https://ria.ru/20220401/embargo-1781191238.html
Австрия выступила против эмбарго на нефть и газ из России
Австрия выступила против эмбарго на нефть и газ из России - РИА Новости, 01.04.2022
Австрия выступила против эмбарго на нефть и газ из России
Канцлер Австрии Карл Нехаммер в беседе с газетой Kronen Zeitung высказался против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T02:15
2022-04-01T02:15
2022-04-01T02:52
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер в беседе с газетой Kronen Zeitung высказался против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.Как пишет издание, австрийский политик подтвердил свою позицию после переговоров с немецким коллегой Олафом Шольцем.Канцлер пояснил, что видит своей задачей обеспечение безопасности поставок энергоресурсов. В то же время глава австрийского правительства заявил о необходимости ослабить зависимость от российского газа. Также он призвал дождаться подробностей по переходу на оплату рублями в газовых контрактах."Давайте судить не об объявлениях, а о фактах. OMV (австрийская нефтяная компания. — Прим. ред.) еще не получила никакого уведомления, и у компании есть долгосрочные контракты в евро до 2040 года", — заключил австрийский политик.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220331/gaz-1781181763.html
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владимир путин, олаф шольц, москва, сша, россия, евросоюз, в мире, австрия, карл нехаммер, германия
02:15 01.04.2022 (обновлено: 02:52 01.04.2022)
Австрия выступила против эмбарго на нефть и газ из России
Канцлер Нехаммер: Австрия выступает против эмбарго на газ из России, это ослабит Запад
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер в беседе с газетой Kronen Zeitung высказался
против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.
Как пишет издание, австрийский политик подтвердил свою позицию после переговоров с немецким коллегой Олафом Шольцем
.
"Санкции имеют смысл лишь при условии, что они ослабляют того, для кого они предназначены, а не того, кто их вводит", — подчеркнул Нехаммер.
Канцлер пояснил, что видит своей задачей обеспечение безопасности поставок энергоресурсов. В то же время глава австрийского правительства заявил о необходимости ослабить зависимость от российского газа. Также он призвал дождаться подробностей по переходу на оплату рублями в газовых контрактах.
"Давайте судить не об объявлениях, а о фактах. OMV (австрийская нефтяная компания. — Прим. ред.) еще не получила никакого уведомления, и у компании есть долгосрочные контракты в евро до 2040 года", — заключил австрийский политик.
Россия
начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы
, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.