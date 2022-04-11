https://ria.ru/20220411/prigovor-1782903947.html

Суд в Петербурге вынес первый приговор по делу о реабилитации нацизма

Суд в Петербурге вынес первый приговор по делу о реабилитации нацизма - РИА Новости, 11.04.2022

Суд в Петербурге вынес первый приговор по делу о реабилитации нацизма

Суд в Петербурге вынес первый приговор по делу о реабилитации нацизма - местному жителю, который накануне 9 мая 2020 года разместил на сайте "Бессмертного... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:51

2022-04-11T13:51

2022-04-11T13:58

происшествия

санкт-петербург

бессмертный полк

великая отечественная война (1941-1945)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Суд в Петербурге вынес первый приговор по делу о реабилитации нацизма - местному жителю, который накануне 9 мая 2020 года разместил на сайте "Бессмертного полка" фото изменника Родины Петра Краснова, назначено 300 часов обязательных работ, сообщила объединенная пресс-служба судов города.Суд установил, что Георгий Громада накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, используя аккаунт в социальной сети "ВКонтакте", достоверно зная, что приговором Военной коллегии Верховного суда СССР начальник главного управления казачьих войск имперского министерства восточных оккупированных территорий Германии Петр Николаевич Краснов признан изменником Родины и приговорен к смертной казни, оформил заявку для публичной демонстрации на сайте "Бессмертный полк онлайн" его фотоизображения в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны."Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов", - сообщила пресс-служба.Как следует из видеозаписи объединённой пресс-службы судов города, Громада раскаялся в содеянном и принес свои извинения ветеранам и их родственникам.Ранее в Петербурге по подозрению в отправке заявки с именем украинского националиста Степана Бандеры и его фото на сайт "Бессмертный полк онлайн" был задержан житель Новгородской области. Также полицейские задержали мужчин, отправивших на этот сайт фото Адольфа Гитлера, пособника нацистов генерала Андрея Власова, гитлеровского сподвижника Йозефа Геббельса, немецкого врача, проводившего медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим, Йозефа Менгеле. Всего, по данным УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, были задержаны 7 человек, подозреваемых в данных деяниях, все дела относятся к 2020 году.

https://ria.ru/20220401/zaderzhanie-1781301720.html

санкт-петербург

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, бессмертный полк, великая отечественная война (1941-1945)