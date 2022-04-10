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Наблюдатели от СФ не зафиксировали нарушений на выборах в Южной Осетии - РИА Новости, 10.04.2022
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Наблюдатели от СФ не зафиксировали нарушений на выборах в Южной Осетии
Наблюдатели от СФ не зафиксировали нарушений на выборах в Южной Осетии - РИА Новости, 10.04.2022
Наблюдатели от СФ не зафиксировали нарушений на выборах в Южной Осетии
Наблюдатели от Совета Федерации не зафиксировали на данный момент нарушений на выборах президента Южной Осетии, сообщил РИА Новости член делегации, сенатор... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T17:46
2022-04-10T17:59
политика
анатолий бибилов
в мире
южная осетия
выборы
совет федерации рф
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Наблюдатели от Совета Федерации не зафиксировали на данный момент нарушений на выборах президента Южной Осетии, сообщил РИА Новости член делегации, сенатор Сергей Цеков.По словам сенатора, голосование в республике организовано на высоком уровне, обеспечена его прозрачность."Думаю, явка превысит 60 процентов", - добавил Цеков.На пост главы республики претендуют пять кандидатов - действующий глава государства Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
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политика, анатолий бибилов, в мире, южная осетия, выборы, совет федерации рф
17:46 10.04.2022 (обновлено: 17:59 10.04.2022)
 
Наблюдатели от СФ не зафиксировали нарушений на выборах в Южной Осетии

Наблюдатели от Совфеда не зафиксировали нарушений на выборах президента Южной Осетии

© РИА Новости / Зарина Кулаева / Перейти в фотобанкЛюди на выборах главы республики Южная Осетия на избирательном участке №6 в Цхинвале
Люди на выборах главы республики Южная Осетия на избирательном участке №6 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Зарина Кулаева
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Люди на выборах главы республики Южная Осетия на избирательном участке №6 в Цхинвале
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Наблюдатели от Совета Федерации не зафиксировали на данный момент нарушений на выборах президента Южной Осетии, сообщил РИА Новости член делегации, сенатор Сергей Цеков.
"Выборы проходят спокойно, в полном соответствии с нормами национального законодательства о выборах. Нарушений мы на данный момент не зафиксировали", - сказал он.
По словам сенатора, голосование в республике организовано на высоком уровне, обеспечена его прозрачность.
"Думаю, явка превысит 60 процентов", - добавил Цеков.
На пост главы республики претендуют пять кандидатов - действующий глава государства Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
Анатолий Бибилов проголосовал на выборах президента в Южной Осетии - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
11:48
Бибилов проголосовал на президентских выборах в Южной Осетии
 
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