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СМИ написали, что Джонсон тайно добирался до Киева из Польши на поезде - РИА Новости, 10.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782773609.html
СМИ написали, что Джонсон тайно добирался до Киева из Польши на поезде
СМИ написали, что Джонсон тайно добирался до Киева из Польши на поезде - РИА Новости, 10.04.2022
СМИ написали, что Джонсон тайно добирался до Киева из Польши на поезде
Британские СМИ написали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "тайно" добирался из Польши до Киева на поезде. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T15:02
2022-04-10T15:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
борис джонсон
польша
киев
признание днр и лнр в россии
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ЛОНДОН, 10 апр - РИА Новости. Британские СМИ написали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "тайно" добирался из Польши до Киева на поезде.Ранее Джонсон посетил Киев с необъявленным визитом, где провёл переговоры с Владимиром Зеленским, а также прошёлся с ним по улицам города.На опубликованном газетой Independent видеоролике из поезда Джонсон сам рассказывает, что едет в Киев из Польши на поезде."Здравствуйте! Я Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании", - говорит Джонсон на видео.Издание отмечает, что представители пресс-службы Джонсона отказались комментировать детали поездки, а также его прогулку по улицам Киева, ссылаясь на безопасность.
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польша
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в мире, владимир зеленский, борис джонсон, польша, киев, признание днр и лнр в россии
15:02 10.04.2022 (обновлено: 15:13 10.04.2022)
 
СМИ написали, что Джонсон тайно добирался до Киева из Польши на поезде

The Independent: Джонсон тайно добирался на встречу с Зеленским на поезде из Польши

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Киеве
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ЛОНДОН, 10 апр - РИА Новости. Британские СМИ написали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "тайно" добирался из Польши до Киева на поезде.
Ранее Джонсон посетил Киев с необъявленным визитом, где провёл переговоры с Владимиром Зеленским, а также прошёлся с ним по улицам города.
На опубликованном газетой Independent видеоролике из поезда Джонсон сам рассказывает, что едет в Киев из Польши на поезде.
"Здравствуйте! Я Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании", - говорит Джонсон на видео.
Издание отмечает, что представители пресс-службы Джонсона отказались комментировать детали поездки, а также его прогулку по улицам Киева, ссылаясь на безопасность.
Беженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
09:29
"Стыдно". Британский министр высказался о ситуации с украинскими беженцами
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийБорис ДжонсонПольшаКиевПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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