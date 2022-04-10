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Опрос: Макрон наберет во втором туре 51% голосов, Ле Пен — 49% - РИА Новости, 10.04.2022
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Опрос: Макрон наберет во втором туре 51% голосов, Ле Пен — 49%
Опрос: Макрон наберет во втором туре 51% голосов, Ле Пен — 49% - РИА Новости, 10.04.2022
Опрос: Макрон наберет во втором туре 51% голосов, Ле Пен — 49%
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон во втором туре выборов может набрать 51%, а лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен – 49%,... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T22:33
2022-04-10T22:55
в мире
франция
выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон во втором туре выборов может набрать 51%, а лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен – 49%, следует из данных соцопроса компании Ifop, опубликованных в воскресенье вечером.Второй тур выборов президента Франции состоится 24 апреля.Согласно предварительным данным МВД Франции по итогам подсчета голосов 40% зарегистрированных избирателей, Ле Пен лидирует в первом туре выборов с 28,2% голосов, Макрон набирает 26,15%.При этом по данным exit poll, опубликованным ранее, в первом туре Макрон набирает 28,5%, на втором месте Ле Пен - 24,2% голосов.
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60
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60
в мире, франция, выборы президента франции — 2022
22:33 10.04.2022 (обновлено: 22:55 10.04.2022)
 
Опрос: Макрон наберет во втором туре 51% голосов, Ле Пен — 49%

Опрос: Макрон наберет во втором туре выборов 51% голосов, Ле Пен — 49%

© AP Photo / Laurent CiprianiМакрон и Ле Пен
Макрон и Ле Пен - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© AP Photo / Laurent Cipriani
Макрон и Ле Пен
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон во втором туре выборов может набрать 51%, а лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен – 49%, следует из данных соцопроса компании Ifop, опубликованных в воскресенье вечером.
Второй тур выборов президента Франции состоится 24 апреля.
Согласно предварительным данным МВД Франции по итогам подсчета голосов 40% зарегистрированных избирателей, Ле Пен лидирует в первом туре выборов с 28,2% голосов, Макрон набирает 26,15%.
При этом по данным exit poll, опубликованным ранее, в первом туре Макрон набирает 28,5%, на втором месте Ле Пен - 24,2% голосов.
Первый тур президентских выборов во Франции
© AFP 2022 / Kena Betancur

В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, на высший государственный пост претендуют 12 кандидатов.

Плакаты кандидатов в президенты Франции на избирательном участке во Французском лицее в Нью-Йорке
1 из 14

В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, на высший государственный пост претендуют 12 кандидатов.

© AFP 2022 / Kena Betancur
© REUTERS / Francois Nascimbeni

Французам предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок.

Мужчина на избирательном участке в Реймсе во время первого тура президентских выборов во Франции
2 из 14

Французам предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок.

© REUTERS / Francois Nascimbeni
© AFP 2022 / Christophe Simon

Право быть избранным президентом Франции имеют дееспособные граждане, достигшие возраста 18 лет, пользующиеся своими гражданскими и политическими правами.

Женщина берет бюллетень для голосования в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Марселе
3 из 14

Право быть избранным президентом Франции имеют дееспособные граждане, достигшие возраста 18 лет, пользующиеся своими гражданскими и политическими правами.

© AFP 2022 / Christophe Simon
© AFP 2022 / Ludovic Marin

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, будет проведен второй. В истории Пятой республики ни одни президентские выборы не проходили в один тур.

Голосование в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Ле-Туке
4 из 14

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, будет проведен второй. В истории Пятой республики ни одни президентские выборы не проходили в один тур.

© AFP 2022 / Ludovic Marin
© AFP 2022 / Ali Al Daher

По данным опросов, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Голосование во время первого тура президентских выборов во Франции на избирательном участке во французском департаменте Майот
5 из 14

По данным опросов, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

© AFP 2022 / Ali Al Daher
© AFP 2022 / Jack Guez

Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.

Ребенок на избирательном участке в израильском Тель-Авиве во время голосования в первом туре выборов президента Франции
6 из 14

Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.

© AFP 2022 / Jack Guez
© РИА Новости / Виктория Буданова

На результатах первого тура также может сказаться явка. Политологи опасаются, что она может быть рекордной низкой.

Люди стоят в очереди на избирательный участок в Париже
7 из 14

На результатах первого тура также может сказаться явка. Политологи опасаются, что она может быть рекордной низкой.

