Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК ответила на вопрос о перспективах вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 10.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782782805.html
Глава ЕК ответила на вопрос о перспективах вступления Украины в ЕС
Глава ЕК ответила на вопрос о перспективах вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 10.04.2022
Глава ЕК ответила на вопрос о перспективах вступления Украины в ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что процесс присоединения к ЕС обычно растягивается на годы, но в экстраординарной ситуации, в какой находится... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T16:55
2022-04-10T18:47
украина
еврокомиссия
в мире
европарламент
евросоюз
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782173301_0:280:3141:2047_1920x0_80_0_0_73f14c657e58f9d0098749e5d26a1e35.jpg
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что процесс присоединения к ЕС обычно растягивается на годы, но в экстраординарной ситуации, в какой находится Украина, возможны нестандартные шаги.Конкретных сроков евроинтеграции страны, где она побывала в пятницу, фон дер Ляйен не назвала."Для Украины самое важное самим решить, что они хотят делать в будущем, как хотят строить свою страну. Они хотят вступить в Евросоюз. Обычно этот процесс занимает годы, и вчера мы сделали важный шаг вперед", - сказала она в интервью телеканалу CNN.Фон дер Ляйен в пятницу передала Владимиру Зеленскому конверт с опросником для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый опросник является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы"."На Украине много надежд. Они принадлежат нашей европейской семье вне всяких сомнений. Они в экстраординарной ситуации, где мы должны принимать необычные меры", - сказала она.Фон дер Ляйен пояснила, что Евросоюз готов поддержать реформы, которые будут на Украине после завершения боевых действий параллельно с восстановлением страны. "Это экстраординарный способ сформировать страну и пройти путь к ЕС", - сказала она.Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее заявила, что рассчитывает в июне получить от ЕС статус страны-кандидата на вступление.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
https://ria.ru/20220402/ukraina-1781424120.html
https://ria.ru/20220409/volodin-1782708348.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782173301_412:0:3141:2047_1920x0_80_0_0_c917cb9691e10e31ed7d3746cee0b3b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, еврокомиссия, в мире, европарламент, евросоюз, владимир зеленский
16:55 10.04.2022 (обновлено: 18:47 10.04.2022)
 
Глава ЕК ответила на вопрос о перспективах вступления Украины в ЕС

Глава ЕК фон дер Ляйен допустила принятие нестандартных шагов по вступлению Украины в ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что процесс присоединения к ЕС обычно растягивается на годы, но в экстраординарной ситуации, в какой находится Украина, возможны нестандартные шаги.
Конкретных сроков евроинтеграции страны, где она побывала в пятницу, фон дер Ляйен не назвала.
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 10:07
Медведев прокомментировал позицию России по вступлению Украины в ЕС
"Для Украины самое важное самим решить, что они хотят делать в будущем, как хотят строить свою страну. Они хотят вступить в Евросоюз. Обычно этот процесс занимает годы, и вчера мы сделали важный шаг вперед", - сказала она в интервью телеканалу CNN.
Фон дер Ляйен в пятницу передала Владимиру Зеленскому конверт с опросником для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый опросник является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы".
"На Украине много надежд. Они принадлежат нашей европейской семье вне всяких сомнений. Они в экстраординарной ситуации, где мы должны принимать необычные меры", - сказала она.
Фон дер Ляйен пояснила, что Евросоюз готов поддержать реформы, которые будут на Украине после завершения боевых действий параллельно с восстановлением страны. "Это экстраординарный способ сформировать страну и пройти путь к ЕС", - сказала она.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
Вчера, 19:19
Володин призвал ЕС отправить Борреля в отставку из-за слов об Украине
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее заявила, что рассчитывает в июне получить от ЕС статус страны-кандидата на вступление.
Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
 
УкраинаЕврокомиссияВ миреЕвропарламентЕвросоюзВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала