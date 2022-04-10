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Дюпон-Эньян призвал голосовать за Ле Пен во втором туре выборов

Дюпон-Эньян призвал голосовать за Ле Пен во втором туре выборов - РИА Новости, 10.04.2022

Дюпон-Эньян призвал голосовать за Ле Пен во втором туре выборов

Кандидат в президенты Франции и лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, набравший около 2% голосов в первом туре, призвал голосовать во... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T22:36

2022-04-10T22:36

2022-04-10T22:48

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выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции и лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, набравший около 2% голосов в первом туре, призвал голосовать во втором туре выборов за Марин Ле Пен.Политик также призвал голосовать против Эммануэля Макрона, чтобы "избежать исчезновения Франции". По данным МВД Франции после обработки 43% бюллетеней, Дюпон-Эньян набирает около 2,4% голосов.По первым данным exit poll, в первом туре президентских выборов во Франции лидирует действующий президент страны Эммануэль Макрон, набирая 28,5%, на втором месте - лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 24,2% голосов.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

франция, в мире, выборы президента франции — 2022