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Минпросвещения опубликовало новый проект основных правил русской орфографии - РИА Новости, 11.04.2022
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Минпросвещения опубликовало новый проект основных правил русской орфографии
Минпросвещения опубликовало новый проект основных правил русской орфографии - РИА Новости, 11.04.2022
Минпросвещения опубликовало новый проект основных правил русской орфографии
Минпросвещения России предложило писать букву ё по желанию пишущего, следует из проекта постановления "Об утверждении основных правил русской орфографии". РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T18:37
2022-04-11T20:07
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Минпросвещения России предложило писать букву ё по желанию пишущего, следует из проекта постановления "Об утверждении основных правил русской орфографии"."Буква ё в обычных текстах используется по желанию пишущего; допускается использование вместо нее буквы е. Буква ё обычно используется в следующих случаях: в специальных текстах: букварях, школьных учебниках русского языка, учебниках орфоэпии и тому подобных, а также в словарях для указания места ударения и правильного произношения; в случаях, когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, например: узнаём в отличие от узнаем, всё в отличие от все; совершённый (причастие) в отличие от совершенный (прилагательное) и так далее", — говорится в тексте проекта.Кроме того, она применяется для указания на верное произношение редких слов или географических названий и фамилий. Однако во всех указанных случаях использование буквы ё необязательно.Использование букв е и ё необходимо признать эквивалентным, сообщил РИА Новости глава орфографической комиссии РАН, редактор "Основных правил русской орфографии" Алексей Шмелев."Лучшее, что можно сделать для орфографии, — это официально принять решение, что использование буквы ё необязательно и что написание в официальных документах букв ё и е — эквивалентно. Это, безусловно, помогло бы множеству людей. И если это примут — это будет правильно", — заявил он.Основные правила русской орфографии, утверждаемые проектом постановления, не являются полным орфографическим сводом. В них не находят отражения правила, связанные с недостаточно установившимися или спорными нормами орфографии. Правила, относящиеся к употреблению прописных и строчных букв, и правила переноса даны лишь в самом общем виде.Окончательный вариант свода планируется завершить к концу 2023 года, и в 2024 году после его обсуждения широкой научной и педагогической общественностью его вынесут на обсуждение правительственной комиссии по русскому языку, сообщается в пояснительной записке.
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общество, россия, российская академия наук, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
18:37 11.04.2022 (обновлено: 20:07 11.04.2022)
 
Минпросвещения опубликовало новый проект основных правил русской орфографии

Минпросвещения предложило использовать букву ё по желанию пишущего

© Фото : OblamПамятник букве ё в Ульяновске. Архивное фото
Памятник букве ё в Ульяновске. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Фото : Oblam
Памятник букве ё в Ульяновске. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Минпросвещения России предложило писать букву ё по желанию пишущего, следует из проекта постановления "Об утверждении основных правил русской орфографии".
"Буква ё в обычных текстах используется по желанию пишущего; допускается использование вместо нее буквы е. Буква ё обычно используется в следующих случаях: в специальных текстах: букварях, школьных учебниках русского языка, учебниках орфоэпии и тому подобных, а также в словарях для указания места ударения и правильного произношения; в случаях, когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, например: узнаём в отличие от узнаем, всё в отличие от все; совершённый (причастие) в отличие от совершенный (прилагательное) и так далее", — говорится в тексте проекта.
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Кроме того, она применяется для указания на верное произношение редких слов или географических названий и фамилий. Однако во всех указанных случаях использование буквы ё необязательно.
Использование букв е и ё необходимо признать эквивалентным, сообщил РИА Новости глава орфографической комиссии РАН, редактор "Основных правил русской орфографии" Алексей Шмелев.
"Лучшее, что можно сделать для орфографии, — это официально принять решение, что использование буквы ё необязательно и что написание в официальных документах букв ё и е — эквивалентно. Это, безусловно, помогло бы множеству людей. И если это примут — это будет правильно", — заявил он.
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Основные правила русской орфографии, утверждаемые проектом постановления, не являются полным орфографическим сводом. В них не находят отражения правила, связанные с недостаточно установившимися или спорными нормами орфографии. Правила, относящиеся к употреблению прописных и строчных букв, и правила переноса даны лишь в самом общем виде.
Окончательный вариант свода планируется завершить к концу 2023 года, и в 2024 году после его обсуждения широкой научной и педагогической общественностью его вынесут на обсуждение правительственной комиссии по русскому языку, сообщается в пояснительной записке.
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