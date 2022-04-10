https://ria.ru/20220410/spetsoperatsiya-1782813179.html

День 46-й: подготовка провокаций Украиной и обмен пленными

День 46-й: подготовка провокаций Украиной и обмен пленными - РИА Новости, 10.04.2022

День 46-й: подготовка провокаций Украиной и обмен пленными

Россия и Украина провели обмен пленными, помимо военнослужащих, в РФ вернулись четверо сотрудников "Росатома". По данным Минобороны России, Киев готовит... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T23:13

2022-04-10T23:13

2022-04-10T23:13

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Россия и Украина провели обмен пленными, помимо военнослужащих, в РФ вернулись четверо сотрудников "Росатома". По данным Минобороны России, Киев готовит провокации с гибелью мирных жителей с целью обвинить ВС РФ и военных ЛНР.Президент России Владимир Путин 11 апреля встретится в Москве с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, который планирует обсудить с российским лидером в том числе Украину - накануне он посетил Киев, встретился с Владимиром Зеленским, премьером Украины Денисом Шмыгалем и столичным мэром Виталием Кличко.ГумоперацииУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 9 апреля состоялся обмен пленными: в Россию возвращены четыре сотрудника "Росатома", которых удерживали на Украине, а также военнослужащие РФ, попавшие в плен. На родину они вернулись утром в воскресенье.Сотрудники центрального филиала АО "Атомспецтранс" (предприятие Росатома) еще 23 февраля доставили груз на Ровенскую АЭС на Украине в соответствии с контрактными обязательствами. С тех пор российские специалисты не могли вернуться в Россию. После начала поисков и работы по их возвращению 25 марта в интернете было опубликовано видео, на котором российские специалисты удерживались вооруженными людьми.Как сообщили в Минобороны РФ, со 2 марта Россией на Украину было доставлено более 10 тысяч тонн гуманитарных грузов, проведено 793 гуманитарных акции. Российские военные, несмотря на препятствия со стороны Киева, за минувшие сутки эвакуировали в Россию из Донбасса и опасных районов Украины почти 19 тысяч человек.Продолжилась эвакуация из Мариуполя, через восточный гуманитарный коридор из города без какого-либо участия Киева уже эвакуированы почти 135 тысяч человек, сообщили в МО РФ. Также военнослужащими РФ и ДНР эвакуированы 47 членов экипажей с кораблей, блокированных в порту Мариуполя украинскими националистами, сообщала Народная милиция республики.Подготовка провокацийНа Украине, как заявило министерство обороны России, при поддержке ряда стран Запада готовят акции с массовым уничтожением мирных жителей для обвинения ВС РФ и войск ЛНР.В городе Кременная Северодонецкого района, по данным МО РФ, заблаговременно прибыли и разместились в здании районной больницы репортеры зарубежных СМИ для видеофиксации подготовленной украинскими военными провокации с обстрелом якобы российскими военнослужащими автомобилей скорой помощи, перевозящих пациентов.В населенном пункте Белогоровка Попаснянского района "неонацисты заминировали резервуары с хлором" на территории водоканала, которые планируют взорвать "при подходе к городу формирований народной милиции ЛНР".В Раговке в Киевской области планируется провести провокацию с организацией постановочных съемок поиска и вскрытия мест массового захоронения гражданских лиц, якобы убитых российскими военнослужащими.Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива, ссылаясь на данные разведки, также заявлял, что британский премьер Борис Джонсон, приезжавший в Киев к Владимиру Зеленскому, поставил задачу подготовить новые кровавые провокации, новые теракты в Одессе, Харькове.ОбстрелыПродолжились обстрелы территорий ДНР и ЛНР: сообщалось об использовании "Градов" и перехвате ракеты "Точка-У" над Донецком - той ракеты, которая привела к гибли десятков человек в подконтрольном Киеву Краматорске.Взрыв в Краматорске, произошедший в пятницу, в ДНР квалифицировали как теракт.Кроме того, украинские войска обстреляли Новоайдар в Луганской народной республике с применением того же комплекса. В результате обстрела погибла женщина.Захват судов и "Днепр"Минобороны РФ в воскресенье сообщило об уничтожении штаба и места базирования украинского нацбатальона "Днепр".В украинских портах, по данным МО России, остаются заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств, угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют им выйти в открытое море. Украинские националисты, сообщили в российском Минобороны, продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 338 иностранных граждан из 12 государств.В ДНР же заявили, что украинские силы захватили два иностранных судна в Мариуполе.Визит канцлераНа понедельник запланирована встреча президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера. Накануне канцлер посетил Украину, где встретился с представителями местных властей."Завтра я встречусь с Владимиром Путиным в Москве. Мы нейтральны в военном плане... Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений", - написал Нехаммер в Twitter в преддверии визита в Москву.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html

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Ольга Филиппова

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