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Французы в день выборов обходят запрет на агитацию с помощью кодовых слов

Французы в день выборов обходят запрет на агитацию с помощью кодовых слов - РИА Новости, 10.04.2022

Французы в день выборов обходят запрет на агитацию с помощью кодовых слов

Сторонники кандидатов в президенты Франции в день выборов используют в соцсетях фразы с кодовыми словами для выражения поддержки участникам президентской гонки... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T20:30

2022-04-10T20:30

2022-04-10T21:07

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выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Сторонники кандидатов в президенты Франции в день выборов используют в соцсетях фразы с кодовыми словами для выражения поддержки участникам президентской гонки в условиях запрета на любую агитацию до окончания голосования в 20:00 по местному времени (21:00 мск)."Оливки созрели. Ешьте их без ограничений. Сегодня, 10 апреля, от этого зависит судьба Франции", - пишет в Twitter вероятная сторонница кандидата от крайне правых Эрика Земмура. Дело в том, что фамилия Земмура, чья семья переехала во Францию из Алжира, с берберского языка переводится как "оливковое дерево".Кандидата от левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона представляют как черепаху - персонажа басни Жана де Лафонтена. Его сторонники напоминают, что Меланшон уже третий раз участвует в президентских выборах, поэтому он "медленно, но верно" движется к поставленной цели.Кандидата от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс обозначают словом "Дуглас". Это отсылка на известный скандал в ходе праймериз партии, когда утверждалось, что в голосовании принимали участие "мертвые души" и даже собака одного из активистов по кличке Дуглас.Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.В первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков. В их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго "Социалистов", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франция, выборы президента франции — 2022