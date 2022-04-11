https://ria.ru/20220411/avstriya-1782816118.html

Межгосударственные отношения России и Австрии

Межгосударственные отношения России и Австрии - РИА Новости, 11.04.2022

Межгосударственные отношения России и Австрии

Дипломатические отношения СССР с Первой Австрийской Республикой были установлены в феврале 1924 года и прекращены в марте 1938 года после аншлюса Австрии... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T00:57

2022-04-11T00:57

2022-04-11T00:57

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Дипломатические отношения СССР с Первой Австрийской Республикой были установлены в феврале 1924 года и прекращены в марте 1938 года после аншлюса Австрии нацистской Германией. В октябре 1945 года произошло восстановление дипотношений на уровне полномочных представительств, которые в 1953 году были преобразованы в посольства.Отношения Российской Федерации с Австрией развиваются в позитивном ключе, характеризуются стабильностью, предсказуемостью и отсутствием значимых проблем. Поддерживаются регулярные политические контакты на высшем и высоком уровнях.8-10 февраля 2001 года и 5 июня 2018 года состоялись рабочие, а 23-24 мая 2007 года и 24 июня 2014 года – официальные визиты президента России Владимира Путина в Австрию. 24-25 апреля 2010 года Владимир Путин нанес рабочий визит в Вену в качестве председателя правительства Российской Федерации. 18 августа 2018 года президент России совершил частный визит в Австрию по приглашению главы МИД Австрии Карин Кнайсль (посещение ее бракосочетания).Федеральный президент Австрийской Республики Томас Клестиль посетил Россию с официальным визитом 22-24 июня 2001 года, с частным визитом – 14-15 февраля 2004 года. Президент Австрии Хайнц Фишер принял участие в торжествах в Москве по случаю 60-летия Победы 9 мая 2005 года. 18-21 мая 2011 года и 5-6 апреля 2016 года состоялись официальные визиты в Россию президента Австрии Хайнца Фишера, 14-15 мая 2019 года – рабочий визит Федерального президента Александра Ван дер Беллена.В январе 2002 года и в декабре 2005 года Россию посещал с рабочим визитом федеральный канцлер Австрии Вольфганг Шюссель. 9-10 ноября 2009 года федеральный канцлер Вернер Файман нанес рабочий визит в Москву.2 июня 2017 года на полях" Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин провел переговоры с федеральным канцлером Австрийской Республики Кристианом Керном. 28 февраля 2018 года и 3-4 октября 2018 года прошли рабочие визиты Федерального канцлера Себастьяна Курца в Россию, состоялись его переговоры с президентом России. Глава австрийского правительства принял участие в качестве почетного гостя в пленарном заседании XXIV Петербургского международного экономического форума 4 июня 2021 года (по видеосвязи).В октябре 2021 года Путин направил поздравительную телеграмму Александру Шалленбергу по случаю его вступления в должность Федерального канцлера Австрии.Регулярно проводятся встречи министров иностранных дел России и Австрии. Переговоры с главой МИД Австрии Карин Кнайсль (занимала должность до 27 июня 2019 года) состоялись 20 апреля 2018 года, 12 марта 2019 года в Москве и 5 июня 2018 года в Вене. 14 марта 2019 года состоялась встреча Карин Кнайсль с президентом РФ Владимиром Путиным, они обменялись мнениями по двусторонним отношениям и международной повестке дня. В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Вену с рабочим визитом, где состоялись его переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, сфокусированные на дальнейшем развитии двусторонних отношений.В феврале 2020 года на полях Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности прошел краткий контакт глав МИД РФ и Австрии Сергея Лаврова и Александра Шалленберга.25-26 августа 2021 года Сергей Лавров посетил Вену с рабочим визитом. В рамках визита прошли встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем и переговоров с австрийским коллегой Александром Шалленбергом. Лавров провел встречи с российскими соотечественниками, проживающими в Австрии, и с представителями австрийских деловых кругов.2 декабря 2021 года на полях СМИД ОБСЕ прошла встреча Лаврова с главой МИД Австрии Михаэлем Линхартом. Поддерживаются межпарламентские связи, осуществляется диалог по линии министерств и ведомств.