https://ria.ru/20220410/ukraina-1782782805.html

Глава ЕК ответила на вопрос о перспективах вступления Украины в ЕС

Глава ЕК ответила на вопрос о перспективах вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 10.04.2022

Глава ЕК ответила на вопрос о перспективах вступления Украины в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что процесс присоединения к ЕС обычно растягивается на годы, но в экстраординарной ситуации, в какой находится... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T16:55

2022-04-10T16:55

2022-04-10T18:47

украина

еврокомиссия

в мире

европарламент

евросоюз

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что процесс присоединения к ЕС обычно растягивается на годы, но в экстраординарной ситуации, в какой находится Украина, возможны нестандартные шаги.Конкретных сроков евроинтеграции страны, где она побывала в пятницу, фон дер Ляйен не назвала."Для Украины самое важное самим решить, что они хотят делать в будущем, как хотят строить свою страну. Они хотят вступить в Евросоюз. Обычно этот процесс занимает годы, и вчера мы сделали важный шаг вперед", - сказала она в интервью телеканалу CNN.Фон дер Ляйен в пятницу передала Владимиру Зеленскому конверт с опросником для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый опросник является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы"."На Украине много надежд. Они принадлежат нашей европейской семье вне всяких сомнений. Они в экстраординарной ситуации, где мы должны принимать необычные меры", - сказала она.Фон дер Ляйен пояснила, что Евросоюз готов поддержать реформы, которые будут на Украине после завершения боевых действий параллельно с восстановлением страны. "Это экстраординарный способ сформировать страну и пройти путь к ЕС", - сказала она.Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее заявила, что рассчитывает в июне получить от ЕС статус страны-кандидата на вступление.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.

https://ria.ru/20220402/ukraina-1781424120.html

https://ria.ru/20220409/volodin-1782708348.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, еврокомиссия, в мире, европарламент, евросоюз, владимир зеленский