17:46 10.04.2022 (обновлено: 17:59 10.04.2022)
Наблюдатели от СФ не зафиксировали нарушений на выборах в Южной Осетии
Наблюдатели от Совфеда не зафиксировали нарушений на выборах президента Южной Осетии
© РИА Новости / Зарина Кулаева / Перейти в фотобанкЛюди на выборах главы республики Южная Осетия на избирательном участке №6 в Цхинвале
Люди на выборах главы республики Южная Осетия на избирательном участке №6 в Цхинвале
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Наблюдатели от Совета Федерации не зафиксировали на данный момент нарушений на выборах президента Южной Осетии, сообщил РИА Новости член делегации, сенатор Сергей Цеков.
"Выборы проходят спокойно, в полном соответствии с нормами национального законодательства о выборах. Нарушений мы на данный момент не зафиксировали", - сказал он.
По словам сенатора, голосование в республике организовано на высоком уровне, обеспечена его прозрачность.
"Думаю, явка превысит 60 процентов", - добавил Цеков.
На пост главы республики претендуют пять кандидатов - действующий глава государства Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.