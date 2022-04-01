https://ria.ru/20220401/embargo-1781191238.html

Австрия выступила против эмбарго на нефть и газ из России

Австрия выступила против эмбарго на нефть и газ из России - РИА Новости, 01.04.2022

Австрия выступила против эмбарго на нефть и газ из России

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в беседе с газетой Kronen Zeitung высказался против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T02:15

2022-04-01T02:15

2022-04-01T02:52

владимир путин

олаф шольц

москва

сша

россия

евросоюз

в мире

австрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762598076_0:313:3071:2040_1920x0_80_0_0_c355ee1020205bb309ab5bbdbef568da.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер в беседе с газетой Kronen Zeitung высказался против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.Как пишет издание, австрийский политик подтвердил свою позицию после переговоров с немецким коллегой Олафом Шольцем.Канцлер пояснил, что видит своей задачей обеспечение безопасности поставок энергоресурсов. В то же время глава австрийского правительства заявил о необходимости ослабить зависимость от российского газа. Также он призвал дождаться подробностей по переходу на оплату рублями в газовых контрактах."Давайте судить не об объявлениях, а о фактах. OMV (австрийская нефтяная компания. — Прим. ред.) еще не получила никакого уведомления, и у компании есть долгосрочные контракты в евро до 2040 года", — заключил австрийский политик.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781181763.html

https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html

москва

сша

россия

австрия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, олаф шольц, москва, сша, россия, евросоюз, в мире, австрия, карл нехаммер, германия