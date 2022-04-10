01:55 10.04.2022 (обновлено: 06:12 10.04.2022)
НАТО продолжит укрепление на восточном фланге, заявил Столтенберг
Столтенберг заявил о планах по продолжению укрепления НАТО на восточном фланге
© REUTERS / Gonzalo FuentesГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в беседе с Telegraph, что альянс разрабатывает планы развертывания постоянных полномасштабных вооруженных сил на восточном фланге, рядом с Россией.
По его словам, НАТО находится “в разгаре очень фундаментальной трансформации”.
"Сейчас мы попросили наших военачальников предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО. Я думаю, что лидеры альянса примут решения по этому вопросу, когда они встретятся в Мадриде на саммите в июне", — заявил Столтенберг.
Он отметил, что уже сейчас на восточном фланге НАТО находятся 40 000 солдат альянса, в то время как до начала российской спецоперации их было в десять раз меньше.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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