https://ria.ru/20220410/ukraina-1782773609.html
СМИ написали, что Джонсон тайно добирался до Киева из Польши на поезде
СМИ написали, что Джонсон тайно добирался до Киева из Польши на поезде - РИА Новости, 10.04.2022
СМИ написали, что Джонсон тайно добирался до Киева из Польши на поезде
Британские СМИ написали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "тайно" добирался из Польши до Киева на поезде. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T15:02
2022-04-10T15:02
2022-04-10T15:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
борис джонсон
польша
киев
признание днр и лнр в россии
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ЛОНДОН, 10 апр - РИА Новости. Британские СМИ написали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "тайно" добирался из Польши до Киева на поезде.Ранее Джонсон посетил Киев с необъявленным визитом, где провёл переговоры с Владимиром Зеленским, а также прошёлся с ним по улицам города.На опубликованном газетой Independent видеоролике из поезда Джонсон сам рассказывает, что едет в Киев из Польши на поезде."Здравствуйте! Я Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании", - говорит Джонсон на видео.Издание отмечает, что представители пресс-службы Джонсона отказались комментировать детали поездки, а также его прогулку по улицам Киева, ссылаясь на безопасность.
https://ria.ru/20220410/bezhentsy-1782746584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, борис джонсон, польша, киев, признание днр и лнр в россии
15:02 10.04.2022 (обновлено: 15:13 10.04.2022)
СМИ написали, что Джонсон тайно добирался до Киева из Польши на поезде
The Independent: Джонсон тайно добирался на встречу с Зеленским на поезде из Польши