https://ria.ru/20220411/bukva-1782973197.html
Минпросвещения опубликовало новый проект основных правил русской орфографии
Минпросвещения опубликовало новый проект основных правил русской орфографии - РИА Новости, 11.04.2022
Минпросвещения опубликовало новый проект основных правил русской орфографии
Минпросвещения России предложило писать букву ё по желанию пишущего, следует из проекта постановления "Об утверждении основных правил русской орфографии". РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T18:37
2022-04-11T18:37
2022-04-11T20:07
общество
россия
российская академия наук
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75564/13/755641347_0:80:782:520_1920x0_80_0_0_1e7e3fc5ec29b58772acf1164e66b8e5.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Минпросвещения России предложило писать букву ё по желанию пишущего, следует из проекта постановления "Об утверждении основных правил русской орфографии"."Буква ё в обычных текстах используется по желанию пишущего; допускается использование вместо нее буквы е. Буква ё обычно используется в следующих случаях: в специальных текстах: букварях, школьных учебниках русского языка, учебниках орфоэпии и тому подобных, а также в словарях для указания места ударения и правильного произношения; в случаях, когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, например: узнаём в отличие от узнаем, всё в отличие от все; совершённый (причастие) в отличие от совершенный (прилагательное) и так далее", — говорится в тексте проекта.Кроме того, она применяется для указания на верное произношение редких слов или географических названий и фамилий. Однако во всех указанных случаях использование буквы ё необязательно.Использование букв е и ё необходимо признать эквивалентным, сообщил РИА Новости глава орфографической комиссии РАН, редактор "Основных правил русской орфографии" Алексей Шмелев."Лучшее, что можно сделать для орфографии, — это официально принять решение, что использование буквы ё необязательно и что написание в официальных документах букв ё и е — эквивалентно. Это, безусловно, помогло бы множеству людей. И если это примут — это будет правильно", — заявил он.Основные правила русской орфографии, утверждаемые проектом постановления, не являются полным орфографическим сводом. В них не находят отражения правила, связанные с недостаточно установившимися или спорными нормами орфографии. Правила, относящиеся к употреблению прописных и строчных букв, и правила переноса даны лишь в самом общем виде.Окончательный вариант свода планируется завершить к концу 2023 года, и в 2024 году после его обсуждения широкой научной и педагогической общественностью его вынесут на обсуждение правительственной комиссии по русскому языку, сообщается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20220404/yazyk-1781685250.html
https://ria.ru/20220225/yazyk-1775168995.html
https://ria.ru/20220411/iskusstvo-1782832850.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75564/13/755641347_0:7:782:594_1920x0_80_0_0_ebecef995df6aedcfbbeae4260aa3677.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, российская академия наук, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
18:37 11.04.2022 (обновлено: 20:07 11.04.2022)
Минпросвещения опубликовало новый проект основных правил русской орфографии
Минпросвещения предложило использовать букву ё по желанию пишущего
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Минпросвещения России предложило писать букву ё по желанию пишущего, следует из проекта
постановления "Об утверждении основных правил русской орфографии".
"Буква ё в обычных текстах используется по желанию пишущего; допускается использование вместо нее буквы е. Буква ё обычно используется в следующих случаях: в специальных текстах: букварях, школьных учебниках русского языка, учебниках орфоэпии и тому подобных, а также в словарях для указания места ударения и правильного произношения; в случаях, когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, например: узнаём в отличие от узнаем, всё в отличие от все; совершённый (причастие) в отличие от совершенный (прилагательное) и так далее", — говорится в тексте проекта.
Кроме того, она применяется для указания на верное произношение редких слов или географических названий и фамилий. Однако во всех указанных случаях использование буквы ё необязательно.
Использование букв е и ё необходимо признать эквивалентным, сообщил РИА Новости глава орфографической комиссии РАН
, редактор "Основных правил русской орфографии" Алексей Шмелев.
"Лучшее, что можно сделать для орфографии, — это официально принять решение, что использование буквы ё необязательно и что написание в официальных документах букв ё и е — эквивалентно. Это, безусловно, помогло бы множеству людей. И если это примут — это будет правильно", — заявил он.
Основные правила русской орфографии, утверждаемые проектом постановления, не являются полным орфографическим сводом. В них не находят отражения правила, связанные с недостаточно установившимися или спорными нормами орфографии. Правила, относящиеся к употреблению прописных и строчных букв, и правила переноса даны лишь в самом общем виде.
Окончательный вариант свода планируется завершить к концу 2023 года, и в 2024 году после его обсуждения широкой научной и педагогической общественностью его вынесут на обсуждение правительственной комиссии по русскому языку, сообщается в пояснительной записке.