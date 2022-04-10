https://ria.ru/20220410/ukraina-1782772674.html

Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Рады Наливайченко

Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Рады Наливайченко - РИА Новости, 10.04.2022

Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Рады Наливайченко

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Верховной Рады Украины Валентина Наливайченко за призывы к... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T14:40

2022-04-10T14:40

2022-04-10T14:50

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

россия

украина

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

валентин наливайченко

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Верховной Рады Украины Валентина Наливайченко за призывы к насилию в отношении российских военных, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело за угрозу убийством в отношении украинского депутата В.А. Наливайченко, который публично озвучил призывы к насилию над российскими военными", - говорится в сообщении.Отмечается, что депутат Верховной Рады Наливайченко в эфире украинского телеканала заявил о намерении властей Украины "физически ликвидировать участников российской военной операции по завершении боевых действий". Депутат заявил, что если российских военных "не получится привлечь к уголовной ответственности, то их необходимо уничтожить, где бы они ни находились".Добавляется, что в ходе расследования дела следствие проведет необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств по изложенным фактам.

https://ria.ru/20220409/ukraina-1782633973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), валентин наливайченко