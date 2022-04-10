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Экс-кандидат в президенты Франции оценил политические перспективы Ле Пен - РИА Новости, 10.04.2022
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Экс-кандидат в президенты Франции оценил политические перспективы Ле Пен
Экс-кандидат в президенты Франции оценил политические перспективы Ле Пен - РИА Новости, 10.04.2022
Экс-кандидат в президенты Франции оценил политические перспективы Ле Пен
Если лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен проиграет на президентских выборах во Франции, она больше не выдвинет свою кандидатуру... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T07:06
2022-04-10T07:48
в мире
эрик земмур
франция
париж
эммануэль макрон
марин ле пен
франсуа асселино
анн идальго
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ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости. Если лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен проиграет на президентских выборах во Франции, она больше не выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах, заявил РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз", кандидат в президенты на выборах в 2017 году Франсуа Асселино.Также, отметил он, Ле Пен уже была кандидатом на пост главы государства и заняла третье место в первом туре президентских выборов во Франции 2011 года."Нынешняя кампания для Ле Пен — последняя. Она уже дала это понять, не уточнив, что она будет делать дальше, останется ли она на посту своей партии "Национальное объединение" или вообще уйдет из политики", — сказал Асселино.По словам собеседника агентства, лидеру "Национального объединения" удалось сохранить твердую позицию первого претендента на пост президента после Макрона, несмотря на неожиданное появление кандидатуры крайне правого кандидата Эрика Земмура и кандидата от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс."Результат выборов не очевиден, так как Макрон снова потерял несколько очков в опросах. В любом случае Ле Пен гораздо лучше подготовлена к основным дебатам на выборах, чем в 2017 году. Она все еще может победить с голосами Земмура, Дюпон-Эньяна и некоторых избирателей "Республиканцев", — заявил бывший кандидат.Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля.На высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа — Экология — Зеленые" Янник Жадо и другие.
https://ria.ru/20220409/frantsiya-1782603013.html
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в мире, эрик земмур, франция, париж, эммануэль макрон, марин ле пен, франсуа асселино, анн идальго, жан-люк меланшон
07:06 10.04.2022 (обновлено: 07:48 10.04.2022)
 
Экс-кандидат в президенты Франции оценил политические перспективы Ле Пен

Асселино: если Ле Пен проиграет Макрону, это будут ее последние президентские выборы

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости. Если лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен проиграет на президентских выборах во Франции, она больше не выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах, заявил РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз", кандидат в президенты на выборах в 2017 году Франсуа Асселино.

"Марин Ле Пен проиграла Эммануэлю Макрону президентские выборы 2017 года после провальных дебатов, в которых она продемонстрировала свою неподготовленность", — сказал Асселино.

Также, отметил он, Ле Пен уже была кандидатом на пост главы государства и заняла третье место в первом туре президентских выборов во Франции 2011 года.
"Нынешняя кампания для Ле Пен — последняя. Она уже дала это понять, не уточнив, что она будет делать дальше, останется ли она на посту своей партии "Национальное объединение" или вообще уйдет из политики", — сказал Асселино.
По словам собеседника агентства, лидеру "Национального объединения" удалось сохранить твердую позицию первого претендента на пост президента после Макрона, несмотря на неожиданное появление кандидатуры крайне правого кандидата Эрика Земмура и кандидата от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс.
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"Результат выборов не очевиден, так как Макрон снова потерял несколько очков в опросах. В любом случае Ле Пен гораздо лучше подготовлена к основным дебатам на выборах, чем в 2017 году. Она все еще может победить с голосами Земмура, Дюпон-Эньяна и некоторых избирателей "Республиканцев", — заявил бывший кандидат.
Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля.
На высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа — Экология — Зеленые" Янник Жадо и другие.
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