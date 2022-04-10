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Ле Пен лидирует в первом туре выборов с 28,2% голосов - РИА Новости, 10.04.2022
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Ле Пен лидирует в первом туре выборов с 28,2% голосов
Ле Пен лидирует в первом туре выборов с 28,2% голосов - РИА Новости, 10.04.2022
Ле Пен лидирует в первом туре выборов с 28,2% голосов
Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,2% голосов, за действующего лидера... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T22:44
2022-04-10T23:25
франция
в мире
выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,2% голосов, за действующего лидера Эммануэля Макрона проголосовали 26,15%, сообщает МВД Франции по итогам подсчета 40% голосов.По результатам подсчета голосов 40% зарегистрированных избирателей, на третьем месте - глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, на четвертом - крайне правый кандидат, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур, на пятом - кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс.Второй тур президентских выборов во Франции запланирован на 24 апреля.
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франция, в мире, выборы президента франции — 2022
22:44 10.04.2022 (обновлено: 23:25 10.04.2022)
 
Ле Пен лидирует в первом туре выборов с 28,2% голосов

Ле Пен лидирует в первом туре выборов с 28,2% голосов, Макрон набирает 26,15%

© REUTERS / Pascal RossignolМарин Ле Пен голосует в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Энен-Бомон
Марин Ле Пен голосует в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Энен-Бомон - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,2% голосов, за действующего лидера Эммануэля Макрона проголосовали 26,15%, сообщает МВД Франции по итогам подсчета 40% голосов.
По результатам подсчета голосов 40% зарегистрированных избирателей, на третьем месте - глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, на четвертом - крайне правый кандидат, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур, на пятом - кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс.
Второй тур президентских выборов во Франции запланирован на 24 апреля.
 
ФранцияВ миреВыборы президента Франции — 2022
 
 
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