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Ле Пен лидирует в первом туре выборов с 28,2% голосов - РИА Новости, 10.04.2022
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Ле Пен лидирует в первом туре выборов с 28,2% голосов
Ле Пен лидирует в первом туре выборов с 28,2% голосов - РИА Новости, 10.04.2022
Ле Пен лидирует в первом туре выборов с 28,2% голосов
Марин Ле Пен лидирует в первом туре выборов президента во Франции, передает МВД Пятой республики после подсчета 40% бюллетеней. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T22:30
2022-04-10T23:08
в мире
выборы президента франции — 2022
марин ле пен
эммануэль макрон
франция
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Марин Ле Пен лидирует в первом туре выборов президента во Франции, передает МВД Пятой республики после подсчета 40% бюллетеней.Лидер партии "Национальное объединение", по предварительным данным, набирает 28,2% голосов. У действующего президента Эммануэля Макрона — 26,15%. На третьем месте — глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, четвертая строчка досталась крайне правому кандидату, основателю партии "Реконкиста" Эрику Земмуру, а замыкает пятерку лидеров представительница правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс.Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.В первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков. В их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго "Социалистов", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.
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60
в мире, выборы президента франции — 2022, марин ле пен, эммануэль макрон, франция
22:30 10.04.2022 (обновлено: 23:08 10.04.2022)
 
Ле Пен лидирует в первом туре выборов с 28,2% голосов

Ле Пен лидирует в первом туре выборов с 28,2% голосов, Макрон набирает 26,15%

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Марин Ле Пен лидирует в первом туре выборов президента во Франции, передает МВД Пятой республики после подсчета 40% бюллетеней.
Лидер партии "Национальное объединение", по предварительным данным, набирает 28,2% голосов. У действующего президента Эммануэля Макрона — 26,15%.
Первый тур президентских выборов во Франции
© AFP 2022 / Kena Betancur

В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, на высший государственный пост претендуют 12 кандидатов.

Плакаты кандидатов в президенты Франции на избирательном участке во Французском лицее в Нью-Йорке
1 из 14

В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, на высший государственный пост претендуют 12 кандидатов.

© AFP 2022 / Kena Betancur
© REUTERS / Francois Nascimbeni

Французам предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок.

Мужчина на избирательном участке в Реймсе во время первого тура президентских выборов во Франции
2 из 14

Французам предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок.

© REUTERS / Francois Nascimbeni
© AFP 2022 / Christophe Simon

Право быть избранным президентом Франции имеют дееспособные граждане, достигшие возраста 18 лет, пользующиеся своими гражданскими и политическими правами.

Женщина берет бюллетень для голосования в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Марселе
3 из 14

Право быть избранным президентом Франции имеют дееспособные граждане, достигшие возраста 18 лет, пользующиеся своими гражданскими и политическими правами.

© AFP 2022 / Christophe Simon
© AFP 2022 / Ludovic Marin

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, будет проведен второй. В истории Пятой республики ни одни президентские выборы не проходили в один тур.

Голосование в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Ле-Туке
4 из 14

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, будет проведен второй. В истории Пятой республики ни одни президентские выборы не проходили в один тур.

© AFP 2022 / Ludovic Marin
© AFP 2022 / Ali Al Daher

По данным опросов, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Голосование во время первого тура президентских выборов во Франции на избирательном участке во французском департаменте Майот
5 из 14

По данным опросов, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

© AFP 2022 / Ali Al Daher
© AFP 2022 / Jack Guez

Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.

Ребенок на избирательном участке в израильском Тель-Авиве во время голосования в первом туре выборов президента Франции
6 из 14

Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.

© AFP 2022 / Jack Guez
© РИА Новости / Виктория Буданова

На результатах первого тура также может сказаться явка. Политологи опасаются, что она может быть рекордной низкой.

Люди стоят в очереди на избирательный участок в Париже
7 из 14

На результатах первого тура также может сказаться явка. Политологи опасаются, что она может быть рекордной низкой.

© РИА Новости / Виктория Буданова
© AFP 2022 / Thomas Coex

Первой свой голос в Париже отдала кандидат от "Социалистов" Анн Идальго.

Мэр Парижа Анн Идальго голосует во время президентских выборов во Франции
8 из 14

Первой свой голос в Париже отдала кандидат от "Социалистов" Анн Идальго.

