https://ria.ru/20220410/vybory-1782796014.html

Exit Poll: Макрон и Ле Пен набирают в первом туре равное число голосов

Exit Poll: Макрон и Ле Пен набирают в первом туре равное число голосов - РИА Новости, 11.04.2022

Exit Poll: Макрон и Ле Пен набирают в первом туре равное число голосов

Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов во Франции, набрав по 24%, сообщила бельгийская газета LaLibre со ссылкой... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-10T19:30

2022-04-10T19:30

2022-04-11T07:26

в мире

выборы президента франции — 2022

жан-люк меланшон

эрик земмур

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов во Франции, набрав по 24%, сообщила бельгийская газета LaLibre со ссылкой на полученные изданием первые данные exit poll.За фаворитами гонки следует лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 19% голосов. Затем идут кандидат от центристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс и приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур, за каждого из них проголосовали по 8% французов, пришедших на участки.Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.По состоянию на 17:00 по местному времени, явка составила 65%, что на 4,2% меньше, чем на предыдущих выборах.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, выборы президента франции — 2022, жан-люк меланшон, эрик земмур