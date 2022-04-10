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Французы активно голосуют на выборах президента в посольстве в Москве - РИА Новости, 10.04.2022
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Французы активно голосуют на выборах президента в посольстве в Москве
Французы активно голосуют на выборах президента в посольстве в Москве - РИА Новости, 10.04.2022
Французы активно голосуют на выборах президента в посольстве в Москве
Французы активно голосуют на выборах президента в посольстве в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T15:10
2022-04-10T18:22
в мире
франция
москва
выборы
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Французы активно голосуют на выборах президента в посольстве в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.У здания дипмиссии стоит машина ДПС, полиции немного, да и в целом в полдень по Москве обстановка у посольства была спокойной.У собравшихся спрашивают, пришли ли они голосовать, после чего пускают на территорию. Кто-то приходит группами, ожидая еще и своих друзей, общаются в основном на французском. Голосуют, в частности, французские студенты. Для этого, как сообщили избиратели на месте, необходима предварительная регистрация.Первый тур выборов президента Франции стартовал 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.
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в мире, франция, москва, выборы
15:10 10.04.2022 (обновлено: 18:22 10.04.2022)
 
Французы активно голосуют на выборах президента в посольстве в Москве

Французы активно голосуют на президентских выборах в посольстве в Москве

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗдание посольства Франции
Здание посольства Франции - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Здание посольства Франции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Французы активно голосуют на выборах президента в посольстве в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
У здания дипмиссии стоит машина ДПС, полиции немного, да и в целом в полдень по Москве обстановка у посольства была спокойной.
У собравшихся спрашивают, пришли ли они голосовать, после чего пускают на территорию. Кто-то приходит группами, ожидая еще и своих друзей, общаются в основном на французском. Голосуют, в частности, французские студенты. Для этого, как сообщили избиратели на месте, необходима предварительная регистрация.
Первый тур выборов президента Франции стартовал 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.
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