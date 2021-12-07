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Андрей Плотников: РФ для Австрии – больше, чем поставщик углеводородов

Андрей Плотников: РФ для Австрии – больше, чем поставщик углеводородов - РИА Новости, 07.12.2021

Андрей Плотников: РФ для Австрии – больше, чем поставщик углеводородов

Торговому представительству России в Австрии седьмого декабря исполняется 100 лет. Торгпред Андрей Плотников в интервью РИА Новости сообщил о главных итогах... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:00

2021-12-07T12:00

2021-12-07T12:01

интервью

экономика

вена

денис мантуров

себастьян курц

россия

андрей плотников

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Торговому представительству России в Австрии седьмого декабря исполняется 100 лет. Торгпред Андрей Плотников в интервью РИА Новости сообщил о главных итогах работы российской миссии за прошедший век и ее эффективности в период действия антироссийских санкций, а также о том, как пандемия коронавируса сказалась на объемах двусторонней торговли, и когда Москва и Вена смогут вернуться к допандемийным показателям. Он также рассказал, какая российская продукция в 2022 году появится на полках австрийских магазинов, и что уже доступно австрийцам для покупки на европейских маркетплейсах. Беседовала корреспондент РИА Новости в Вене Маргарита Костив.– Торгпредству России в Австрии исполняется 100 лет. Каковы главные итоги и успехи работы российской миссии за прошедший век?– Да, вы правы. В 2021 году торгпредство России в Австрии празднует первое столетие. Седьмого декабря 1921 года на основании временного соглашения между нашими странами был также введен такой институт как торгпредство. Только за последнее время торгпредство оказало содействие реализации таких совместных инвестиционных проектов, как "Кроношпан", "Эггер", "Бакальдрин" – в России, "Сбербанк", "Лукойл", "Метафракс" – в Австрии. Еще один яркий момент – подписание пятого июня 2018 года в ходе визита президента России Владимира Путина в Вену 14 соглашений о сотрудничестве общей стоимостью 500 миллионов евро, включая проекты по расширению производств австрийских компаний "Хасслахер" и "Хавле" в России.– Как изменились российско-австрийские торговые отношения за это время, и что еще предстоит сделать?– Вы знаете, я думаю, главное изменение произошло в головах всех участников процесса. Австрийцы понимают, что Россия стала не только надежным поставщиком углеводородов, но и предлагает качественные готовые продукты и услуги по доступным ценам, развивает высокие технологии и активно содействует развитию инвестиционного климата. Российские компании в свою очередь начинают рассматривать австрийский рынок как плацдарм для дальнейшей экспансии на европейский рынок. Ведь Австрия не только находится в географическом центре Европы, но и, несмотря на немногочисленное население – меньше чем население Москвы (8,9 миллиона человек), обладает объемным внутренним рынком и существенной экспортной направленностью – 53% в целом по промышленности, в отдельных отраслях более 85%, например, в машиностроении и целлюлозно-бумажной промышленности.– Планируете ли праздновать? Какие российские и австрийские деятели примут участие в празднике, если он состоится?– Для нас столетие торгпредства – большая радость и праздник. Мы с удовольствием отметим эту знаменательную дату с нашими друзьями и партнерами. К сожалению, в связи с введением локдауна в Австрии намеченное на седьмое декабря празднование мы вынуждены перенести. В любом случае мы отметим этот торжественный повод, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Проведение торжественного мероприятия мы рассматриваем в качестве площадки для проведения переговоров и установления новых контактов, поэтому в нем примут участие как представители нашего министерства, так и компании-экспортеры из России и компании-импортеры из Австрии, а также основные российские и австрийские инвесторы. Предположительно, праздник состоится в конце января.– Насколько эффективной остается деятельность торгпредства в период действия санкций ЕС против РФ и контрмер Москвы?– Если мы посмотрим статистику, то, конечно, увидим спад нашей двусторонней торговли после 2014 года, но уже к 2018 году объемы торговли полностью восстановились. Скажу больше, в каком-то смысле санкции сыграли положительную роль в ускорении организации новых производств на территории России. Кроме того, европейский бизнес вынужден постоянно оказывать давление на руководство своих стран по вопросу отмены санкций и возвращения к нормальным экономическим отношениям.– Насколько ухудшилось деловое двустороннее сотрудничество с момента введения санкций? Как вы оцениваете его сейчас?