© РИА Новости / Виктория Буданова
© AFP 2022 / Thomas Coex

Первой свой голос в Париже отдала кандидат от "Социалистов" Анн Идальго.

Мэр Парижа Анн Идальго голосует во время президентских выборов во Франции
8 из 14

Первой свой голос в Париже отдала кандидат от "Социалистов" Анн Идальго.

© AFP 2022 / Thomas Coex
© REUTERS / Denis Balibouse

Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.

Жан-Люк Меланшон голосует в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Марселе
9 из 14

Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.

© REUTERS / Denis Balibouse
© REUTERS / Yves Herman

Голосование крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура прошло при большом скоплении журналистов.

Эрик Земмур голосует в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Париже
10 из 14

Голосование крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура прошло при большом скоплении журналистов.

© REUTERS / Yves Herman
© REUTERS / Christinne Muschi

Ближе к полудню на разных участках выстроились большие очереди из желающих проголосовать.

Граждане Франции ждут в очереди, чтобы проголосовать в первом туре президентских выборов в Канаде
11 из 14

Ближе к полудню на разных участках выстроились большие очереди из желающих проголосовать.

© REUTERS / Christinne Muschi
© REUTERS / Pascal Rossignol

Марин Ле Пен, отдав голос на выборах президента Франции, какое-то время фотографировалась и общалась с избирателями.

Марин Ле Пен возле избирательного участка после голосования в первом туре президентских выборов во Франции
12 из 14

Марин Ле Пен, отдав голос на выборах президента Франции, какое-то время фотографировалась и общалась с избирателями.

© REUTERS / Pascal Rossignol
© REUTERS / Thibault Camus

Макрон последним из кандидатов проголосовал в первом туре.

Президент Франции Эммануэль Макрон покидает кабинку для голосования во время первого тура президентских выборов
13 из 14

Макрон последним из кандидатов проголосовал в первом туре.

© REUTERS / Thibault Camus
© REUTERS / Johanna Geron

Избирательные участки будут открыты по всей Франции с 8.00 до 19.00, некоторые муниципалитеты могут закрыть их позднее — в 20.00.

Монах-траппист во время голосования в первом туре президентских выборов во Франции
14 из 14

Избирательные участки будут открыты по всей Франции с 8.00 до 19.00, некоторые муниципалитеты могут закрыть их позднее — в 20.00.

© REUTERS / Johanna Geron
1 из 14

В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, на высший государственный пост претендуют 12 кандидатов.

© AFP 2022 / Kena Betancur
2 из 14

Французам предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок.

© REUTERS / Francois Nascimbeni
3 из 14

Право быть избранным президентом Франции имеют дееспособные граждане, достигшие возраста 18 лет, пользующиеся своими гражданскими и политическими правами.

© AFP 2022 / Christophe Simon
4 из 14

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, будет проведен второй. В истории Пятой республики ни одни президентские выборы не проходили в один тур.

© AFP 2022 / Ludovic Marin
5 из 14

По данным опросов, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

© AFP 2022 / Ali Al Daher
6 из 14

Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.

© AFP 2022 / Jack Guez
7 из 14

На результатах первого тура также может сказаться явка. Политологи опасаются, что она может быть рекордной низкой.

© РИА Новости / Виктория Буданова
8 из 14

Первой свой голос в Париже отдала кандидат от "Социалистов" Анн Идальго.

© AFP 2022 / Thomas Coex
9 из 14

Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.

© REUTERS / Denis Balibouse
10 из 14

Голосование крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура прошло при большом скоплении журналистов.

© REUTERS / Yves Herman
11 из 14

Ближе к полудню на разных участках выстроились большие очереди из желающих проголосовать.

© REUTERS / Christinne Muschi
12 из 14

Марин Ле Пен, отдав голос на выборах президента Франции, какое-то время фотографировалась и общалась с избирателями.

© REUTERS / Pascal Rossignol
13 из 14

Макрон последним из кандидатов проголосовал в первом туре.

© REUTERS / Thibault Camus
14 из 14

Избирательные участки будут открыты по всей Франции с 8.00 до 19.00, некоторые муниципалитеты могут закрыть их позднее — в 20.00.

© REUTERS / Johanna Geron
 
В миреФранцияВыборы президента Франции — 2022
 
 
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