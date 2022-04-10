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Ле Пен лидирует с 27,53% голосов после подсчета половины бюллетеней

Ле Пен лидирует с 27,53% голосов после подсчета половины бюллетеней - РИА Новости, 10.04.2022

Ле Пен лидирует с 27,53% голосов после подсчета половины бюллетеней

Марин Ле Пен лидирует в первом туре выборов президента во Франции, передает МВД Пятой республики после подсчета 50% бюллетеней. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T23:02

2022-04-10T23:02

2022-04-10T23:21

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Марин Ле Пен лидирует в первом туре выборов президента во Франции, передает МВД Пятой республики после подсчета 50% бюллетеней.Лидер партии "Национальное объединение", по предварительным данным, набирает 27,53% голосов. У действующего президента Эммануэля Макрона — 26,67%.На третьем месте — глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, четвертая строчка досталась крайне правому кандидату, основателю партии "Реконкиста" Эрику Земмуру, а замыкает пятерку лидеров представительница правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс.Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.

франция

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, франция, выборы президента франции — 2022, марин ле пен, эммануэль макрон, эрик земмур, жан-люк меланшон