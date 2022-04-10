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В Госдуме рассказали, кто решит исход выборов во Франции

В Госдуме рассказали, кто решит исход выборов во Франции - РИА Новости, 10.04.2022

В Госдуме рассказали, кто решит исход выборов во Франции

Результаты второго тура выборов президента Франции будет зависеть от левого избирателя, считает первый замглавы международного комитета ГД Дмитрий Новиков. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T22:16

2022-04-10T22:16

2022-04-10T22:16

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франция

выборы президента франции — 2022

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Результаты второго тура выборов президента Франции будет зависеть от левого избирателя, считает первый замглавы международного комитета ГД Дмитрий Новиков.Президент Франции Эммануэль Макрон набирает в первом туре президентских выборов 28,5%, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit poll. За Макроном и Ле Пен следует лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 20,2% голосов. Четвертое место с 7,10% получил приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур. Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс стала пятой, набрав 5,1%."После второго тура, который неизбежно будет, во Франции остается большой круг избирателей левого порядка, которых ни Макрон, ни Ле Пен не представляют… При этом у Меланшона есть значительный прирост с прошлых выборов. Там есть избиратели Коммунистической партии, которая долгое время не выдвигала кандидатов в президенты, поддерживая Меланшона", - сказал Новиков РИА Новости.Он отметил, что во Франции сильны левые традиции. "Главная интрига в том, как голоса этих избирателей распределятся во втором туре. С одной стороны, левые не склонны голосовать за правых политиков… Сложно представить, что они пойдут голосовать за Ле Пен. Но часть могут так выразить оппозиционные настроения", - полагает депутат.Действующему президенту, пояснил Новиков, тоже сложно собрать голоса левых, но за него могут отдать голоса те, кто против прохождения Ле Пен. Также депутат отметил, что значительная часть левых не отдаст предпочтения данным кандидатам."Результаты предсказать сложно, но голоса левых сыграют ключевую роль… Многое будет зависеть от новых тезисов кандидатов", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франция, выборы президента франции — 2022