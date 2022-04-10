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Итоги президентских выборов во Франции — 2022 - РИА Новости, 11.04.2022
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Итоги президентских выборов во Франции — 2022
Итоги президентских выборов во Франции — 2022 - РИА Новости, 11.04.2022
Итоги президентских выборов во Франции — 2022
Выборы главы государства прошли во Франции 10 апреля. На высший пост претендовали 12 кандидатов, шестеро из которых участвовали в президентской гонке впервые... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-10T23:00
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инфографика
европа
франция
выборы
эммануэль макрон
марин ле пен
анн идальго
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Выборы главы государства прошли во Франции 10 апреля. На высший пост претендовали 12 кандидатов, шестеро из которых участвовали в президентской гонке впервые. По закону для победы необходимо набрать более 50 процентов голосов. Если никто не получит абсолютного большинства, через две недели состоится второй тур. Смотрите в инфографике Ria.ru, изберут ли французы нового лидера с первой попытки.
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европа, франция, выборы, эммануэль макрон, марин ле пен, анн идальго, инфографика, эрик земмур, жан-люк меланшон
23:00 10.04.2022 (обновлено: 07:55 11.04.2022)
 

Итоги президентских выборов во Франции — 2022

Читать ria.ru в
Выборы главы государства прошли во Франции 10 апреля. На высший пост претендовали 12 кандидатов, шестеро из которых участвовали в президентской гонке впервые. По закону для победы необходимо набрать более 50 процентов голосов. Если никто не получит абсолютного большинства, через две недели состоится второй тур. Смотрите в инфографике Ria.ru, изберут ли французы нового лидера с первой попытки.
 
ИнфографикаЕвропаФранцияВыборыЭммануэль МакронМарин Ле ПенАнн ИдальгоЭрик ЗеммурЖан-Люк Меланшон
 
 
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