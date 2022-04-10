https://ria.ru/20220410/vybory-1782726628.html

Во Франции пройдет первый тур президентских выборов

Во Франции пройдет первый тур президентских выборов - РИА Новости, 10.04.2022

Во Франции пройдет первый тур президентских выборов

Первый тур выборов президента Франции состоится в воскресенье, за высший государственный пост будут бороться 12 кандидатов. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T00:16

2022-04-10T00:16

2022-04-10T00:40

в мире

франция

париж

эммануэль макрон

марин ле пен

эрик земмур

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782480363_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_6c46008432c07746816ec19f0dc59225.jpg

ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости. Первый тур выборов президента Франции состоится в воскресенье, за высший государственный пост будут бороться 12 кандидатов.Согласно данным последних опросов общественного мнения, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, однако на результаты голосования может существенно повлиять такой фактор как явка. Она, по прогнозам политологов, может быть рекордно низкой.Французам предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. В истории Пятой республики ни одни президентские выборы не проходили в один тур.В списках избирателей — 48,7 миллиона французов. В воскресенье по всей Франции будут работать около 70 тысяч избирательных участков. Они откроются в 8.00 (9.00 мск). В большинстве французских коммун проголосовать можно будет до 19.00 (20.00 мск). А в больших городах, в том числе в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других, избирательные участки будут работать до 20.00 (21.00 мск).В субботу голосование уже началось в заморских департаментах Франции, которые находятся в других часовых поясах.Французское правительство не вводило жесткого санитарного протокола на избирательных участках. Ношение масок там не будет обязательным. Но власти настоятельно рекомендуют пожилым людям, гражданам с ослабленным иммунитетом и тем, кто контактировал с заразившимися коронавирусом, или имеет симптомы ковида приходить на участки в масках. Французы, заболевшие COVID-19, также могут прийти на участки в масках.После закрытия участков в воскресенье будут опубликованы данные exit poll. Затем предварительные результаты первого тура будут публиковаться на сайте МВД Франции. В течение дня министерство обычно сообщает данные по явке избирателей.В среду, 13 апреля, Конституционный совет Франции должен окончательно утвердить результаты первого тура выборов и двух кандидатов, которые пройдут во второй, намеченный на 24 апреля.12 кандидатовВ первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков. Среди них — действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", кандидат от правоценстриской партии "Республиканцы" Валери Пекресс.Также в первом туре участвуют национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от "Социалистов", член партии "Европа — Экология — Зеленые" Янник Жадо, лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, троцкист, кандидат от партии "Рабочая борьба" Натали Арто, депутат Жан Лассаль и политик крайне левых взглядов Филипп Путу.Расклад сил и явкаПоследние перед первым туром социологические опросы отдают победу Макрону с минимальным отрывом от Ле Пен.Согласно опросу компании Elabe от 8 апреля, Макрон может набрать в первом туре 26%, а Ле Пен — 25%. По данным соцпороса компании Ipsos, опубликованного в пятницу, отрыв между Макроном и Ле Пен составляет 3,5%.На третьем месте в предвыборной рейтинге — лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Ему соцопросы прочат 16,5%-17,5% голосов в первом туре выборов. В первую пятерку кандидатов также выходят Земмур и Пекресс.Таким образом, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют Макрон и Ле Пен. Они же боролись за президентское кресло в 2017 году. Тогда Макрон одержал победу с 66% голосов. Сейчас же данные последних соцопросов показывают совсем небольшой отрыв Макрона и Лен во втором туре.Вместе с тем ряд экспертов указывают на то, что исход первого тура вовсе не предопределен и может быть неожиданным, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились за кого.Кроме того, на результатах может сказаться явка. Политологи опасаются, что она на в пером туре может быть рекордной низкой.Согласно опросу компании Ipsos-Sopra Steria, проведенному 4-6 апреля, в воскресенье на избирательные участки могут не прийти от 26 до 30% избирателей. До этого самая низкая явка в первом туре президентских выборов во Франции была зафиксирована в 2002 году, тогда от участия в голосовании отказались 28,4% французов. В первом туре 2017 года не голосовали 22,2% избирателей.

https://ria.ru/20220409/frantsiya-1782603013.html

https://ria.ru/20220408/vybory-1782598786.html

https://ria.ru/20220405/makron-1781902934.html

https://ria.ru/20220410/vybory-1782531032.html

https://ria.ru/20220315/makron-1778191093.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, париж, эммануэль макрон, марин ле пен, эрик земмур