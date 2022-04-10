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Во Франции открылись избирательные участки - РИА Новости, 10.04.2022
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Во Франции открылись избирательные участки
Во Франции открылись избирательные участки - РИА Новости, 10.04.2022
Во Франции открылись избирательные участки
Во Франции, где пройдет первый тур президентских выборов, открылись избирательные участки. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T09:03
2022-04-10T15:02
в мире
франция
эммануэль макрон
эрик земмур
марин ле пен
жан-люк меланшон
анн идальго
париж
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ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. Во Франции, где пройдет первый тур президентских выборов, открылись избирательные участки.Люди смогут проголосовать с 9:00 до 20:00 мск, а в больших городах, в том числе в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других, — до 21:00 мск.Президент Франции избирается на пять лет. В выборах примут участие около 49 миллионов человек. Голосование проходит в два тура, первый состоится 10 апреля, второй — 24 апреля.На первом этапе на высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа — Экология — Зеленые" Янник Жадо и другие.Опубликованные перед первым туром результаты опросов отдают победу Макрону с минимальным отрывом от Ле Пен.Согласно исследованию компании Elabe, по данным на 8 апреля, Макрон может набрать в первом туре 26%, а Ле Пен — 25%. Отрыв во втором туре между ними также будет незанчительным: действующий президент Франции может набрать 51%, а глава "Национального объединения" — 49%.
https://ria.ru/20220410/france-1782529979.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, эрик земмур, марин ле пен, жан-люк меланшон, анн идальго, париж, лион, ницца
09:03 10.04.2022 (обновлено: 15:02 10.04.2022)
 
Во Франции открылись избирательные участки

Во Франции открылись избирательные участки и стартовал первый тур выборов президента

© REUTERS / Sarah MeyssonnierЖенщина держит бюллетень для голосования в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Париже
Женщина держит бюллетень для голосования в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Париже - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
Женщина держит бюллетень для голосования в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Париже
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ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. Во Франции, где пройдет первый тур президентских выборов, открылись избирательные участки.
Люди смогут проголосовать с 9:00 до 20:00 мск, а в больших городах, в том числе в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других, — до 21:00 мск.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
08:00
Украина дорого обходится Макрону. Будет ли во Франции новый президент
Президент Франции избирается на пять лет. В выборах примут участие около 49 миллионов человек. Голосование проходит в два тура, первый состоится 10 апреля, второй — 24 апреля.
На первом этапе на высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа — Экология — Зеленые" Янник Жадо и другие.
Опубликованные перед первым туром результаты опросов отдают победу Макрону с минимальным отрывом от Ле Пен.
Согласно исследованию компании Elabe, по данным на 8 апреля, Макрон может набрать в первом туре 26%, а Ле Пен — 25%. Отрыв во втором туре между ними также будет незанчительным: действующий президент Франции может набрать 51%, а глава "Национального объединения" — 49%.
Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
07:06
Экс-кандидат в президенты Франции оценил политические перспективы Ле Пен
 
В миреФранцияЭммануэль МакронЭрик ЗеммурМарин Ле ПенЖан-Люк МеланшонАнн ИдальгоПарижЛионНицца
 
 
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