шариф, имран хан, пакистанская мусульманская лига, политика
17:02 11.04.2022
 

Биография Шехбаза Шарифа

© AP Photo / Emilio MorenattiГосударственный деятель Пакистана Шахбаз Шариф
Государственный деятель Пакистана Шахбаз Шариф - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
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Пакистанский государственный деятель Шехбаз Шариф родился 21 сентября 1951 года в Лахоре (провинция Пенджаб) в семье Миана Мухаммада Шарифа, крупного пакистанского промышленника, положившего начало группе компаний Sharif Group. Является младшим братом бывшего премьер-министра Пакистана (1990-1993, 1997-1999, 2013-2017) Наваза Шарифа.
Получил степень магистра экономики в Государственном колледже Лахора.
После окончания колледжа присоединился к семейному бизнесу.
В 1985 году был избран президентом Лахорской торговой палаты.
Шехбаз Шариф начал свою политическую карьеру в 1988 году после избрания в Ассамблею провинции Пенджаб. В последующем переизбирался в 1990, 1993 и 1997 годах.
В 1997 году он впервые возглавил правительство Пенджаба, но его пребывание на должности главного министра прекратилось досрочно с военным переворотом против его брата, в ту пору премьер-министра Намаза Шарифа, из-за которого оба оказались в изгнании в Саудовской Аравии.
В 2007 году Шехбаз Шариф, как и брат, вернулся в Пакистан.
В 2008 году был вновь избран в Ассамблею провинции Пенджаб. В 2013 году был переизбран.
В 2008 и 2013 годах избирался на пост главного министра (главы правительства) Пенджаба.
Шехбаз Шариф также избирался в Национальную ассамблею в 1990 и 2013 годах, но в последствие отказывался от своего места.
В изгнании в 2002 и 2006 годах избирался президентом Пакистанской мусульманской лиги (PML-N) – правоцентристской политической партии.
В феврале 2018 года он был назначен временно исполняющим обязанности президента Пакистанской мусульманской лиги после того, как Верховный суд Пакистана запретил его брату Навазу Шарифу занимать партийные должности. В марте 2018 года был избран президентом PML-N.
В июле 2018 года Шехбаз Шариф был избран членом Национальной ассамблеи Пакистана. Боролся за пост премьер-министра Пакистана, но уступил Имрану Хану (176 голосов против 96 за Шарифа). В результате Шахбаз Шариф стал лидером оппозиции в парламенте Пакистана.
9 апреля 2022 года парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. За это решение проголосовали 174 члена парламента при необходимых 172 голосах.
11 апреля нижняя палата парламента Пакистана выбрала Шехбаза Шарифа новым премьером страны.
На Шахбаза Шарифа заведено несколько уголовных дел, которые не закончились ни обвинениями, ни оправданием.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиПакистанНаваз ШарифИмран ХанПакистанская мусульманская лигаПолитика
 
 
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