– С введением санкций деловое сотрудничество ухудшилось, причем оно прошло несколько этапов. Путем длительной работы ситуация начала как-то восстанавливаться. Сейчас в Австрии тенденция сохранения отношения с Россией. Показательным, например, является открытие предприятия австрийской компании "Лассельсбергер" в Башкортостане, в котором участвовал президент России Владимир Путин лично и бывший тогда канцлером Австрии Себастьян Курц по видеосвязи.– Насколько сильно ударил коронавирус по двустороннему сотрудничеству в деловой сфере? Удалось ли в 2021 году вернуться к прежним показателям, и благодаря чему это стало возможным?– Введение локдаунов, отмена авиасообщения, закрытие границ – все это, конечно, повлияло на поступательное развитие российско-австрийской торговли. Мы научились жить и работать в новой реальности. Встречи перешли в онлайн, приняты новые понятные правила игры, введены послабления для транзита, возобновлено авиасообщение. Уверен, что по итогам следующего года мы вернемся к допандемийным показателям.– Какова статистика по товарообороту за прошедший год? Какова динамика по импорту и экспорту товаров?– Товарооборот между Россией и Австрией в январе-сентябре 2021 года составил 4,033 миллиарда долларов США, что на 40,8% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Объем экспорта России в Австрию увеличился на 79,4% и достиг 2,038 миллиарда долларов США, объем импорта России из Австрии также увеличился на 15,4% и достиг 1,995 миллиарда долларов США.– Вырос ли объем австрийских инвестиций в России и российских – в Австрии? В каких сферах?– В целом статистика показывает, что в сфере инвестиций все остается довольно стабильно: австрийские инвестиции в России составляют порядка шести миллиардов долларов США, российские инвестиции в Австрии – около 29 миллиардов долларов США. В 2020 году из-за введенных ограничений на перемещение между странами некоторые проекты австрийских компаний в России были приостановлены, но вопреки трудностям, например, в сентябре 2020 года удалось запустить вторую очередь завода по производству санитарно-гигиенических изделий "Архбум Тиссью" в Калужской области (принадлежит австрийской Pulp Mill).В 2021 году за первые девять месяцев уже запущены три новых проекта. Так, в июне 2021 года завершилось строительство первой очереди завода по производству суперконцентратов красителей и добавок для пластмасс Gabriel-Chemie. Кроме того, до конца года ожидаем запуск крупного проекта по производству ДСП и МДФ компании Kronospan в Калужской области. Двадцатого августа 2021 года при участии министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова была запущена первая очередь завода по выпуску гофроупаковки и гофрокартона Pulp Mill в Ульяновской области.– Каков объем несырьевого неэнергетического экспорта?– Последние годы несырьевой неэнергетический экспорт из России в Австрию составляет порядка 200 миллионов долларов США. Основные статьи несырьевого экспорта – это продукция деревообработки, машиностроения, химии, металлургии и металлообработки. Учитывая текущие тренды и настрой российских компаний, уверен, что в ближайшие годы мы существенно увеличим поставки нашей несырьевой продукции на рынок Австрии. Мы видим, что растет интерес именно к российской продукции верхнего передела, готовым изделиям. Сегодня мы поставляем в Австрию не только пиломатериалы и фанеру, но и готовые деревянные дома, мотоциклы, фотосепараторы, пластмассовые трубы и фитинги, сельхозтехнику, мебель и многое другое.– Какие продукты и товары российского производства в ближайшее время можно увидеть на прилавках австрийских магазинов? Какая продукция уже пользуется спросом в Австрии и активно на регулярной основе импортируется из России?– Один из сегментов для развития экспорта – это так называемые "русские" магазины. По официальным данным, в Австрии проживает более 50 тысяч жителей России и стран СНГ. Людей, которые постоянно говорят на русском языке, знают и любят русскую культуру и кухню, намного больше. Только в Вене порядка 15 "русских" магазинов. Конечно, в таких магазинах вы можете купить все: от гречки до любимых конфет. Мы работаем над расширением ассортимента этих магазинов. Так, например, с 2020 года покупателям таких точек доступна знаменитая Белевская пастила.Новым интересным направлением развития российского экспорта АПК в Австрию является поставка отечественных дикоросов – грибов, лесных ягод, орехов. Если покупатель австрийского магазина при покупке обратит внимание на производителя, то удивится. В основном это российские производители. Следующий этап – организация поставок замороженной продукции.– Вино каких российских компаний может появиться в Австрии в 2022 году?