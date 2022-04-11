https://ria.ru/20220411/pakistan-1782919905.html

Кандидата от оппозиции Шарифа выбрали новым премьером Пакистана

Кандидата от оппозиции Шарифа выбрали новым премьером Пакистана - РИА Новости, 11.04.2022

Кандидата от оппозиции Шарифа выбрали новым премьером Пакистана

Нижняя палата парламента Пакистана выбрала новым премьером страны президента оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа, сообщает... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T15:04

2022-04-11T15:04

2022-04-11T18:57

в мире

пакистан

имран хан

шехбаз шариф

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 апр — РИА Новости. Нижняя палата парламента Пакистана выбрала новым премьером страны президента оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа, сообщает телеканал Geo."Шахбаз набрал 174 голоса в отличие от кандидата "Техрик-и-Инсаф" Шаха Махмуда Куреши, который не получил ни одного голоса после того, как его партия решила бойкотировать процесс голосования", — отметили в эфире. Незадолго до голосования партия бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента. У нее было 155 из 342 мандатов в нижней палате парламента. По словам представителя партии Шейха Рашида, они продолжат призывать население Пакистана выступать против иностранного заговора, спровоцировавшего кризис в стране.В субботу парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. За это решение проголосовали 174 члена парламента при необходимых 172 голосах. Позже Хан заявил о начале борьбы против вмешательства из-за рубежа. Он заявлял, что его независимая внешняя политика раздражала "иностранные державы", в частности США, и они финансировали действия оппозиции по вотуму недоверия. В свою очередь, Государственный департамент США отметил: слова Хана о том, что Вашингтон стоит за предполагаемым заговором с целью свержения его правительства, не соответствуют действительности.Накануне голосования по кандидатуре премьера десятки тысяч сторонников Имрана Хана и возглавляемой им партии "Техрик-и-Инсаф" вышли на улицы, чтобы выразить свою поддержку.Семидесятилетний Шахбаз Шариф — младший брат Наваза Шарифа, три раза занимавшего пост премьера Пакистана. Как отмечают СМИ, будучи главным министром Пенджаба, самой густонаселенной провинции Пакистана, Шахбаз Шариф спланировал и осуществил ряд амбициозных инфраструктурных проектов, в числе которых первая в Пакистане современная система общественного транспорта, запущенная в его родном городе Лахор. Также на этом посту он тесно сотрудничал с Китаем по проектам, финансируемым Пекином. В отличие от Хана, обвиняющего США во вмешательстве во внутреннюю политику, Шахбаз Шариф заявил, что хорошие отношения с Соединенными Штатами имеют решающее значение для Пакистана. При этом пресса отмечает, что Шахбаз поддерживает дружеские отношения с военными, которые традиционно контролируют внешнюю и оборонную политику страны.СМИ также считают, что новый премьер не будет полностью независимым, поскольку ему придется работать над коллективной повесткой дня с другими оппозиционными партиями, поддержавшими вотум недоверия Имрану Хану.

https://ria.ru/20220410/pakistan-1782813736.html

https://ria.ru/20220410/pakistan-1782744343.html

https://ria.ru/20220410/pakistan-1782812264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, пакистан, имран хан, шехбаз шариф