Австрия относится к числу противников наращивания санкционного давления. В 2022 году власти Австрии заявили, что они не поддерживают санкции против российского газа и нефти. Министр энергетики страны Леоноре Гевесслер заявила, что Австрия слишком сильно зависит от поставок российского газа, но будет стремиться к сокращению этой зависимости от России.Австрия является надежным торговым партнером России. В 2021 году товарооборот России с Австрией составил 5,89 миллиарда долларов, увеличившись на 42,73% (1,76 миллиарда долларов) по сравнению с 2020 годом, из них экспорт – 3,22 миллиарда, импорт – 2,66 миллиарда долларов. В структуре экспорта России в Австрию в 2021 году основная доля поставок пришлась на минеральные продукты – 93,46% от всего объема. В структуре импорта преобладают машины, оборудование и транспортные средства (52,78%), продукция химической промышленности (20,84%), металлы и изделия из них (8,95%).Австрийские инвестиции в России по состоянию на 2021 год составили около 6 миллиардов долларов США, российские инвестиции в Австрии – около 29 миллиардов долларов США.По данным Минэкономразвития России, более 60% накопленного в российской экономике австрийского капитала вложено в обрабатывающие отрасли производства, в том числе в сооружение и модернизацию заводов по производству стружечных плит, целлюлозно-бумажных комбинатов, металлургических заводов, нефтеперерабатывающих, деревообрабатывающих и деревоперерабатывающих предприятий, производство стройматериалов.В настоящее время на территории России зарегистрировано порядка 1500 австрийских компаний. На территории Австрии действует свыше 500 предприятий с российским участием.Среди крупнейших австрийских инвесторов в России – компании "Штрабаг" (строительство), "Магна Интернэшнл Юроп АГ" (производство автокомпонентов), "Монди" (лесопереработка), "Кроношпан" и "Эггер" (производство изделий из древесины), "Доппельмайр" (инфраструктура для туристических и спортивных сооружений), "Книлл Энерджи Холдинг" (производство высокотехнологичного оборудования для изготовления кабелей), "Бакалдрин" (изготовление ингредиентов для хлебопекарной и кондитерской промышленности) и др.При участии австрийских компаний в России осуществляется модернизация железнодорожных узлов и полотна (австрийский партнер – компания "Ромберг Серса"), реализуются совместные проекты по линии Госкорпорации "Ростех" в области авиастроения и авиационной безопасности (австрийский партнер – компания "Фриквентис", завершено строительство ГЭС (австрийский партнер – компания "Фойт Гидро").В 1968 году Австрия стала первой страной в Западной Европе, заключившей с СССР контракт на поставки газа. В июне 2018 года было подписано Соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. По данным на август 2021 года, общий объем поставок с 1968 года превысил 260 миллиардов кубических метров газа.С 1994 года действует смешанная российско-австрийская комиссия по торговле и экономическому сотрудничеству (СМПК), с 2008 года – российско-австрийский деловой совет. В 2021 году заседание российско-австрийской межправительственной комиссии состоялось 21 октября, а заседание российско-австрийского делового совета – 22 октября. В ходе заседания МПК сопредседатели – министр юстиции России Константин Чуйченко и министр цифровизации и экономики Австрии Маргарет Шрамбек – утвердили обновленный перечень российско-австрийских "модернизационных" проектов, в который вошли 29 крупных совместных инвестиционных и торгово-экономических проектов на общую сумму порядка 2,2 миллиарда евро.В 2019 году по инициативе президентов двух стран создан новый формат сотрудничества – российско-австрийский Форум общественности "Сочинский диалог", призванный стимулировать прямые контакты представителей экономики, музыки, искусства, науки, образования, спорта, а также молодежные и межрегиональные проекты.Традиционно важное место в российско-австрийских отношениях занимают культурные связи. В 2013-2015 годах впервые в истории двусторонних отношений состоялись "перекрестные" сезоны культуры России и Австрии. В 2017 году прошел Года туризма Россия-Австрия. В 2018 году успешно реализована программа российско-австрийского Года музыки и культурных маршрутов. 2019 год прошел под эгидой "перекрестного" Года молодежных обменов. На 2020-2021 годы намечалось проведение Года литературы и театра, мероприятия перенесены на постпандемический период.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

справки, в мире, россия, австрия