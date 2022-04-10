https://ria.ru/20220410/ukraina-1782773609.html

СМИ написали, что Джонсон тайно добирался до Киева из Польши на поезде

СМИ написали, что Джонсон тайно добирался до Киева из Польши на поезде - РИА Новости, 10.04.2022

СМИ написали, что Джонсон тайно добирался до Киева из Польши на поезде

Британские СМИ написали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "тайно" добирался из Польши до Киева на поезде. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T15:02

2022-04-10T15:02

2022-04-10T15:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

борис джонсон

польша

киев

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782704138_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_05e268a806097bdd3ed90662608daa18.jpg

ЛОНДОН, 10 апр - РИА Новости. Британские СМИ написали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "тайно" добирался из Польши до Киева на поезде.Ранее Джонсон посетил Киев с необъявленным визитом, где провёл переговоры с Владимиром Зеленским, а также прошёлся с ним по улицам города.На опубликованном газетой Independent видеоролике из поезда Джонсон сам рассказывает, что едет в Киев из Польши на поезде."Здравствуйте! Я Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании", - говорит Джонсон на видео.Издание отмечает, что представители пресс-службы Джонсона отказались комментировать детали поездки, а также его прогулку по улицам Киева, ссылаясь на безопасность.

https://ria.ru/20220410/bezhentsy-1782746584.html

польша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, борис джонсон, польша, киев, признание днр и лнр в россии