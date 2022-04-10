https://ria.ru/20220410/nato-1782730929.html

НАТО продолжит укрепление на восточном фланге, заявил Столтенберг

НАТО продолжит укрепление на восточном фланге, заявил Столтенберг - РИА Новости, 10.04.2022

НАТО продолжит укрепление на восточном фланге, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в беседе с Telegraph, что альянс разрабатывает планы развертывания постоянных полномасштабных вооруженных сил на восточном... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T01:55

2022-04-10T01:55

2022-04-10T06:12

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россия

украина

йенс столтенберг

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в беседе с Telegraph, что альянс разрабатывает планы развертывания постоянных полномасштабных вооруженных сил на восточном фланге, рядом с Россией.По его словам, НАТО находится “в разгаре очень фундаментальной трансформации”.Он отметил, что уже сейчас на восточном фланге НАТО находятся 40 000 солдат альянса, в то время как до начала российской спецоперации их было в десять раз меньше.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220408/zakharova-1782566710.html

https://ria.ru/20220104/nato-1766506671.html

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в мире, нато, россия, украина, йенс столтенберг