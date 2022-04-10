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Ле Пен лидирует в первом туре выборов с 28,2% голосов

Ле Пен лидирует в первом туре выборов с 28,2% голосов - РИА Новости, 10.04.2022

Ле Пен лидирует в первом туре выборов с 28,2% голосов

Марин Ле Пен лидирует в первом туре выборов президента во Франции, передает МВД Пятой республики после подсчета 40% бюллетеней. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T22:30

2022-04-10T22:30

2022-04-10T23:08

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выборы президента франции — 2022

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франция

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Марин Ле Пен лидирует в первом туре выборов президента во Франции, передает МВД Пятой республики после подсчета 40% бюллетеней.Лидер партии "Национальное объединение", по предварительным данным, набирает 28,2% голосов. У действующего президента Эммануэля Макрона — 26,15%. На третьем месте — глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, четвертая строчка досталась крайне правому кандидату, основателю партии "Реконкиста" Эрику Земмуру, а замыкает пятерку лидеров представительница правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс.Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.В первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков. В их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго "Социалистов", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Филиппова

в мире, выборы президента франции — 2022, марин ле пен, эммануэль макрон, франция