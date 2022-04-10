https://ria.ru/20220410/vybory-1782744469.html

Во Франции открылись избирательные участки

Во Франции открылись избирательные участки - РИА Новости, 10.04.2022

Во Франции открылись избирательные участки

Во Франции, где пройдет первый тур президентских выборов, открылись избирательные участки. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T09:03

2022-04-10T09:03

2022-04-10T15:02

в мире

франция

эммануэль макрон

эрик земмур

марин ле пен

жан-люк меланшон

анн идальго

париж

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ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. Во Франции, где пройдет первый тур президентских выборов, открылись избирательные участки.Люди смогут проголосовать с 9:00 до 20:00 мск, а в больших городах, в том числе в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других, — до 21:00 мск.Президент Франции избирается на пять лет. В выборах примут участие около 49 миллионов человек. Голосование проходит в два тура, первый состоится 10 апреля, второй — 24 апреля.На первом этапе на высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа — Экология — Зеленые" Янник Жадо и другие.Опубликованные перед первым туром результаты опросов отдают победу Макрону с минимальным отрывом от Ле Пен.Согласно исследованию компании Elabe, по данным на 8 апреля, Макрон может набрать в первом туре 26%, а Ле Пен — 25%. Отрыв во втором туре между ними также будет незанчительным: действующий президент Франции может набрать 51%, а глава "Национального объединения" — 49%.

https://ria.ru/20220410/france-1782529979.html

https://ria.ru/20220410/vybory-1782738748.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, эммануэль макрон, эрик земмур, марин ле пен, жан-люк меланшон, анн идальго, париж, лион, ницца