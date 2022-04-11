https://ria.ru/20220411/bukva-1782973197.html

Минпросвещения опубликовало новый проект основных правил русской орфографии

Минпросвещения опубликовало новый проект основных правил русской орфографии - РИА Новости, 11.04.2022

Минпросвещения опубликовало новый проект основных правил русской орфографии

Минпросвещения России предложило писать букву ё по желанию пишущего, следует из проекта постановления "Об утверждении основных правил русской орфографии". РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T18:37

2022-04-11T18:37

2022-04-11T20:07

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Минпросвещения России предложило писать букву ё по желанию пишущего, следует из проекта постановления "Об утверждении основных правил русской орфографии"."Буква ё в обычных текстах используется по желанию пишущего; допускается использование вместо нее буквы е. Буква ё обычно используется в следующих случаях: в специальных текстах: букварях, школьных учебниках русского языка, учебниках орфоэпии и тому подобных, а также в словарях для указания места ударения и правильного произношения; в случаях, когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, например: узнаём в отличие от узнаем, всё в отличие от все; совершённый (причастие) в отличие от совершенный (прилагательное) и так далее", — говорится в тексте проекта.Кроме того, она применяется для указания на верное произношение редких слов или географических названий и фамилий. Однако во всех указанных случаях использование буквы ё необязательно.Использование букв е и ё необходимо признать эквивалентным, сообщил РИА Новости глава орфографической комиссии РАН, редактор "Основных правил русской орфографии" Алексей Шмелев."Лучшее, что можно сделать для орфографии, — это официально принять решение, что использование буквы ё необязательно и что написание в официальных документах букв ё и е — эквивалентно. Это, безусловно, помогло бы множеству людей. И если это примут — это будет правильно", — заявил он.Основные правила русской орфографии, утверждаемые проектом постановления, не являются полным орфографическим сводом. В них не находят отражения правила, связанные с недостаточно установившимися или спорными нормами орфографии. Правила, относящиеся к употреблению прописных и строчных букв, и правила переноса даны лишь в самом общем виде.Окончательный вариант свода планируется завершить к концу 2023 года, и в 2024 году после его обсуждения широкой научной и педагогической общественностью его вынесут на обсуждение правительственной комиссии по русскому языку, сообщается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20220404/yazyk-1781685250.html

https://ria.ru/20220225/yazyk-1775168995.html

https://ria.ru/20220411/iskusstvo-1782832850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, российская академия наук, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование