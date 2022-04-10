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Итоги президентских выборов во Франции — 2022

Итоги президентских выборов во Франции — 2022 - РИА Новости, 11.04.2022

Итоги президентских выборов во Франции — 2022

Выборы главы государства прошли во Франции 10 апреля. На высший пост претендовали 12 кандидатов, шестеро из которых участвовали в президентской гонке впервые... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-10T23:00

2022-04-10T23:00

2022-04-11T07:55

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Выборы главы государства прошли во Франции 10 апреля. На высший пост претендовали 12 кандидатов, шестеро из которых участвовали в президентской гонке впервые. По закону для победы необходимо набрать более 50 процентов голосов. Если никто не получит абсолютного большинства, через две недели состоится второй тур. Смотрите в инфографике Ria.ru, изберут ли французы нового лидера с первой попытки.

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

европа, франция, выборы, эммануэль макрон, марин ле пен, анн идальго, инфографика, эрик земмур, жан-люк меланшон