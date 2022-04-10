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Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Рады Наливайченко - РИА Новости, 10.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782772674.html
Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Рады Наливайченко
Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Рады Наливайченко - РИА Новости, 10.04.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Рады Наливайченко
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Верховной Рады Украины Валентина Наливайченко за призывы к... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T14:40
2022-04-10T14:50
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
россия
украина
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
валентин наливайченко
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Верховной Рады Украины Валентина Наливайченко за призывы к насилию в отношении российских военных, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело за угрозу убийством в отношении украинского депутата В.А. Наливайченко, который публично озвучил призывы к насилию над российскими военными", - говорится в сообщении.Отмечается, что депутат Верховной Рады Наливайченко в эфире украинского телеканала заявил о намерении властей Украины "физически ликвидировать участников российской военной операции по завершении боевых действий". Депутат заявил, что если российских военных "не получится привлечь к уголовной ответственности, то их необходимо уничтожить, где бы они ни находились".Добавляется, что в ходе расследования дела следствие проведет необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств по изложенным фактам.
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происшествия, россия, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), валентин наливайченко
14:40 10.04.2022 (обновлено: 14:50 10.04.2022)
 
Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Рады Наливайченко

Бастрыкин поручил возбудить дело против Наливайченко за призыв убивать российских военных

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВалентин Наливайченко
Валентин Наливайченко - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Валентин Наливайченко. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Верховной Рады Украины Валентина Наливайченко за призывы к насилию в отношении российских военных, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело за угрозу убийством в отношении украинского депутата В.А. Наливайченко, который публично озвучил призывы к насилию над российскими военными", - говорится в сообщении.
Отмечается, что депутат Верховной Рады Наливайченко в эфире украинского телеканала заявил о намерении властей Украины "физически ликвидировать участников российской военной операции по завершении боевых действий". Депутат заявил, что если российских военных "не получится привлечь к уголовной ответственности, то их необходимо уничтожить, где бы они ни находились".
Добавляется, что в ходе расследования дела следствие проведет необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств по изложенным фактам.
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
Вчера, 03:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Депутат Рады призвал убивать российских солдат, участвующих в спецоперации
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияРоссияУкраинаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Валентин Наливайченко
 
 
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