https://ria.ru/20220410/vybory-1782810501.html

Опрос: Макрон наберет во втором туре 51% голосов, Ле Пен — 49%

Опрос: Макрон наберет во втором туре 51% голосов, Ле Пен — 49% - РИА Новости, 10.04.2022

Опрос: Макрон наберет во втором туре 51% голосов, Ле Пен — 49%

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон во втором туре выборов может набрать 51%, а лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен – 49%,... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T22:33

2022-04-10T22:33

2022-04-10T22:55

в мире

франция

выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон во втором туре выборов может набрать 51%, а лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен – 49%, следует из данных соцопроса компании Ifop, опубликованных в воскресенье вечером.Второй тур выборов президента Франции состоится 24 апреля.Согласно предварительным данным МВД Франции по итогам подсчета голосов 40% зарегистрированных избирателей, Ле Пен лидирует в первом туре выборов с 28,2% голосов, Макрон набирает 26,15%.При этом по данным exit poll, опубликованным ранее, в первом туре Макрон набирает 28,5%, на втором месте Ле Пен - 24,2% голосов.

франция

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франция, выборы президента франции — 2022