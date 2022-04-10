https://ria.ru/20220410/vybory-1782774436.html

Французы активно голосуют на выборах президента в посольстве в Москве

Французы активно голосуют на выборах президента в посольстве в Москве - РИА Новости, 10.04.2022

Французы активно голосуют на выборах президента в посольстве в Москве

Французы активно голосуют на выборах президента в посольстве в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T15:10

2022-04-10T15:10

2022-04-10T18:22

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Французы активно голосуют на выборах президента в посольстве в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.У здания дипмиссии стоит машина ДПС, полиции немного, да и в целом в полдень по Москве обстановка у посольства была спокойной.У собравшихся спрашивают, пришли ли они голосовать, после чего пускают на территорию. Кто-то приходит группами, ожидая еще и своих друзей, общаются в основном на французском. Голосуют, в частности, французские студенты. Для этого, как сообщили избиратели на месте, необходима предварительная регистрация.Первый тур выборов президента Франции стартовал 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, франция, москва, выборы