– На сегодняшний день мы работаем с крупной компанией "Фанагория". Есть еще ряд более мелких компаний. Переговоры идут на начальной стадии, есть ряд препятствий, но, я думаю, мы их преодолеем.– Ведется ли работа над тем, чтобы российская продукция была представлена на рождественских ярмарках в Австрии? Когда стоит этого ожидать и какую именно продукцию?– Проведение ежегодных рождественских ярмарок является важным событием для австрийской столицы. Они известны во всем мире и являются частью городской культуры. В городе организуется более 20 рождественских ярмарок с общим количеством посетителей более трех миллионов человек. Одной из самых популярных рождественских ярмарок для жителей Вены является ярмарка у Старого университета, которую ежегодно посещают более 500 тысяч человек. Эта ярмарка примечательна тем, что предлагает возможность представления целых регионов и даже стран.В этом году совместно с городом Москвой мы впервые в истории реализовали проект по широкомасштабному участию российской продукции в Рождественской ярмарке у Кампуса Старого Венского университета. Москва с собой привезет производителей сувенирной продукции и кондитерских изделий, например, Белевскую пастилу. Также в ярмарке примет участие российская компания "Объединенные кондитеры". Для отечественных производителей открывается возможность продажи их продукции на рождественской ярмарке.К сожалению, из-за введения локдауна ярмарки закрыты для посетителей. Надеемся, что 13 декабря, если отменят локдаун, мы торжественно откроем Московскую экспозицию, в которой участвует нижегородская фабрика матрешки "Ажна".– Что будет представлено из русской кухни?– Могу сказать, что наверняка будут пельмени, возможно, будут борщ и солянка, а дальше все зависит от поваров, которые будут работать непосредственно на ярмарке.– Ожидается ли в скором времени подписание новых двусторонних контрактов о сотрудничестве? С какими компаниями ведутся переговоры?– Две тысячи двадцать первый год позволил провести в офлайн-режиме два больших мероприятия – заседание российско-австрийской межправкомиссии 21 октября и заседание Российско-австрийского делового совета 22 октября.В ходе заседания МПК сопредседатели – министр юстиции России Константин Чуйченко и министр цифровизации и экономики Австрии Маргарет Шрамбек – утвердили обновленный перечень российско-австрийских "модернизационных" проектов, в который вошли 29 крупных совместных инвестиционных и торгово-экономических проектов на общую сумму порядка 2,2 миллиарда евро. Напомню, что за время, прошедшее с предыдущего заседания комиссии, было реализовано 19 проектов общей стоимостью около 1,4 миллиарда евро.Заседание РАДС впервые за многие месяцы предоставило возможность "вживую" собрать большое количество заинтересованных австрийских и российских компаний в одном месте, был проведен ряд интересных встреч, которые положили начало обсуждению крупных проектов. В настоящее время в разработке торгпредства находятся еще четыре инвестиционных проекта на сумму около 300 миллионов евро.– В этом году на немецком сегменте Amazon была открыта национальная полка российских товаров. Есть ли такие идеи в сегменте австрийских маркетплейсов?– Благодаря пандемии рост онлайн-торговли по итогам 2020 года в Австрии превысил 17%. Доля продаж через интернет в общем объеме розничной торговли составила 12%, вплотную приблизившись к показателям крупнейшего соседа Австрии – Германии. Думаю, что в 2021 году цифры будут значительно выше. Наиболее популярные маркетплейсы в стране – это Amazon, Zalando и австрийский Shöpping. Откровенно говоря, выход на европейские торговые онлайн-площадки требует от российских производителей дополнительных временных и финансовых затрат. Так, например, многие требуют регистрацию на территории Европейского союза, а Schöpping.at – австрийскую "прописку". Мы нашли выход из сложившейся ситуации и организуем присутствие через наших партнеров. Так, например, Ульяновская область при поддержке торгпредства в конце октября этого года подписала соглашение с компанией Panalpa. Мебель, предметы интерьера, товары для дома региональных компаний из России уже доступны для австрийских потребителей на основных европейских маркетплейсах и в шоуруме в Вене, а также в первом онлайн-магазине российских товаров в Австрии Panalpa.Market. По нашим оценкам, используя данный канал продаж, мы сможем в следующем году реализовать российскую готовую продукцию на сумму более одного миллиона евро.

https://ria.ru/20211205/investitsii-1762229978.html

https://ria.ru/20211202/kurts-1761778215.html

https://ria.ru/20211201/avstriya-1761639701.html

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интервью, экономика, вена, денис мантуров, себастьян курц, россия, андрей плотников