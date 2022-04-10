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Кандидат в президенты Франции Идальго проголосовала на выборах в Париже - РИА Новости, 10.04.2022
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Кандидат в президенты Франции Идальго проголосовала на выборах в Париже
Кандидат в президенты Франции Идальго проголосовала на выборах в Париже - РИА Новости, 10.04.2022
Кандидат в президенты Франции Идальго проголосовала на выборах в Париже
Кандидат в президенты Франции от партии "Социалисты", мэр Парижа Анн Идальго проголосовала на выборах президента Франции, передаёт корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T10:24
2022-04-10T11:08
в мире
анн идальго
жан-люк меланшон
эрик земмур
франция
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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Кандидат в президенты Франции от партии "Социалисты", мэр Парижа Анн Идальго проголосовала на выборах президента Франции, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Избирательные участки открылись в 8.00 по парижскому времени (9.00 мск) в воскресенье во Франции, где проходит первый тур президентских выборов.Идальго первая из кандидатов проголосовала в воскресенье утром на избирательном участке при мэрии 15-го округа французской столицы. Кандидат в президенты с несколькими сопровождающими отдала свой голос, после чего, поулыбавшись прессе, покинула избирательный участок. От комментариев журналистам Идальго воздержалась.Несмотря на раннее время, у избирательного участка собрались граждане. На участке соблюдают санитарные меры в связи с пандемией, однако в городе они практически отменены. Французы отдают свои голоса у специальных стоек, огороженных шторками, после чего ставят подпись в журнале со списком избирателей. Вся процедура занимает несколько минут.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходят в два тура, первый состоится 10 апреля, второй - 24 апреля. Традиционно одним туром дело не ограничивается, во втором туре сразятся два прошедших в него кандидата.На первом этапе на высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.
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в мире, анн идальго, жан-люк меланшон, эрик земмур, франция
10:24 10.04.2022 (обновлено: 11:08 10.04.2022)
 
Кандидат в президенты Франции Идальго проголосовала на выборах в Париже

Кандидат в президенты Франции Анн Идальго проголосовала на выборах в Париже

© REUTERS / Sarah MeyssonnierМэр Парижа Анн Идальго голосует во время президентских выборов во Франции
Мэр Парижа Анн Идальго голосует во время президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
Мэр Парижа Анн Идальго голосует во время президентских выборов во Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Кандидат в президенты Франции от партии "Социалисты", мэр Парижа Анн Идальго проголосовала на выборах президента Франции, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Избирательные участки открылись в 8.00 по парижскому времени (9.00 мск) в воскресенье во Франции, где проходит первый тур президентских выборов.
Идальго первая из кандидатов проголосовала в воскресенье утром на избирательном участке при мэрии 15-го округа французской столицы. Кандидат в президенты с несколькими сопровождающими отдала свой голос, после чего, поулыбавшись прессе, покинула избирательный участок. От комментариев журналистам Идальго воздержалась.
Несмотря на раннее время, у избирательного участка собрались граждане. На участке соблюдают санитарные меры в связи с пандемией, однако в городе они практически отменены. Французы отдают свои голоса у специальных стоек, огороженных шторками, после чего ставят подпись в журнале со списком избирателей. Вся процедура занимает несколько минут.
Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходят в два тура, первый состоится 10 апреля, второй - 24 апреля. Традиционно одним туром дело не ограничивается, во втором туре сразятся два прошедших в него кандидата.
На первом этапе на высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
08:00
Украина дорого обходится Макрону. Будет ли во Франции новый президент
 
В миреАнн ИдальгоЖан-Люк МеланшонЭрик ЗеммурФранция
 
 
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