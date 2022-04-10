https://ria.ru/20220410/pakistan-1782812015.html

Эксперт не исключил сближения США и Пакистана при новом премьере страны

Эксперт не исключил сближения США и Пакистана при новом премьере страны - РИА Новости, 10.04.2022

Эксперт не исключил сближения США и Пакистана при новом премьере страны

США рассчитывают на более "сговорчивого" премьер-министра Пакистана, возможно и некоторое сближение Вашингтона и Исламабада, считает доцент Института стран Азии РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T16:25

2022-04-10T16:25

2022-04-10T22:58

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. США рассчитывают на более "сговорчивого" премьер-министра Пакистана, возможно и некоторое сближение Вашингтона и Исламабада, считает доцент Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Борис Волхонский.Ранее пакистанский парламент вынес вотум недоверия премьеру Имрану Хану. Незадолго до голосования спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсер подал в отставку, объяснив свое решение тем, что "не может участвовать в иностранном заговоре с целью отстранения Хана".По словам эксперта, некоторые направления внешней политики Пакистана зависят не столько от конкретных личностей, сколько от расклада внешних сил вокруг страны, а он не менялся: есть Китай, США и Саудовская Аравия, оказывающие наибольшее влияние на Исламабад."Я думаю, что будет некоторое сближение с США, которые рассчитывают, что новый премьер, а это, скорее всего, будет брат бывшего премьера - Шахбаз Шариф, брат Наваза Шарифа, по оценкам, будет более сговорчивым, более покладистым", - сказал Волхонский РИА Новости.Он отметил, что на Шахбаза Шарифа заведено несколько уголовных дел, которые не закончились ни обвинениями, ни оправданием, в связи с чем "на него легче влиять".РОССИЯ И ПАКИСТАНГоворя о проектах с другими государствами, в том числе китайско-пакистанском экономическом коридоре и российско-пакистанском газопроводе, эксперт отметил, что у Пакистана потребности в энергии огромны, Исламабад при любом правительстве будет исходить из национальных интересов."Пакистан никогда не был дружественной страной по отношению к России. Пакистан всегда исходил из своих национальных интересов, считая, что должен поддерживать рабочие отношения со всеми странами региона", - сказал Волхонский, отметив, что и Имран Хан может не считаться "пророссийским" - он прагматик.Востоковед не стал делать прогнозов, насколько будет "манипулируемым" новый премьер.ТАЛИБЫЭксперт прокомментировал возможные отношения нового руководства Пакистана с талибами (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), напомнив, что есть два движения – пакистанское и афганское, и афганские талибы - они "даже не однофамильцы"."С афганскими талибами у Пакистана взаимодействие было всегда, собственно афганское движение "Талибан"* во многом обязано своим возникновением действиям пакистанской разведки в начале 90-х. Они (связи) будут продолжаться и дальше", - полагает Волхонский. США в этой ситуации, стремясь сохранить влияние в регионе, могут попытаться через новое правительство повлиять на талибов.С пакистанскими же талибами Пакистан продолжит вести борьбу, отметил эксперт.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220330/gazoprovod-1780854882.html

https://ria.ru/20220410/shakhin-3-1782731136.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия, пакистан