© AFP 2022 / Thomas Coex
© REUTERS / Denis Balibouse

Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.

Жан-Люк Меланшон голосует в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Марселе
9 из 14

Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.

© REUTERS / Denis Balibouse
© REUTERS / Yves Herman

Голосование крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура прошло при большом скоплении журналистов.

Эрик Земмур голосует в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Париже
10 из 14

Голосование крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура прошло при большом скоплении журналистов.

© REUTERS / Yves Herman
© REUTERS / Christinne Muschi

Ближе к полудню на разных участках выстроились большие очереди из желающих проголосовать.

Граждане Франции ждут в очереди, чтобы проголосовать в первом туре президентских выборов в Канаде
11 из 14

Ближе к полудню на разных участках выстроились большие очереди из желающих проголосовать.

© REUTERS / Christinne Muschi
© REUTERS / Pascal Rossignol

Марин Ле Пен, отдав голос на выборах президента Франции, какое-то время фотографировалась и общалась с избирателями.

Марин Ле Пен возле избирательного участка после голосования в первом туре президентских выборов во Франции
12 из 14

Марин Ле Пен, отдав голос на выборах президента Франции, какое-то время фотографировалась и общалась с избирателями.

© REUTERS / Pascal Rossignol
© REUTERS / Thibault Camus

Макрон последним из кандидатов проголосовал в первом туре.

Президент Франции Эммануэль Макрон покидает кабинку для голосования во время первого тура президентских выборов
13 из 14

Макрон последним из кандидатов проголосовал в первом туре.

© REUTERS / Thibault Camus
© REUTERS / Johanna Geron

Избирательные участки будут открыты по всей Франции с 8.00 до 19.00, некоторые муниципалитеты могут закрыть их позднее — в 20.00.

Монах-траппист во время голосования в первом туре президентских выборов во Франции
14 из 14

Избирательные участки будут открыты по всей Франции с 8.00 до 19.00, некоторые муниципалитеты могут закрыть их позднее — в 20.00.

© REUTERS / Johanna Geron
1 из 14

В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, на высший государственный пост претендуют 12 кандидатов.

© AFP 2022 / Kena Betancur
2 из 14

Французам предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок.

© REUTERS / Francois Nascimbeni
3 из 14

Право быть избранным президентом Франции имеют дееспособные граждане, достигшие возраста 18 лет, пользующиеся своими гражданскими и политическими правами.

© AFP 2022 / Christophe Simon
4 из 14

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, будет проведен второй. В истории Пятой республики ни одни президентские выборы не проходили в один тур.

© AFP 2022 / Ludovic Marin
5 из 14

По данным опросов, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

© AFP 2022 / Ali Al Daher
6 из 14

Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.

© AFP 2022 / Jack Guez
7 из 14

На результатах первого тура также может сказаться явка. Политологи опасаются, что она может быть рекордной низкой.

© РИА Новости / Виктория Буданова
8 из 14

Первой свой голос в Париже отдала кандидат от "Социалистов" Анн Идальго.

© AFP 2022 / Thomas Coex
9 из 14

Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.

© REUTERS / Denis Balibouse
10 из 14

Голосование крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура прошло при большом скоплении журналистов.

© REUTERS / Yves Herman
11 из 14

Ближе к полудню на разных участках выстроились большие очереди из желающих проголосовать.

© REUTERS / Christinne Muschi
12 из 14

Марин Ле Пен, отдав голос на выборах президента Франции, какое-то время фотографировалась и общалась с избирателями.

© REUTERS / Pascal Rossignol
13 из 14

Макрон последним из кандидатов проголосовал в первом туре.

© REUTERS / Thibault Camus
14 из 14

Избирательные участки будут открыты по всей Франции с 8.00 до 19.00, некоторые муниципалитеты могут закрыть их позднее — в 20.00.

© REUTERS / Johanna Geron
На третьем месте — глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, четвертая строчка досталась крайне правому кандидату, основателю партии "Реконкиста" Эрику Земмуру, а замыкает пятерку лидеров представительница правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс.
Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.
В первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков. В их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго "Социалистов", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.
 
В миреВыборы президента Франции — 2022Марин Ле ПенЭммануэль МакронФранция
 
 
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