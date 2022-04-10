Ле Пен лидирует в первом туре выборов с 28,2% голосов, Макрон набирает 26,15%
В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, на высший государственный пост претендуют 12 кандидатов.
В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, на высший государственный пост претендуют 12 кандидатов.
Французам предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок.
Право быть избранным президентом Франции имеют дееспособные граждане, достигшие возраста 18 лет, пользующиеся своими гражданскими и политическими правами.
Право быть избранным президентом Франции имеют дееспособные граждане, достигшие возраста 18 лет, пользующиеся своими гражданскими и политическими правами.
Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, будет проведен второй. В истории Пятой республики ни одни президентские выборы не проходили в один тур.
Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, будет проведен второй. В истории Пятой республики ни одни президентские выборы не проходили в один тур.
По данным опросов, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
По данным опросов, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.
Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.
На результатах первого тура также может сказаться явка. Политологи опасаются, что она может быть рекордной низкой.
На результатах первого тура также может сказаться явка. Политологи опасаются, что она может быть рекордной низкой.
Первой свой голос в Париже отдала кандидат от "Социалистов" Анн Идальго.
Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.
Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.
Голосование крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура прошло при большом скоплении журналистов.
Голосование крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура прошло при большом скоплении журналистов.
Ближе к полудню на разных участках выстроились большие очереди из желающих проголосовать.
Ближе к полудню на разных участках выстроились большие очереди из желающих проголосовать.
Марин Ле Пен, отдав голос на выборах президента Франции, какое-то время фотографировалась и общалась с избирателями.
Марин Ле Пен, отдав голос на выборах президента Франции, какое-то время фотографировалась и общалась с избирателями.
Избирательные участки будут открыты по всей Франции с 8.00 до 19.00, некоторые муниципалитеты могут закрыть их позднее — в 20.00.
Избирательные участки будут открыты по всей Франции с 8.00 до 19.00, некоторые муниципалитеты могут закрыть их позднее — в 20.00.
В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, на высший государственный пост претендуют 12 кандидатов.
Французам предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок.
Право быть избранным президентом Франции имеют дееспособные граждане, достигшие возраста 18 лет, пользующиеся своими гражданскими и политическими правами.
Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, будет проведен второй. В истории Пятой республики ни одни президентские выборы не проходили в один тур.
По данным опросов, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.
На результатах первого тура также может сказаться явка. Политологи опасаются, что она может быть рекордной низкой.
Первой свой голос в Париже отдала кандидат от "Социалистов" Анн Идальго.
Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.
Голосование крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура прошло при большом скоплении журналистов.
Ближе к полудню на разных участках выстроились большие очереди из желающих проголосовать.
Марин Ле Пен, отдав голос на выборах президента Франции, какое-то время фотографировалась и общалась с избирателями.
Избирательные участки будут открыты по всей Франции с 8.00 до 19.00, некоторые муниципалитеты могут закрыть их позднее — в 20.00.