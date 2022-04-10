В Госдуме рассказали, кто решит исход выборов во Франции

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Результаты второго тура выборов президента Франции будет зависеть от левого избирателя, считает первый замглавы международного комитета ГД Дмитрий Новиков.Президент Франции Эммануэль Макрон набирает в первом туре президентских выборов 28,5%, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit poll. За Макроном и Ле Пен следует лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 20,2% голосов. Четвертое место с 7,10% получил приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур. Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс стала пятой, набрав 5,1%."После второго тура, который неизбежно будет, во Франции остается большой круг избирателей левого порядка, которых ни Макрон, ни Ле Пен не представляют… При этом у Меланшона есть значительный прирост с прошлых выборов. Там есть избиратели Коммунистической партии, которая долгое время не выдвигала кандидатов в президенты, поддерживая Меланшона", - сказал Новиков РИА Новости.Он отметил, что во Франции сильны левые традиции. "Главная интрига в том, как голоса этих избирателей распределятся во втором туре. С одной стороны, левые не склонны голосовать за правых политиков… Сложно представить, что они пойдут голосовать за Ле Пен. Но часть могут так выразить оппозиционные настроения", - полагает депутат.Действующему президенту, пояснил Новиков, тоже сложно собрать голоса левых, но за него могут отдать голоса те, кто против прохождения Ле Пен. Также депутат отметил, что значительная часть левых не отдаст предпочтения данным кандидатам."Результаты предсказать сложно, но голоса левых сыграют ключевую роль… Многое будет зависеть от новых тезисов кандидатов", - добавил он.
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Результаты второго тура выборов президента Франции будет зависеть от левого избирателя, считает первый замглавы международного комитета ГД Дмитрий Новиков.
Президент Франции Эммануэль Макрон набирает в первом туре президентских выборов 28,5%, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit poll. За Макроном и Ле Пен следует лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 20,2% голосов. Четвертое место с 7,10% получил приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур. Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс стала пятой, набрав 5,1%.
Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.
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Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.
Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.
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Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.
Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.
Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.
"После второго тура, который неизбежно будет, во Франции остается большой круг избирателей левого порядка, которых ни Макрон, ни Ле Пен не представляют… При этом у Меланшона есть значительный прирост с прошлых выборов. Там есть избиратели Коммунистической партии, которая долгое время не выдвигала кандидатов в президенты, поддерживая Меланшона", - сказал Новиков РИА Новости.
Он отметил, что во Франции сильны левые традиции. "Главная интрига в том, как голоса этих избирателей распределятся во втором туре. С одной стороны, левые не склонны голосовать за правых политиков… Сложно представить, что они пойдут голосовать за Ле Пен. Но часть могут так выразить оппозиционные настроения", - полагает депутат.
Действующему президенту, пояснил Новиков, тоже сложно собрать голоса левых, но за него могут отдать голоса те, кто против прохождения Ле Пен. Также депутат отметил, что значительная часть левых не отдаст предпочтения данным кандидатам.
"Результаты предсказать сложно, но голоса левых сыграют ключевую роль… Многое будет зависеть от новых тезисов кандидатов", - добавил он.
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