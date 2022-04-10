https://ria.ru/20220410/vybory-1782796935.html

СМИ пишут о незначительных инцидентах на избирательных участках во Франции

СМИ пишут о незначительных инцидентах на избирательных участках во Франции - РИА Новости, 10.04.2022

СМИ пишут о незначительных инцидентах на избирательных участках во Франции

На одном из избирательных участков во Франции неизвестные залили клеем личинку замка, на другом длительное время отсутствовали бюллетени за одного из... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T19:44

2022-04-10T19:44

2022-04-10T20:25

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франция

выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. На одном из избирательных участков во Франции неизвестные залили клеем личинку замка, на другом длительное время отсутствовали бюллетени за одного из кандидатов, передает французский телеканал BFMTV.Французы в воскресенье выбирают главу государства на пятилетний срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля. На 18.00 мск явка составила 65%.В городе По на юго-западе Франции бюллетени за одного из кандидатов распаковали только через два часа после открытия избирательного участка."Бюллетени кандидата социалистов оставили в коробке, а не выложили вместе с бюллетенями других кандидатов. Их добавили только ближе к 10 часам. Этот инцидент будет указан в докладе для Конституционной комиссии", - сообщил телеканал.В городе Эна на западе Франции члены комиссии, явившиеся на избирательный участок, не смогли открыть входную дверь, так как неизвестные залили клей в замок. В итоге пришлось использовать черный вход. Участок открылся вовремя. Злоумышленника пока не обнаружили.В первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков. В их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго "Социалистов", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.

https://ria.ru/20220409/frantsiya-1782603013.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, франция, выборы президента франции — 2022