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Руссель призвал голосовать против Ле Пен во втором туре

Руссель призвал голосовать против Ле Пен во втором туре - РИА Новости, 10.04.2022

Руссель призвал голосовать против Ле Пен во втором туре

Лидер французской Компартии Фабьен Руссель явно не выразил поддержки Эммануэлю Макрону, но призвал своих сторонников голосовать против Марин Ле Пен во втором... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T21:30

2022-04-10T21:30

2022-04-10T21:37

в мире

франция

выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Лидер французской Компартии Фабьен Руссель явно не выразил поддержки Эммануэлю Макрону, но призвал своих сторонников голосовать против Марин Ле Пен во втором туре.Руссель, по данным телеканала BFMTV, набирает 2,1% на выборах.По первым данным exit poll, президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, на втором месте - лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 24,2% голосов.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франция, выборы президента франции — 2022