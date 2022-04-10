https://ria.ru/20220410/pensiya-1782629778.html

Россиянам напомнили о возможности получения пенсии по наследству

Россиянам напомнили о возможности получения пенсии по наследству - РИА Новости, 10.04.2022

Россиянам напомнили о возможности получения пенсии по наследству

После смерти пенсионера в некоторых случаях его родственники имеют право на получение его пенсии по наследству, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T01:15

2022-04-10T01:15

2022-04-10T12:02

общество

россия

пенсионный фонд рф

пособие по безработице

мфц (многофункциональный центр)

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. После смерти пенсионера в некоторых случаях его родственники имеют право на получение его пенсии по наследству, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова.В частности, начисленные, но не полученные суммы страховой пенсии могут быть выплачены нетрудоспособным членам семьи, которые проживали совместно с пенсионером на день его смерти. При этом они должны обратиться в территориальный ПФР или в МФЦ за получением данных сумм в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера, уточняет эксперт.Что касается накопительной части пенсии, она наследуется, если наследодатель умер до назначения ему пенсии."Если при жизни наследодателя ему была произведена хоть одна выплата, наследование не состоится", — заключила Рыжкова.

https://ria.ru/20220409/pensii-1782628922.html

россия

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, пенсионный фонд рф, пособие по безработице, мфц (многофункциональный центр)