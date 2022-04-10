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В SuperJob назвали самые выгодные даты для отпуска в мае - РИА Новости, 10.04.2022
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В SuperJob назвали самые выгодные даты для отпуска в мае
В SuperJob назвали самые выгодные даты для отпуска в мае - РИА Новости, 10.04.2022
В SuperJob назвали самые выгодные даты для отпуска в мае
Отпуск на майские праздники в нынешнем году в России выгодно брать со 2 по 8 мая, в этом случае сотрудник получит больше денег, чем если бы он просто продолжал... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T08:36
2022-04-10T08:36
общество
россия
superjob
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Отпуск на майские праздники в нынешнем году в России выгодно брать со 2 по 8 мая, в этом случае сотрудник получит больше денег, чем если бы он просто продолжал работать в соответствии с производственным календарем, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Если взять отпуск со 2 по 8 мая - выгода будет существенная за счет того, что 2, 3, 7 и 8 мая - это неоплачиваемые дни. Но если эти дни входят в отпуск - они будут оплачены по-среднему. Поэтому в итоге за месяц работник получит больше денег, чем если бы он просто продолжал работать в мае по "общему графику", - говорится в исследовании.Во всех остальных случаях, говорит директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин, выгода майского отпуска будет зависеть от нескольких факторов: по какому графику работает человек, какая система оплаты труда установлена в организации, на какие дни работник планирует взять отпуск и прочее.В мае нынешнего года, напомнил он, следующие нерабочие дни: с 1 по 3 мая (1 мая - праздничный день, 2-3 - выходные) и с 7 по 9 мая (7-8 - выходные дни, 9 мая - праздничный). При этом эксперт отметил, что, если отпуск "попадает" на нерабочие праздничные дни (например, на 1 или 9 мая), то в счет отпуска эти дни не идут, поскольку отпуск тогда должен быть продлен или перенесен на другое время.Впрочем, все расчеты выгоды "уйти в отпуск" в нужные дни в мае, предупреждает Южалин, могут легко рассыпаться, поскольку сама такая возможность весьма проблематична. "Ведь по общему правилу в отпуск работник идет по графику, который утверждается работодателем в конце каждого года. Поэтому если отпуск запланирован графиком на эти числа - никаких проблем нет, работник уходит в отпуск по графику", - подчеркивает он."Если же отпуск графиком не запланирован, то уйти в отпуск в мае возможно только с согласия работодателя. То есть если работодатель будет против такого отпуска - уйти в него не получится (исключения составляют только работники, которые могут уйти в отпуск в любое удобное для них время)", - заключает эксперт.
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общество, россия, superjob
08:36 10.04.2022
 
В SuperJob назвали самые выгодные даты для отпуска в мае

Эксперт SuperJob Южалин: в этом году выгоднее всего брать отпуск со второго по восьмое мая

© Depositphotos / VadymvdrobotРабочее место
Рабочее место - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© Depositphotos / Vadymvdrobot
Рабочее место. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Отпуск на майские праздники в нынешнем году в России выгодно брать со 2 по 8 мая, в этом случае сотрудник получит больше денег, чем если бы он просто продолжал работать в соответствии с производственным календарем, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Если взять отпуск со 2 по 8 мая - выгода будет существенная за счет того, что 2, 3, 7 и 8 мая - это неоплачиваемые дни. Но если эти дни входят в отпуск - они будут оплачены по-среднему. Поэтому в итоге за месяц работник получит больше денег, чем если бы он просто продолжал работать в мае по "общему графику", - говорится в исследовании.
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Во всех остальных случаях, говорит директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин, выгода майского отпуска будет зависеть от нескольких факторов: по какому графику работает человек, какая система оплаты труда установлена в организации, на какие дни работник планирует взять отпуск и прочее.
В мае нынешнего года, напомнил он, следующие нерабочие дни: с 1 по 3 мая (1 мая - праздничный день, 2-3 - выходные) и с 7 по 9 мая (7-8 - выходные дни, 9 мая - праздничный). При этом эксперт отметил, что, если отпуск "попадает" на нерабочие праздничные дни (например, на 1 или 9 мая), то в счет отпуска эти дни не идут, поскольку отпуск тогда должен быть продлен или перенесен на другое время.
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Впрочем, все расчеты выгоды "уйти в отпуск" в нужные дни в мае, предупреждает Южалин, могут легко рассыпаться, поскольку сама такая возможность весьма проблематична. "Ведь по общему правилу в отпуск работник идет по графику, который утверждается работодателем в конце каждого года. Поэтому если отпуск запланирован графиком на эти числа - никаких проблем нет, работник уходит в отпуск по графику", - подчеркивает он.
"Если же отпуск графиком не запланирован, то уйти в отпуск в мае возможно только с согласия работодателя. То есть если работодатель будет против такого отпуска - уйти в него не получится (исключения составляют только работники, которые могут уйти в отпуск в любое удобное для них время)", - заключает эксперт.
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