https://ria.ru/20220410/pensiya-1782629778.html
Россиянам напомнили о возможности получения пенсии по наследству
Россиянам напомнили о возможности получения пенсии по наследству - РИА Новости, 10.04.2022
Россиянам напомнили о возможности получения пенсии по наследству
После смерти пенсионера в некоторых случаях его родственники имеют право на получение его пенсии по наследству, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T01:15
2022-04-10T01:15
2022-04-10T12:02
общество
россия
пенсионный фонд рф
пособие по безработице
мфц (многофункциональный центр)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. После смерти пенсионера в некоторых случаях его родственники имеют право на получение его пенсии по наследству, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова.В частности, начисленные, но не полученные суммы страховой пенсии могут быть выплачены нетрудоспособным членам семьи, которые проживали совместно с пенсионером на день его смерти. При этом они должны обратиться в территориальный ПФР или в МФЦ за получением данных сумм в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера, уточняет эксперт.Что касается накопительной части пенсии, она наследуется, если наследодатель умер до назначения ему пенсии."Если при жизни наследодателя ему была произведена хоть одна выплата, наследование не состоится", — заключила Рыжкова.
https://ria.ru/20220409/pensii-1782628922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, пенсионный фонд рф, пособие по безработице, мфц (многофункциональный центр)
01:15 10.04.2022 (обновлено: 12:02 10.04.2022)
Россиянам напомнили о возможности получения пенсии по наследству
Адвокат Рыжкова: накопительная часть пенсии наследуется при смерти до ее назначения