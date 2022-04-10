https://ria.ru/20220410/vybory-1782786626.html

Наблюдатели от СФ не зафиксировали нарушений на выборах в Южной Осетии

Наблюдатели от СФ не зафиксировали нарушений на выборах в Южной Осетии - РИА Новости, 10.04.2022

Наблюдатели от СФ не зафиксировали нарушений на выборах в Южной Осетии

Наблюдатели от Совета Федерации не зафиксировали на данный момент нарушений на выборах президента Южной Осетии, сообщил РИА Новости член делегации, сенатор... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T17:46

2022-04-10T17:46

2022-04-10T17:59

политика

анатолий бибилов

в мире

южная осетия

выборы

совет федерации рф

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Наблюдатели от Совета Федерации не зафиксировали на данный момент нарушений на выборах президента Южной Осетии, сообщил РИА Новости член делегации, сенатор Сергей Цеков.По словам сенатора, голосование в республике организовано на высоком уровне, обеспечена его прозрачность."Думаю, явка превысит 60 процентов", - добавил Цеков.На пост главы республики претендуют пять кандидатов - действующий глава государства Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

https://ria.ru/20220410/vybory-1782760109.html

южная осетия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, анатолий бибилов, в мире, южная осетия, выборы, совет федерации рф