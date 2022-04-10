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Ле Пен лидирует в первом туре выборов с 28,2% голосов

Ле Пен лидирует в первом туре выборов с 28,2% голосов - РИА Новости, 10.04.2022

Ле Пен лидирует в первом туре выборов с 28,2% голосов

Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,2% голосов, за действующего лидера... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T22:44

2022-04-10T22:44

2022-04-10T23:25

франция

в мире

выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,2% голосов, за действующего лидера Эммануэля Макрона проголосовали 26,15%, сообщает МВД Франции по итогам подсчета 40% голосов.По результатам подсчета голосов 40% зарегистрированных избирателей, на третьем месте - глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, на четвертом - крайне правый кандидат, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур, на пятом - кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс.Второй тур президентских выборов во Франции запланирован на 24 апреля.

франция

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

франция, в мире, выборы президента франции — 2022